Ezek voltak 2018 legizgalmasabb kiállításai

Frida Kahlo, Remekművek a mexikóvárosi Museo Dolores Olmedóból. Magyar Nemzeti Galéria

Nem kérdés, hogy 2018 egyik legemlékezetesebb kiállítása a Magyar Nemzeti Galéria Frida Kahlo tárlata volt. A mexikóvárosi Museo Dolores Olmedótól kölcsönzött művekre épülő kiállítást öt hónap alatt 220 ezer látogató tekintette meg. Bár a tárlat kritikái inkább fanyalgóak voltak, a hatása már csak abban is látható, hogy a kiállítás és Frida Kahlo személye gyorsan kultúrpolitikai csaták kereszttüzébe is került.

Virgilius Moldovan, Looking for identity. Reök-palota

Egy Bécsben élő román szobrász Szegeden állít ki. Már ez a felütés is elég meglepő lehet, de a kortárs alkotó monumentális meztelen alakokkal zökkentette ki a látogatókat a mindennapi rutinjukból. A 2018. július 12-től augusztus 31-ig látogatható kiállításon a tökéletlenségeikkel együtt megformázott emberi testek voltak láthatók Moldovan egyedi, szilikont használó technikájának, valamint a művész nagyszerű szakmai tudásának köszönhetően meghökkentően életszerű módon. A Looking for identity alkotásai különösen jól tudtak érvényesülni a szellős elrendezésnek köszönhetően, valamint kontrasztba került a testek nyers őszintesége, meztelensége a palota szecessziós stílusjegyeivel. A szilikonszobrok halvány bőrén még az átütő erek is látszódtak: ez a szokatlan nyerseség egyszerre volt meghökkentő és megkapó a néző számára.

Rejtett történetek: az életreform-mozgalmak és a művészetek. Műcsarnok

2018 októbere és 2019 januárja közt volt látogatható a Műcsarnok idei legizgalmasabb kiállítása, amely az intézmény kortárs művészetekhez szokott közönségét most egy történetibb témába, a 20. század elejének művészeti, társadalomi és életmódreform mozgalmaiba vezette be. A kiállítás híre az utolsó hetekben szájról szájra terjedt, a tárlat zárónapján már egész komoly tömegek nézték a Műcsarnok középső termeiben installált képek és dokumentumok tudományos gondosságú szövegekkel kísért sorát.

Erwin Wurm, Egyperces munkák. A szobrászat mint program. Ludwig Múzeum

Az osztrák szobrász egyperces szobrai 2018 nyarán voltak láthatóak a Ludwig Múzeumban, és talán kevesen vitatkoznának azzal a megállapítással, hogy ez volt az év legszórakoztatóbb kortárs művészeti kiállítása. Wurm tárlatát az Egyperces munkának nevezett alkotásai dominálták, melyeket a művész instrukciói alapján a látogatóknak kellett megalkotniuk. Így ezek a művek nem csak megkívánták, de ki is követelték a látogatók aktív részvételét, mivel nélkülük az alkotások egyszerűen nem is léteznének.

A CORVINA KÖNYVTÁR budai műhelye. Országos Széchényi Könyvtár

Bár csak november elején nyitott, már az év végén is sorok kígyóztak a Széchényi Könyvtár izgalmas időszaki kiállítása előtt. A tárlatra New Yorkból, Párizsból, a Vatikánból és a világ más pontjairól is érkeztek corvinák és más díszkódexek, és ezek közül számos alkotást most állítanak ki először Magyarországon. A kiállítás nem a jól ismert, Itáliában gyártott corvinákra fókuszál, hanem azokkal a kódexekkel foglalkozik, amik a budai királyi udvarban készültek könyvfestők, könyvkötők, másolók és humanisták közös munkája révén.