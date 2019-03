Merkel: jöhet a közös, EU-s repülőgép-hordozó

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Annegret Kramp-Karrenbauer, Merkel pártjának, a CDU-nak frakcióvezetője állt elő az EU-s hordozó ötletével, válaszul Emmanuel Macron, francia elnök EU-s reformjavaslataira. Megjegyezte, Németország és Franciaország már most is dolgoznak egy közös vadászrepülőgép-projekten."A következő lépés lehetne, hogy elkezdjük a szimbolikus projektet, melyet egy Európai repülőgép-hordozó megépítése jelentene" - mondta Kramp-Karrenbauer, aki szerint a hadihajóval az EU "globális biztonsági szerepét" erősíteni lehetne.Merkel kancellár az ötletet úgy kommentálta, hogy "megfelelő és jó, ha van ilyen eszközünk az európai oldalon és szívesen dolgoznék rajta." Hozzátette viszont: "más dolgok prioritást élveznek." Az EU-ban egyébként (Nagy-Britanniát nem számítva) három országnak is van saját hordozója.Macron elnök korábban egy közös, EU-s hadsereg létrehozását is pedzegette, ennek támogatásáról Merkel szintén biztosította a francia elnököt.

A Charles de Gaulle, Franciaország nukleáris meghajtású repülőgép-hordozója. Fotó: Shutterstock.