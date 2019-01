Utánajártunk az új magyar nyugdíjbefektetésnek: így működik máshol

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Új, hosszú lejáratú állampapírtípus lenne.

A rendszeres, nyugdíjcélú előtakarékosságot segítené elő vele a kormány.

Csak magánszemélyek fektethetnének bele.

Nyugdíjba vonuláskor egy összegben vagy járadék formában lenne felhasználható.

A babakötvényhez hasonlóan valamekkora kamatprémiumot fizetne az infláció felett.

Elképzelhető, hogy ez a prémium az életkor függvényében változna.

A meglévő állampapírokhoz hasonlítóan (és több nyugdíjcélú megtakarítástól eltérően) "költségkímélő" megtakarítási forma lenne.

Hogy a többi nyugdíjcélú megtakarításhoz hasonló (20%-os befizetésarányos) állami adójóváírást is adna-e hozzá a kormány, vagy inkább az értékőrzés és a kamatprémium miatt lenne vonzó a befektetés.

Hogy mekkora lenne az infláció feletti kamatprémium.

Hogy milyen hosszú lesz a futamidő.

Hogy a kamatprémium a megtakarító korával nőne vagy csökkenne (mindkettőben lenne ráció).

Hogy milyen értékesítési csatornákon (pl. webkincstár, pénzintézetek?) és milyen forgalmazási jutalékkal értékesítené az állam.

Hogy pusztán egy új állampapírról lenne szó, vagy valamilyen saját intézményrendszer is épülne rá.

Egyesült Királyság

Fix kamatozású kötvény, amelyet a 65 évesek vagy a felettiek vehetnek. A kamatot csak a futamidő végén fizeti ki a tőkével együtt a konstrukció, az időközben felhalmozódó kamatot újra befektetik.

Attól, aki a lejárat előtt nyúlna hozzá a befektetéshez, 90 napra járó kamatot büntetésként levonnak.

A futamidő 1 vagy 3 év, a befektethető összeg 500 fonttól 10 ezer fontig terjedhet.

A vásárláshoz nem szükséges nyugdíjasnak lenni, de az életkor kikötés viszont érvényben van.

A bruttó kamat a futamidőtől függően elérte az évi 4%-ot is.

Málta

A szabályok értelmében azok, akik 1955-ben vagy korábban születtek lesznek jogosultak megvenni a kötvényt, a maximálisan befektethető összeg személyenként 10 ezer euró.

Az 5 éves lejárat előtt csak egészségügyi problémákra hivatkozva lehet felbontani büntetlenül a befektetést, egyéb esetben 3 havi büntetőkamatot vonnak le.

USA

Az első esetben a kötvényt 50, 75, 100 és 500 dolláros címletekben lehetett megvenni 1975 és 1982 között. Az így gyűjtött megtakarításhoz leghamarabb 70,5 évesen juthatott hozzá a megtakarító, ennyi éves korban járt ugyanis le a kötvény (illetve halálozás esetén az elhalálozást követő 5 év, attól függően, hogy melyik időpont van hamarabb).

A másik nyugdíj-megtakarítási kötvény 1963 és 1982 között volt kibocsátva, amit 50, 100, 500 és 1000 dolláros címletekben lehetett megvenni. Ez a nyugdíjkötvény a befektető 59,5 éves koréban járt le, de tovább lehetett transzferálni más nyugdíj-megtakarítási termékekbe az itt gyűjtött megtakarítást.

Az "EE Bond" fix, 0,1%-os hozamot kínál 30 évre, minimum 25 dollárért lehet hozzájutni, maximum pedig 10 ezer dollárt lehet befektetni személyenként. Aki az első 5 éven belül szeretne hozzányúlni a befektetett összeghez, az utolsó három hónapban kapott kamatot elbukja (egy évet azért így is várni kell, mielőtt hozzányúlna a befektető), de öt évet követően büntetőkamat nélkül hozzáférhető a megtakarítás.

Az inflációkövető "I Bond" az infláció felett kínál valamekkora hozamprémiumot, ami 0,5%, tehát ez a papír jelenleg 2,83%-ot fizet az inflációt is figyelembe véve. A többi paraméter nagyjából megegyezik az előző papírral, tehát elektronikus formában 25 dollár a minimum befektetési összeg, a maximum pedig 10 ezer dollár. Ugyanúgy 30 éves futamidővel bírnak, és a pénzkivételre vonatkozó szabályok is megegyeznek.

Lengyelország

Mindkét papírt 100 zlotys névértéken lehet megvenni, a négy éves futamidejű inflációkövető papír jelenleg 2,4%-os kamatot ad (ebből 1,25% a prémium), míg a 10 éves papír 2,7%-ot hoz (itt 1,5% a prémium).

