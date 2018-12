Normantas Paulius - a művész, aki a Himaláján szülinapozott

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Normantas Paulius: Az elfoglalt Tibet

Normantas Paulius ugyanis nem pusztán fotóművész, hanem költő és nagybetűs utazó is volt egyben. Diplomáját még közgazdaságtudományból szerezte Vilniusban, és 1980 körül, 32 éves korában kezdett el a fotózással foglalkozni. Első mestere Vitalijus Butyrinas, litván fotóművész volt. Pályája kezdetén a Balti-tenger melletti dűnéket, valamint a litvánok szent helyét, a Keresztdombot örökítette meg. 1983-ban költözött Magyarországra, először a nyíregyházi Jósa András Múzeumban volt műtárgyfotós, de a tárgyak helyett inkább a természet és a benne élő emberek megörökítése foglalkoztatta.

Normantas Paulius: Sri Lanka

Utazásai során finnugor népeket fotózott és néprajzi gyűjtéseket is végzett. Vándorolt a Szovjetunióban, eljutott a Kuril-szigetekig, a Selyemúton Kínától Tibetig, Stein Aurél nyomán bejárta Pakisztánt, Kínát és Indiát, 1992-ben pedig végigkövette Benyovszky Móric kamcsatkai száműzetésének útját. Kalandos életvitelét jól mutatja, hogy születésnapját négyszer is a Himalája 5180 méter magasan fekvő bázistáborában tartotta. 2011-ben Erdei Virág romológussal több települést is bejártak, vendégei voltak egy oláh cigány esküvőnek, valamint részt vettek a kisvárdai cigány fesztiválon is. Az út során készült képeiből számos kiállítást is rendeztek. Az indiai és kelet-magyarországi cigányokról készült képeit Indiában is bemutatták, fotográfiáit közölte a National Geographic és az UNESCO Courier. Munkáihoz sosem használt digitális kamerákat.

Kuril-szigetek

Haikukat, meséket is írt, több könyv fűződik a nevéhez. Életrajzírója, Kincses Károly a barátja volt, egzotikus, különleges emberként tekint Normantas Pauliusra, aki utazásaival egy olyan belső szabadságot testesít meg, amelyre talán mindannyian vágyunk. A most megjelent könyv így aztán nem is elsősorban a fotográfus vizuális, tárgyi munkásságára fókuszál, hanem összetett lényének, mozgalmas és tartalmas életének a megragadására.

Kincses Károly: Normantas Paulius, MMA Kiadó, 2018.

Szerző: műtárgy.com