MKB-Pannónia: Lassuló világgazdaság

MKB-Pannónia Alapkezelő:"Az amerikai-kínai kereskedelmi háború elhúzódása és a kínai lassulás komoly hatást gyakorolt a kínai import volumenére az elmúlt 1,5 évben, így nem véletlen ijedtek meg a befektetők, hogy a fejlett országok egy részében komolyan lelassulhat a gazdaság 2019-ben. A tárgyalások zátonyra futása és várhatóan elhúzódó viták a következő negyedévekben erősen éreztetni fogják a hatásukat. Ezzel párhuzamosan az európai és amerikai jegybankok a látványosan romló gazdasági mutatók hatására "bedobták a törölközőt", és komoly pálfordulást hajtanak végre az első félévben. Az amerikai kamatvárakozások szerint idén akár 4 kamatvágás is lehet, ami a tavaly őszi 4 kamatemelési várakozás után hűen tükrözi a piaci félelmet. A nyári uborkaszezon legfontosabb eseménye lesz a júliusi végi FED kamatdöntő ülés, amin már határozott iránymutatást kell adni az év második felében hány kamatvágást terveznek, és ennek nyomatékot kell adnia egy 25 pontos csökkentéssel is. Minden ettől szigorúbb iránymutatás komoly volatilitáshoz vezethet a piacon, ezért érdemes szűk stopokat rakni am meglévő vételi pozíciókra. Az amerikai dollár elmúlt 1,5 évi ereje is véget érhet az év második részében a lazuló amerikai kamatkörnyezetnek hála. A piaci A fejlődő részvénypiacok általánosságban továbbra is kerülendők, hiszen az erős dollár, a kereskedelmi háború komolyan ránehezedik az eszközárakra.

A lazuló hazai és nemzetközi jegybanki politika, illetve a növekedési kilátások romlása drasztikusan csökkentett az inflációs nyomást, így a fejlett, hosszú kötvények piacán továbbra is kitartott vételi erő június folyamán. Az amerikai hozamgörbén a vételi erő annyira erős volt, hogy a 5 éves hozamok lejjebb kerültek, mint a rövid oldali kamatok. Ezzel párhuzamosan a magyar hosszú államkötvények piacán is komoly hozamcsökkenés zajlott júniusban, így érdemes profitot realizálni."