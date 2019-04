Műtárgyak közelebbről - május 30-án rajtol a harmadik Műtárgyak Éjszakája

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

A programsorozat célja, hogy bemutassa a műtárgyak sokszínűségét, és közelebb hozza a műtárgyak, valamint a műkereskedelem világát a nagyközönséghez, bepillantást engedve a kulisszák mögé is.A három nap során a látogatók a műtárgyak széles skálájával ismerkedhetnek meg, sokszínű megközelítésben. Míg aneves előadók beszélnek a műgyűjtés aktuális kérdéseiről, a gyűjteménymenedzsmentről, műtárgyhamisítási botrányokról, a legnagyobb aukciós szenzációról, a Salvator Mundiról és más műtárgykereskedelmi sikertörténetekről, addig aaz érdeklődők maguk is aktív résztvevői a műtárgykészítés kreatív folyamatainak, például Herendi porcelánrózsát formázhatnak, kipróbálhatják a porcelánfestést és a fejdíszkészítést is.A programok között a bútorok, fotográfiák, kortárs ékszerek, porcelánok, festmények, szobrok kedvelői éppúgy megtalálják az őket érdeklőket, mint a plakátok, a numizmatika, az üveg vagy éppen az extravagáns fejdíszek szerelmesei.A nagyközönség számára nem látogatható helyszínek nyílnak meg az érdeklődők előtt, kinyitja kapuit többek között a Ludwig Múzeum gyűjteményi raktára, a Képzőművészeti Egyetem Grafikai Műhelye és az Epreskert is.A kortárs művészet iránt érdeklődőkvehetnek részt, olyan ismert művészeknél, mint Haász István, Gábor Áron és Heller Zsuzsa, Kóródi Zsuzsanna és Gáspár György, Botos Péter vagy Wolsky András. A műtárgyak születésétis meg lehet tekinteni, legyen szó a kézműves lámpák vagy az ötvösképzés izgalmas világáról. Asorán perzsaszőnyegekkel és az MTA Művészeti Gyűjteményének egyes darabjaival találkozhatnak a résztvevők, valamint Herendi porcelánfestést is megtekinthetnek.Aki pedig arra is kíváncsi, mi történik akkor, ha egy műalkotás megsérül, illetve milyen kihívások elé állítja a kortárs művek állagvédelme a szakembereket,kaphat választ a kérdéseire.során az Országház és környéke érdekességeivel, a rádiózás és televíziózás történetével, kortárs műtárgyakkal és régiségekkel foglalkozó galériák világával ismerkedhetnek meg a látogatók.

Időpont: 2019. május 30 - június 1.

Szervező: A műtárgy.com, a hazai műkereskedelem vezető műtárgykereső-hirdető és hírportálja.

különleges témákról hallhatnak, izgalmas helyszíneken járhatnak a résztvevők. Kiderül például, hogy milyen egzotikus növények és keleti műtárgyak színesítik a Hopp-villa kertjét, milyen kincsek vannak a Várfok Galéria művészeti archívumában és raktárában, vagy hogy mik voltak a szocializmus kereskedelmének sztárjai.A műkereskedelem iránt érdeklődőknek a szakmai előadásokon, galériasétákon túl aajánljuk, ahol gyakorlati szempontú ismeretekkel is gazdagodhatnak. Apedig megtapasztalhatják, milyen érzés licitálni, majd, ha minden jól megy, haza is vinni a kiszemelt tételt.Az idei év egyik újdonságát ajelentik, vetítésre kerül például a nagysikerű Ruben Brandt, a gyűjtő című mozi is.A Műtárgyak Éjszakáján a fiatalabb generáció tagjai sem maradnak látni- és tennivaló nélkül, őket ingyenes, interaktív foglalkozások várják, melyeken többek között bútort is tervezhetnek.