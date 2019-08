A UBS szerint is venni kell az aranyat

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

A UBS úgy látja, hogy a kereskedelmi háború lassítja a növekedést, erőteljesebb globális lassulást okozhat, mely további monetáris lazításra sarkallhatja a központi bankokat.így nem elképzelhetetlen az arany számára azA UBS elemzői szerint az arany az elmúlt napokban bizonyította a menekülőeszköz szerepét, ezért továbbra is vételre javasolják. Az amerikai központi bank szerepét betöltő Fed a legutóbbi ülésén kamatot vágott, ezzel próbálva orvosolni a növekedési kockázatokkal kapcsolatos aggodalmakat.A UBS 1450 és 1600 dollár közé várja az elkövetkező három hónapban az arany árfolyamát.A felülvizsgálat előtt 1500 dollár volt mind a 6, mind a 12 havi célárfolyam.Az arany újabb löketet kapott a pénteki USA-Kína viszony további elmérgesedésével, mely lendület még ma reggel is kitart. Sőt az árfolyam ki is tört az 1500-1525 dolláros bázisából.