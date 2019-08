MKB-Pannónia: kereskedelmi háború fokozódása

MKB-Pannónia Alapkezelő:"Az amerikai-kínai kereskedelmi háború elhúzódása és a kínai lassulás komoly hatást gyakorolt a kínai import volumenére az elmúlt 1,5 évben, így nem véletlenül ijedtek meg a befektetők, amiatt hogy a fejlett országok egy részében komoly mértékben lassulhat a gazdaság 2019-ben. Az eddig beérkezett üzleti bizalmi indexek, a német ipar termelés mutatószámai és az ázsiai export-import volumenek is erről tanúskodnak. A tárgyalások zátonyra futása és várhatóan elhúzódó viták a következő negyedévekben erősen éreztetni fogják a hatásukat.

Trump tweetjei és a folyamatosan egymásnak ellentmondó hírek szerint akár a 2020 novemberi amerikai elnökválasztás utánra is húzódhat a végleges kereskedelmi megállapodás az USA és Kína között.Ezzel párhuzamosan az európai és amerikai jegybankok - a látványosan romló gazdasági mutatók hatására - egyre lazább kamatpolitikát helyeztek kilátásba, hogy ezzel csökkentsék a növekedési kilátások, a tőzsdei eszközárak és a hitelezési aktivitás csökkenését.A nyári uborkaszezon egyik legfontosabb eseménye volt a júliusi végi FED kamatdöntő ülés, ahol a jegybankárok már határozott iránymutatást adtak arról, hogy az év második felében további kamatvágást terveznek, sőt ennek nyomatékot is adtak egy 25 pontos csökkentéssel. Az EKB a nulla alatti kamatszintjén már érdemben nem tud csökkenteni, de szeptemberre konkrét nem-konvencionális eszközök bejelentésére tett ígéretet, melyet kedvezően fogadtak a befektetők. A lazuló monetáris politika, a várhatóan tovább nem romló üzleti konjunktúra, a csökkenő hozamkörnyezettel karöltve, a következő időszakban részvényáremelkedésben ölthet testet. A fejlődő részvénypiacok általánosságban továbbra is kerülendők, hiszen az erős dollár és a kereskedelmi háború komolyan ránehezedik az eszközárakra.A lazuló hazai és nemzetközi jegybanki politika, illetve a növekedési kilátások romlása drasztikusan csökkentette az inflációs nyomást, így a fejlett, hosszú kötvények piacán továbbra is kitartott vételi erő július folyamán. A globális államadósság 30%-a, kb. 17 trilliárd dollár már negatív hozammal forog, ami elképesztően extrém kockázatkerülési hajlandóságról és a monetáris politika reálgazdaságra gyakorolt hatásának kudarcáról vall. Az amerikai hozamgörbén a vételi erő annyira erős volt, hogy az 5 éves hozamok lejjebb kerültek, mint a rövid oldali kamatok, illetve júliusban az 50 éves svájci államkötvény hozama is negatívba fordult és -0,57%-ig esett. Ezzel párhuzamosan a magyar hosszú államkötvények piacán is komoly hozamcsökkenés zajlott júliusban, így érdemes profitot realizálni a következő időszakban."