Sokkoló számokat kaptak levélben a nyugdíjpénztári tagok

Tovább csökkent az önkéntes pénztártagok száma

Az MNB legfrissebb adatai szerint december végével 1,134 millió tagja volt az önkéntes nyugdíjpénztáraknak, ami az előző negyedévhez képest közel kétezer fős létszámcsökkenést jelent. A negyedik negyedévben 7960 új taggal bővült a szektor, de ez sem volt elég a kilépők és a nyugdíjba lépők számának ellensúlyozására. Az év egészében összesen négyezer fővel csökkent az önkéntes pénztárak taglétszáma.

Az idei negyedik negyedévben közel 41 milliárd forintnyi tagdíjbevétel érkezett az önkéntes kasszákhoz, ebből több mint 38 milliárdot az egyéni tagok fizettek be, ami 93,5%-os hozzájárulási arányt jelent, ami meghaladja az előző negyedévi 86%-ot is.

Mínuszos lett az év

Befektetési szempontból egész 2018 gyenge volt a pénztári szektorban, átlagosan több mint 1,7%-os mínuszban zártak a pénztári portfóliók, a harmadik negyedév volt az egyetlen, amely során befektetési nyereséget tudtak felmutatni a tagoknak. A harmadik negyedévben a vagyonarányos veszteség 0,49% volt.

az alacsony hozamkörnyezetben a jelentős állampapír-túlsúllyal dolgozó nyugdíjpénztári portfóliók nem tudtak számottevő hozamot elérni,

a részvénypiaci volatilitás megtépázta a kockázatosabb kitettség teljesítményét,

a gyakran más alapokba fektető portfóliók teljesítményét rontotta a többrétegű, vagyonkezelésre felszámolt költségteher.

A veszteség okai vélhetően, hogyA pénztári portfóliókban az állampapírok aránya továbbra is a legnagyobb, 62%-ot tesz ki, ezt követik a befektetési jegyek, 25%-kal. Az előző negyedévhez képest még növekedett is az állampapírok súlya a teljes kezelt vagyonon belül. A részvények súlya alig 6%, igaz, sokszor a kockázatosabb kitettségüket ETF-eken, részvényalapokon keresztül veszik fel a nyugdíjpénztárak. Ez persze plusz költségterhet is jelent, hiszen ha más alapokba fektetnek, ezeknek a vagyonkezelési és tranzakciós díjait is ki kell fizetni.A túlzott állampapírsúly egyébként az MNB szemét is szúrja: