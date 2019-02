Rekordáron kelt el a holland királyi család Rubens-tanulmánya

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Peter Paul Rubens: Nude Study of a Young Man with Raised Arms (forrás: The Art Newspaper)

A héten nem csak a már említett Rubens-mű adhat okot izgalomra a Sotheby's háza táján, ugyanis az aukciósház ezen a héten (jan.25 - febr.2.) tartja a Masters Week aukcióit New Yorkban. Január 30-án este volt a Master Paintings árverés is, amelynek összbevétele 52,7 millió dollár volt. 14-19. századi alkotók festményeire licitálhattak az érdeklődők, számos ritkaság és kiemelt tétel színesítette a felhozatalt, például id. Jan Brueghel, id. Ambrosius Bosschaert és Goya művei. Külön szekciót alkottak a sokáig elfeledett, mára viszont egyre nagyobb népszerűségnek örvendő 16-19. századi női alkotók, Fede Galizia, Angelika Kauffmann, Artemisia Gentileschi és Elisabeth-Louise Vigée Le Brun. Utóbbi festménye különösen jól szerepelt, a Portrait of Muhammad Dervish Khan, full-length, holding his sword in a landscape 7,1 millió dollárért kelt el, a becsült ár 4-6 millió dollár között volt. A csendéletek is népszerűek voltak, Pieter Claesz citromokkal és olajbogyókkal tarkított képe 2,5 millió dollárért ment el, szemben a becsült árral, amelyet 700 ezer és 900 ezer dollár között állapítottak meg. Id. Ambrosius Bosschaert virágcsendélete a becsült értékhatárokon belül maradva, 3 millió dollárért kelt el. (Az eladási árak tartalmazzák a jutalékokat is.)

Elisabeth-Louise Vigée Le Brun: Portrait of Muhammad Dervish Khan, full-length, holding his sword in a landscape (Forrás: Sotheby's)

Ma, január 31-én napközben zajlik a Master Paintings and Sculpture Day Sale, ami várhatóan további szép eredményeket hoz majd. A kiemelt tételek között szerepel egy késő 17./kora 18. századi terrakotta szobor, Giuseppe Maria Mazza alkotása, a Dávid győzedelmeskedik Góliát felett (becsült ára: 180 ezer - 220 ezer dollár). Id. Jan Brueghel részletgazdag virágcsendélete is komoly érdeklődésre tarthat számot, becsült ára 70 ezer - 90 ezer dollár. Kiemelt tétel továbbá egy Tiziano műhelyéből származó festmény, a Danaé, előképe Tiziano 1544-es eredetije. A nagyméretű olajfestmény becsült ára 80 ezer - 120 ezer dollár.

id. Jan Brueghel: Still life of roses and other flowers in a bowl and a vase, on a ledge (forrás: Lot-Art)

Mindeközben pedig február 5-ig lehet online licitálni az Old Masters online aukción, ahol kisebb nevek és mérsékeltebb árak várják a potenciális vásárlókat.Szerző: műtárgy.com Forrás: Sotheby's, The Art Newspaper, Barnebys