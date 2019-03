MNB-javaslat: eltűnnének a nyugdíjpénztárak a jelenlegi formájukban

Az MNB Versenyképességi programjának háztartásokat érintő kérdései külön figyelmet kapnak a Portfolio március 21-ei IWS konferenciáján. Részletek itt: ÁTTEKINTÉS

nem tiszta, hogy egy vagy több ilyen alap létrehozásáról van-e szó, mint ahogy az sem, hogy

a meglévő szolgáltatókat tömörítené egybe vagy új alapokat hoznának létre, amelyek a piacon már meglévő szereplőkkel versengenének,

illetve mi lesz a szerepük és helyük a nyugdíjbiztosításoknak ebben az új felállásban.

Ez tehát azt jelenti, hogy az MNB elképzelése alapján az önkéntes- és egészségpénztárak a jelenlegi formájukban megszűnnének.

Mindezek alapján továbbra is kérdés, hogy mi lesz a nyugdíjbiztosításokkal. Vannak ugyanis olyan szolgáltatók a piacon, amelyek kizárólag nyugdíjbiztosítási szolgáltatásokat nyújtanak (illetve adott esetben e mellett önkéntes pénztári és egészségpénztári szolgáltatásokat is), kérdés, mi lesz a szolgáltatók ezen termékével: beolvadna ez is valamilyen formában ugyanazon alapba vagy külön termékként működne tovább.

Mi az, amit már tudunk a jóléti alapokról?

A jóléti alapban minden egyes munkavállaló és munkáltató a bruttó bér egy bizonyos százalékát fizetné be a munkavállaló saját dedikált jóléti számlájára, melynek lenne külön nyugdíj-és egészségzsebe . Az MNB elképzelése szerint az állam a két szereplő befizetése mellé további adókedvezményeket biztosítva (munkavállalói befizetések után szja-visszaigénylés, munkáltatói befizetés adóalapból történő leírása) tehetné a rendszert még vonzóbbá.

. Az MNB elképzelése szerint az állam a két szereplő befizetése mellé további adókedvezményeket biztosítva (munkavállalói befizetések után szja-visszaigénylés, munkáltatói befizetés adóalapból történő leírása) tehetné a rendszert még vonzóbbá. Alanyi jogú tagság járna a kiegészítő nyugdíjalapokban , a munkavállalók alanyi jogú tagság mellett dönthetnek a befizetésről és annak mértékéről. Ennek adminisztrációja leghatékonyabban a munkáltatókon keresztül valósulhat meg. A munkáltatók a munkavállalói befizetéseket hasonló összeggel adó-és járulékmentesen (vagy kedvezményes adózással) egészíthetnék ki opcionálisan, vagy az ajánlott mértékig kötelezően.

, a munkavállalók alanyi jogú tagság mellett dönthetnek a befizetésről és annak mértékéről. Ennek adminisztrációja leghatékonyabban a munkáltatókon keresztül valósulhat meg. A munkáltatók a munkavállalói befizetéseket hasonló összeggel adó-és járulékmentesen (vagy kedvezményes adózással) egészíthetnék ki opcionálisan, vagy az ajánlott mértékig kötelezően. Szóba került egy normatív jellegű állami támogatás bevezetése a jelenleginél alacsonyabb limittel . A támogatás mértéke sávozható, például az alapeset választása esetén 10 százalék, magasabb bér-arányos vállalás esetén 20 százalék normatív támogatás kerülne jóváírásra az egyéni számlán, de például a mai 150000 forintos limit leszállítható 100000 forintra. Az új támogatási rendszer nem érintené a nyugdíjbiztosításokat, ott a jelenlegi adójóváírás és limitek megtartásával lenne biztosít-ható a további megtakarítás lehetősége.

