Lecsapnál a 130 ezer forintos állami ingyenpénzre? Csak nehogy sírás legyen a vége!

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

a unit-linked (vagyis befektetési egységekhez kötött), ahol mi, befektetők döntünk arról, hogy milyen alapokba tesszük a pénzünket és akár kockázatos, egzotikus termékekbe is rakhatjuk a pénzünket,

illetve a klasszikus / vegyes, ahol a biztosító kockázatkerülő eszközökbe fekteti a pénzünket és minimális garantált hozamot is vállal rá.

Akár 130 ezer forintos adójóváírást is igénybe vehetünk, ha nyugdíjbiztosítással készülünk idős korunkra, ennek eléréséhez évente 650 ezer forintot kell félretennünk, hiszen az éves befizetésünk 20%-ának megfelelő összeget tesz hozzá megtakarításunkhoz az állam.Kétféle rendszeres befizetéssel működő nyugdíjbiztosítás létezik:A jelenlegi hozamkörnyezetben nem éppen rentábilis vegyes életbiztosításba fektetni, hiszen az alacsony kockázatú eszközök hozamát általában teljes egészében felemésztik a termék költségei. Ha nem lenne az állami támogatás, egy vegyes életbiztosítással még 20-30 év után is simán mínuszban lennénk (ha a jelenlegi hozamkörnyezet tartós marad).Egy jó unit linkeddel viszont - ha merünk kockáztatni -, még mindig szép hozamot érhetünk el, megnéztük, melyek most a legnagyobb biztosítók (és a tőzsdén kereskedett CIG Pannónia) húzótermékeinek legjobb hozamú eszközalapjai egyes kategóriákon belül. Látható, hogy míg az abszolút hozamú vagy vegyes alapokkal 4-10% körüli hozamot tudtunk elérni az elmúlt egy évben, egy kockázatosabb részvényalappal akár 20% fölötti hozamot is elérhettünk.Egy nyugdíjbiztosítás persze egy évnél jóval hosszabb elköteleződést kíván, így nem érdemes csak egy éves hozamot vizsgálni, ezeknek a termékeknek a jelentős része viszont még csak 2,5-3 éve létezik, így jelenleg még nem tudunk ennél lényegesen hosszabb időtáv alapján dönteni.

Nem csak pozitív hozamot lehet elérni unit-linkeddel; bár az elmúlt egy év (különösen 2019) egy kifejezetten jó időszak volt a piacokon, azért akadt így is egy-két eszközalap, amely mínuszolt.

A fentiek félig-meddig bruttó hozamot jelentenek, ezekből még le kell számítani a költségeket. Ha megvizsgáljuk a MABISZ által kidolgozott, majd MNB által is adaptált Teljes Költségmutatókat, rájöhetünk, hogy még mindig vannak olyan termékek, amelyek 20 éves időtávon is évi 3% fölötti költséggel működnek, a TKM viszont tartalmazza az alapok által felszámolt vagyonkezelési költséget is, amelyekkel a fenti hozamok már nettósítva vannak. Ez azért fontos kérdés, mert a kockázatos eszközalapok általában drágábbak is.

Még mindig jobban járhatunk egy unit-linkeddel, mint egy vegyes életbiztosítással, amely nagyjából hasonló díjakat számít fel és a hozampotenciálja is sokkal alacsonyabb.

Ezek a termékek garantált hozamot ígérnek (technikai kamat) és a biztosító gondoskodik a vagyonunk befektetéséről, viszont csak kockázatkerülő eszközökbe fektetnek, ami azt jelenti, hogy hiába írják a befektetési többlethozamot jóvá 60-100%-ban, a technikai kamatnál a jelenlegi hozamkörnyezetben nem fognak tudni jelentősen magasabb hozamot elérni.Fontos hangsúlyozni, hogy az ígért hozam itt is bruttó érték, az eleve alacsony értékekből még a fent említett díjak is lejönnek - így tehát előfordulhat, hogy rövidebb időtávon még az állami támogatással együtt is mínuszban jövünk ki egy vegyes nyugdíjbiztosítással.