Ismét eladásra kínálják a Honvédség régi MiG-29-eseit

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

A 19 gép mellett az MNV 20 tartalék hajtóművet és légiharc-rakétákat is aukcióra bocsájt, a licitálásra augusztus 26 és 28 között kerül majd sor. A "csomagot" csak egyben lehet megvenni, így sajnos a haditechnika iránt érdeklődő lelkes műgyűjtők lényegében ki vannak zárva, mint potenciális vásárlók.Az árverés nem sok reménnyel kecsegtet, hiszen amellett, hogy több százmillió forint lenne a gépeket ismét bevethető állapotba hozni, a tranzakciót a gyártó ország - vagyis a szovjet időkből származó gépek esetén Oroszország - kormányának is jóvá kell hagynia. Egy csomó potenciális vevőre ráadásul emellett - többek közt magára Oroszországra is - EU-s és / vagy amerikai fegyverembargó is vonatkozik.Utoljára idén májusban próbált meg az NVM túladni a harci repülőkön, akkor egyetlen vevő sem jelentkezett.

A Honvédség egy MiG-29-ese 1997-ben, ekkor még bevetheteő állapotban. Fotó: Corbis Historical / Getty Images Hungary