. A támogatás mértéke sávozható, például az alapeset választása esetén 10 százalék, magasabb bér-arányos vállalás esetén 20 százalék normatív támogatás kerülne jóváírásra az egyéni számlán, de például a mai 150000 forintos limit leszállítható 100000 forintra. Az új támogatási rendszer nem érintené a nyugdíjbiztosításokat, ott a jelenlegi adójóváírás és limitek megtartásával lenne biztosít-ható a további megtakarítás lehetősége. Megreformálnák az önkéntes nyugdíjpénztárak eddigi működését is: az intézmény működésének finanszírozását az eddigi egyoldalú, befizetés alapú finanszírozásról egy kiegyensúlyozottabb (biztosítókhoz hasonló) vagyon és befizetés alapú finanszírozásra kellene átállítani . Ennek keretében a befizetések 6 százalékos levonása 3-4 százalékra is csökkenhetne a vagyonarányos 0,8 százalékos limit változatlansága mellett úgy, hogy a működés mindkét forrásból finanszírozható. Mindezek mellett céldátum alapok bevezetése,közvetett befektetések és devizakitettségek limitálása, illetve a nemfizető tagok költséglevonásának befektetési hozamoktól történő függetlenítése kerülhet szóba. A rendszer biztonságát növelhetné egy hosszú távú működést biztosító minimálisan előírt tartalékszint (kvázi szavatoló tőke), mellyel párhuzamosan felállítható lenne egy a befektetett összegek biztonságát szolgáló garanciarendszer - írják.

az eddigi egyoldalú, befizetés alapú finanszírozásról egy kiegyensúlyozottabb (biztosítókhoz hasonló) . Ennek keretében a befizetések 6 százalékos levonása 3-4 százalékra is csökkenhetne a vagyonarányos 0,8 százalékos limit változatlansága mellett úgy, hogy a működés mindkét forrásból finanszírozható. Mindezek mellett céldátum alapok bevezetése,közvetett befektetések és devizakitettségek limitálása, illetve a nemfizető tagok költséglevonásának befektetési hozamoktól történő függetlenítése kerülhet szóba. A rendszer biztonságát növelhetné egy hosszú távú működést biztosító minimálisan előírt tartalékszint (kvázi szavatoló tőke), mellyel párhuzamosan felállítható lenne egy a befektetett összegek biztonságát szolgáló garanciarendszer - írják. A jóléti alapokba érkező befizetések különböző célokat szolgálnak, ennek érdekében a nyugdíj-és egészség zseb egymástól elkülönül. Bizonyos élethelyzetekben, mint első lakás vásárlása, gyerekszületés, vagy rendkívüli családi események (családfenntartó munkanélkülisége, idős hozzá-tartozó ápolása) a zsebek átjárhatók lennének, mellyel a jelenleg a rendszerből hiányzó fiatalok körében is ösztönözhetővé válna a nyugdíjcélú és egészségcélú megtakarítási hajlandóság.

Azt az MNB Versenyképességi Programja kapcsán már korábban is megírtuk, hogy a jegybank jóléti alap felállítását szorgalmazza, amely a jelenlegi önkéntes nyugdíj-, egészség-és önsegélyező pénztári szereplőket tömörítené egybe. A cél az lenne, hogy a munkáltatói, állami és egyéni forrásokat egyszerre csatornázza be a nyugdíjcélú megtakarításokba az alap. Ez azonban több szempontból is homályos:Éppen ezért tisztázó kérdéseket tettünk fel az MNB-nek a témában, amely válaszában kifejtette, hogy, amelyek a szinergiáknak és a versenynek köszönhetően a kedvezőbb szolgáltatást tudnának nyújtani. A jegybank szerint a rendszer költséghatékonyabban és rugalmasabban tudna működni a jelenlegihez képest, ha a hasonló szervezetek, melyek jelenleg külön kezelik az egészség- és nyugdíj-kiegészítési célú megtakarításokat, közös irányítás alá kerülnének.Kérdésként merül fel ez alapján az is, hogy ezek a jóléti alapok a meglévő nyugdíj- és egészségfinanszírozási szolgáltatók mellett működnének versenytársként, vagy új alapok létrehozásáról lenne szó. Az MNB válasza szerintA jegybank szerint azért van szükség erre, mert az intézményesített finanszírozás tervezhetőbbé és potenciálisan olcsóbbá tenné a kiadásokat, a szolgáltatások nagy részét ugyanis ma zsebből fizetik a felhasználók. A javaslat a megvalósításból nem zárja ki a meglévő rendszereket sem, csupán egy további fejlődési irányként veti fel ezt a gondolatot - jegyzik meg.Igaz, a Versenyképességi Programban utalnak arra, hogy a rendszer állami támogatási oldalról nem változtatna a nyugdíjbiztosításokon, de ezek helyét a rendszerben vagy azon kívül homály fedi.A nyugdíjbiztosítások mellett a NYESZ-szel kapcsolatos elképzelések sem világosak, azon kívül, hogy az osztalékadó-mentességet eltörölnék a konstrukció kapcsán, nem tudni, az hogyan épülne be a jóléti alapok új rendszerébe.