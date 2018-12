2018 nemzetközi aukciós legjobbjai

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

10.Pablo Picasso, Femme au béret et à la robe quadrillée (Marie-Thérèse Walter), 1937

A 2018-as évre visszatekintve az Artsy szerint egy egészséges piacot láthatunk, amely egyre magasabb árakat képes biztosítani a legnagyobbak számára. Szintén az Artsy említi meg azt a tendenciát is, hogy az ázsiai gyűjtők egyre meghatározóbb tényezővé válnak az aukciós világban. Most pedig nézzük meg a tíz legdrágábban értékesített műtárgyat!Picasso festményei már februárban jó eredményeket hoztak, köszönhetően Harry Smith-nek, a Gurr Johns tanácsadójának, aki két nap alatt 13 Picasso-művet vásárolt meg Londonban, 112,7 millió fontért (155,2 millió dollár). A legdrágább tétel a Marie-Thérése Waltert ábrázoló kép volt, amely jutalékokkal együtt 49,8 millió fontért (69,4 millió dollár) kelt el, jóval a 32 millió fontos becsült ár fölött.

Pablo Picasso, Femme au béret et à la robe quadrillée (Marie-Thérèse Walter), 1937 (forrás: The New York Times)

9. Willem de Kooning, Woman as landscape, 1954-55 k.

A 61 millió dolláros leütési árral a Christie's új aukciós rekordot állított fel a művész számára, azonban ez még mindig távol marad de Kooning privát eladási áraitól, így ugyanis már 300 millió dollárért is gazdát cserélt egy festménye. A Woman as landscape jutalékokkal együtt 68,9 millió dollárért kelt el novemberben.

Willem de Kooning, Woman as landscape, 1954-55 k. (forrás: artnet)

8. Constantin Brâncuși, La jeune fille sophistiquée (Portrait de Nancy Cunard), 1932

Habár a becsült 70 millió dolláros ár alatt ütötték le, a plasztika új rekordot állított be az életműben. Jutalékokkal együtt 71,1 millió dollárért vásárolták meg a Christie's New York-i árverésén májusban.

Constantin Brâncuși, La jeune fille sophistiquée (Portrait de Nancy Cunard), 1932

7. Henri Matisse, Odalisque couchée aux magnolias, 1923

A Rockefeller-gyűjtemény egyik kiemelt tétele Matisse festménye volt, amelyről a Christie's azt állította, hogy az egyik legjobb Matisse-mű, ami valaha aukcióra került. A kép jutalékokkal együtt 80,75 millió dollárért kelt el, új aukciós rekordot állítva be a művész számára.

Henri Matisse, Odalisque couchée aux magnolias, 1923 (forrás: Rockefeller Center)

6. Claude Monet: Nymphéas en fleur, 1914-17 k.

Az utóbbi években az ázsiai gyűjtők kitüntetett figyelmét élvezik a Monet-festmények, itt sem volt ez másként, a régióból származó egyik vásárló jutalékokkal együtt 84,6 millió dollárt fizetett a Nymphéas en fleur c. festményért, ami új aukciós rekord Monet esetében.

Claude Monet: Nymphéas en fleur, 1914-17 k. (forrás: Christie's)

5. Kasimir Malevich, Suprematist Composition, 1916

Malevich festményét a Christie's korábbi háború utáni részlegének elnöke, Brett Gorvy vásárolta meg a Christie's májusi aukcióján, 85,8 millió dollárért (jutalékokkal együtt), így ez lett az orosz művész legdrágábban elárverezett alkotása. Brett Gorvy jelenleg a Lévy Gorvy galéria társtulajdonosa.

Kasimir Malevich, Suprematist Composition, 1916 (forrás: Christie's)

4. David Hockney, Portrait of an Artist (Pool with Two Figures), 1972

A 81 éves David Hockney nagyméretű festményének eladását óriási hírverés és várakozás előzte meg. A kép beváltotta a hozzá fűzött reményeket, 90,3 millió dollárért kelt el jutalékokkal együtt, megfosztva trónjától Jeff Koonst, aki novemberig a legdrágább élő művész címet viselte. Hockney forgalma 225%-os emelkedést mutat, az alkotó népszerűbb, mint valaha.

David Hockney, Portrait of an Artist (Pool with Two Figures), 1972 (forrás: Christie's)

3. Edward Hopper, Chop Suey, 1929

A dobogó harmadik helyezettje egy ikonikus mű, Hopper éttermi képeinek egyik legkitűnőbb, magánkézben maradt példánya. Kétség sem fért hozzá, hogy nagyot fog menni a Christie's New York-i aukcióján, egyesek azt várták, hogy 100 millió dollár felett fogják leütni. Ez nem sikerült, a kép 85 millió dollárnál került leütésre, jutalékokkal együtt 91,8 millió dollárért kelt el novemberben.

Edward Hopper, Chop Suey, 1929 (forrás: Christie's)

2. Pablo Picasso, Fillette à la corbeille fleurie, 1905

A listán másodszor szerepel a töretlen népszerűségnek örvendő Picasso, aki ezúttal az ezüstérmet zsebelhette be, Fillette à la corbeille fleurie c. festményével, ami a Rockefeller-gyűjtemény sztártétele volt. A kép jutalékokkal együtt 115 millió dollárért kelt el. A művész rózsaszín korszakából származó kép eredetileg Gertrude Stein tulajdonában volt. A rendkívül jó proveniencia és a rózsaszín korszakból származó képek ritkasága ellenére nem bontakozott ki nagy licitharc a mű körül, egyesek szerint azért, mert a kép egy meztelen tinédzser lányt ábrázol, aki minden bizonnyal egy prostituált lehetett. A New York Times később felfedte, hogy a vásárló a prominens gyűjtő-kereskedő Nahmad család egyik tagja volt. A képet már ősszel kölcsön is adták a Musée d'Orsay kiállítására.

Pablo Picasso, Fillette à la corbeille fleurie c. festménye a Stein-gyűjteményben (forrás: pinterest)

1. Amadeo Modigliani, Nu Couché (sur le côté gauche), 1917

Sok "leg" kapcsolódik Modigliani remekművéhez, azon túl, hogy ez lett 2018 legdrágábban elárverezett műve. Mivel a festő rendkívül népszerű aktjai ritkán kerülnek aukcióra, amikor az ír lótenyésztő, John Magnier megkereste a Sotheby's-t a Nu Couché c. 1917-es festménnyel, ami ráadásul a festő legnagyobb aktja, a Sotheby's magabiztosan 150 millió dollárra becsülte a képet, ez az aukciós történelem eddigi legmagasabb előzetesen becsült ára. A mű egy telefonos vásárlóé lett, aki még az aukció előtt tett ajánlatot a festmény megvásárlására, ami jutalékokkal együtt 157,1 millió dollárért kelt el. Ez a legdrágább festmény, ami a Sotheby's-nél kelt el és a negyedik legdrágább festmény, ami valaha elkelt aukción.

Amadeo Modigliani, Nu Couché (sur le côté gauche), 1917 (forrás: Apollo Magazine)

Az áttekintés után leszögezhetjük: kíváncsian várjuk, hogy mit hoz a következő év!Szerző: műtárgy.com Forrás: Artsy