Különbség még a két papír között az is, hogy míg a négy éves futamidejű papír esetében a kupont minden évben kifizetik, a 10 éves esetében visszaforgatják és csak lejáratkor fizetik ki.

India

A program értelmében azok vehetik igénybe ezt a megtakarítási formát, akik legalább 60 évesek. Kivételt képeznek ez alól azok, akik már 60 éves koruk előtt mennek nyugdíjba (55 és 60 év között), de ez esetben is feltétel, hogy az első befektetést a nyugdíjfolyósítás hónapjában meg kell tenni.

A számlára viszonylag magas összeggel meg lehetne nyitni, de van egy korlát, miszerint a számlára befektetett összeg nem haladhatja meg a nyugdíjat. Személyenként több ilyen számlát is lehet nyitni, annyi a kitétel, hogy a számlákra befizetett összeg nem haladhatja meg a befektetési limitet (ami jelenleg 150 ezer rúpia vagy a nyugdíj, amelyik a kisebb).

A tavaly októberi állapot szerint a program 8,7%-os kamatot fizetett a befektetésekre, de a kamatot minden negyedévben felülvizsgálják. Ebben is van csavar, ugyanis a programba való belépéskor nyújtott kamatot fixálják a teljes futamidőre, ennek mértéke tehát nem változik a már meglévő szerződések esetében. A kamatot nem fektetik be újra, azt bizonyos időközönként kifizetik az ügyfelek számára.

A program alap esetben 5 éves futamidejű, ezt további 3 évvel lehet meghosszabbítani. Egy év után már lehet kiutalást végezni a számláról, de csak büntetőjutalék ellenében (1,5, illetve 1% attól függően, hogy egy éven belül vagy 2 év után nyúl hozzá a befektető a pénzéhez).

A lentiekben öt országot gyűjtöttünk össze, ahol konkrétan az időskorra való vagy a nyugdíjas korban lévő megtakarítást ösztönzik vagy a múltban ösztönözték különböző állampapír konstrukciókkal. Mielőtt azonban belemennénk ezek megismerésébe, érdemes tisztázni, hogy mit tudunk eddig a magyar nyugdíjkötvényről és mi az, ami továbbra sem ismert. Erről bővebben itt és itt írtunk.Amit már jelzett a kormány az új nyugdíjkötvényről:Amit egyáltalán nem tudunk:Mindezek után pedig nézzük meg, hogy milyen példákkal találkozunk más országokban:A briteknél 2015 januárjában indították útjára a 65 éven felülieknek kínált 65+ Guaranteed Growth Bonds elnevezésű terméket, amely azóta már nem vásárolható. A termék fontosabb ismertetői:Ezen felül a briteknél volt korábban voltak egyéb, a nyugdíjasokra fókuszáló kötvények is, ilyen volt a Pensioners Guaranteed Income Bond konstrukció.Ennek a két konstrukciónak az utóda ma is létezik a brit piacon, de nincsenek már a korábbihoz hasonló, életkorra vonatkozó vásárlási feltételek, illetve a kamatok is alacsonyabbak.Egy másik, a nyugdíjkötvényhez hasonló példát találtunk Máltán, ahol a kormány a 62 éves vagy a felettiek számára nyújtana egy évi 3%-os kamatozású, 5 éves futamidejű kötvényt.Az Egyesült Államokban több mint 30 évvel ezelőtt voltak konkrétan nyugdíjmegtakarításra vonatkozó államkötvények, ilyen volt a U.S. Individual Retirement Bond vagy a U.S. Retirement Plan Bond.Nyugdíjmegtakarításra az USA-ban leginkább az "EE Bonds"és az "I Bonds" nevezetű állampapírokat ajánlják, utóbbi a magyar PMÁP-hoz hasonlóan inflációkövető, de a tengerentúli papír sokkal hosszabb futamidővel bír.Még egy fontos különbség az amerikai és magyar lakosságra fókuszáló állampapírok között, hogy az USA-ban van ezeknek papír alapú formája is, így például ott ilyen állampapírokat ajándékba is lehet adni, míg nálunk nem (erről bővebben itt írtuk).Lengyelországban is van több lakossági állampapír, ezek között találni olyat, amely megfelelhet a nyugdíjra való előtakarékosságnak, hiszen van négy és 10 éves lejáratú, inflációindexált állampapír is köztük.Kissé távolabb tőlünk is léteznek a nyugdíjas évekre felkészítő kötvény-megtakarítási termékek, ilyen Indiában az SCSS (Senior Citizens Savings Scheme). Ahogy már láttuk több példánál is, ez esetben is inkább azok megtakarításának ösztönzéséről szól a dolog, akik már nyugdíjasok vagy időskorúak.(Felhasznált források: National Savings and Investments