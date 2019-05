Egy gramm a világ legdrágább anyagából komplett országok vagyonába kerül

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

10. Kokain - 220 dollár / gramm

9. LSD - 3000 dollár / gramm

A kokain a világ egyik legdrágább drogja, valószínűleg a tisztasága miatt. Az illegális és veszélyes kábítószer ára 3,5 dollár / grammtól egészen 330 dollár / grammig mozog, a Havocscope adatai szerint Kuvaitban és az USA-ban a legdrágább, míg Kolumbiában a legolcsóbb. A Boredom Therapy 220 dollár / grammos átlagárat taksál.

8. Plutónium - 4000 dollár / gramm

Az "acidként" is ismert hangulatbefolyásoló, pszichedelikus drog előállítása kifejezetten nehéz, ezért az illegális szer ára is nagyon magas. Ára az Egyesült Államokban az Addiction Resource szerint 2500-15 000 dollár közt mozog grammonként, a Boredom Therapy 3000 dolláros árat tüntet fel.

7. Painit - 9000 dollár / gramm

6. Taaffeit - 20 000 dollár / gramm

5. Tritium - 30 000 dollár / gramm

Ez a ritka radioaktív anyag általában atomfegyverek és űrrakéták lelkét adja, grammja úgy 4400-5600 dollár közt mozog a Hypertextbook adatai szerint.A painit egy ritka, narancsbarna drágakő, 2001-ig az egész világon alig három ismert darab létezett belőle. Ritkasága miatt nem nagyon lehet vele kereskedelmi forgalomban találkozni, de grammonkénti árát 9 és 60 ezer dollár közé taksálják.A taaffeit egy szintén rendkívül ritka, rózsaszín-lilás drágakő, állítólag egymilliószor ritkább, mint a gyémánt. Grammjáért 12 500- 20 000 dollárt kellene fizetni, ha kereskedelmi forgalomban kapható lenne.

4. Gyémánt - 55 000 dollár / gramm

A tritium egy ritka, radioaktív hidrogén-izotóp, természetes állapotában nem nagyon lelhető fel a Földön. Mesterségesen előállított változatát atomreaktorokban, atomfegyverekben és világítástechnikában használják. Grammja 30 000 dollár körül mozog.

3. Musgravit - 175 000 dollár / gramm

2. Kalifornium - 27 millió dollár / gramm

Egy gramm gyémánt árát számos tényező befolyásolja, hozzá lehet jutni már 5000 dollár körül is, de a világ legdrágább drágaköve is egy kék gyémánt, melynek grammja körülbelül 20 millió dollárt érhet szakértők szerint. A Boredom Therapy 55 000 dolláros átlagárat határozott meg a gyémánt grammjáért.A musgravitot Dél-Ausztráliában fedezték fel, de észlelték már Grönlandon és Madagaszkárban is. Mindössze egyetlen darab musgravit bizonyult akkorának, hogy ékszert csiszoljanak belőle, ennek grammonkénti árát 175 ezer dollárra becsülik.

1. Antianyag - 62 500 milliárd dollár / gramm

A kaliforniumot az '50-es években fedezték fel, egy erősen radioaktív, ezüstös színű transzuránról van szó, atomfegyverek előállításához és a gyógyszeriparban használják. Egy gramm kalifornium ára 27 millió dollár körül mozog.Számos tudós reménykedik abban, hogy egy nap az antianyag üzemanyagként szolgálhat űrhajók, járművek üzemeltetéséhez, előállítása viszont jelenleg olyan drága, hogy az amerikai GDP több mint háromszorosának megfelelő összeg kellene hozzá.