280 ezer forint állami ingyenpénz ütheti a markodat, ha idén lépsz

Itt az állami nyugdíjtermék

Egy új állampapírról van szó, amely akkor jár majd le, amikor tulajdonosa eléri a nyugdíjkorhatárt.

A kifizetést lehet kérni egy összegben (kamattal együtt), illetve havi járadékként is.

Az új kötvény hasonló lesz a Babakötvényhez, amelyek az infláció felett 3%-os prémiumot adnak. A prémium mértéke az életkor függvényében változna.

Az új nyugdíjkötvényt csak a lakosság veheti, az intézményi szereplők ki lesznek zárva a vásárlói körből.

Tulajdonságai alapján a nyugdíjkötvény leginkább a rendszeres befizetésű, valamilyen garantált hozamot fizető nyugdíjcélú megtakarításokkal versenyezhet (pl. vegyes nyugdíjbiztosítások), így attraktív megtakarítási lehetőséget nyújt a garanciákat kedvelő befektetőknek.

Miben takarítsunk meg most?

az önkéntes nyugdíjpénztárak,

a nyugdíjbiztosítások,

és a nyugdíj-előtakarékossági számla (NYESZ).

Idén októberben, a Portfolio konferenciáján jelentette be Barcza György, az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) vezérigazgatója, hogy egy új termékkel száll be a nyugdíjcélú öngondoskodás piacára, azóta Varga Mihály pénzügyminiszter újabb részleteket árult el:A termék bevezetésére a jövő évben kerül sor, egyelőre még nem világos, a kamatprémium az életkor növekedésével egyenesen vagy fordítottan arányosan változik-e majd és az sem, hogy a másik három, piaci nyugdíjtermék mellé elérhető, 20%-os éves adójóváírás ezeknél elérhető lesz-e majd, vagy a kamatprémium tenné versenyképessé a terméket más nyugdíjcélú megtakarításokkal szemben.Jelenleg három nyugdíjcélú öngondoskodási termék van Magyarországon, melyet az állam is támogat, mindhárom piaci alapon működik:A magyar lakosság elsősorban nyugdíjpénztárban takarít meg, a legnagyobb növekedés az elmúlt években viszont a 2014 óta elérhető, államilag támogatott nyugdíjbiztosítások piacán tapasztalható:

Fontos megjegyezni, hogy ha idén december 31-ig nyugdíjcélú megtakarítást indítunk és be is fizetjük a megtakarításra szánt összeget, az idei teljes évre vonatkozó adójóváírást megkapjuk.

Melyiket válasszam?

itt a legnagyobb az adójóváírás maximuma (150 ezer forint az egészség és önsegélyező pénztárak után igénybe vett adójóváírással együtt),

ez a legkényelmesebb megtakarítási forma, hiszen gyakorlatilag csak aktívan kezelt portfóliókat vehetünk igénybe, ezért nehéz mellényúlni,

tíz év eltelte után hozzáférhetünk a hozamhoz (amely, ha kifejezetten nyugdíjra akarunk spórolni, nem nevezhető mindenképp előnynek, ugyanis időskori önmagunktól vesszük el ezt a pénzt),

a munkáltató befizetése is gyarapíthatja a félrerakott vagyont (bár erre nem jár állami támogatás).

ha megszorulunk tíz éven belül, nem férhetünk hozzá, maximum tagi kölcsön formájában, ami jelentős plusz költségeket jelenthet,

ez a legkevésbé transzparens termék, fogalmunk sincs legtöbbször, hogy pontosan miben van a pénzünk, vagy hogy pontosan milyen költségeket fizetünk ki a működési, likviditási és belépési költségeken felül.

a tanácsadó, biztosító noszogat, hogy fizessük a megtakarításunkat rendszeresen,

számos olyan plusz extrát tudunk venni, mint a kockázati kiegészítők (vagyis munkaképesség csökkenésére; rokkantságra, tartós betegségre is nyújthat fedezetet), a haláleseti alapbiztosítás, a díjátvállalás, árfolyamfigyelés (szintén nem feltétlen előny, erről itt írtunk), a sok esetben díjmentes portfólió-módosítás lehetősége,

egységes, MNB által jóváhagyott költségmutatók és európai KID-dokumentumok teszik átláthatóvá ezeket a termékeket.

ez lehet a legdrágább termék, ha nem jól választunk, ha nem fizetjük rendszeresen, végig az előre meghatározott futamidő alatt, ha pedig az első 1-2 év után mondjuk fel, a tőkénk 80-100%-át is elbukhatjuk (mivel a már igénybe vett adójóváírást 20%-kal növelten is vissza kell fizetnünk),

a tanácsadó, akinek a zsebébe vándorol a kezdeti költség jelentős része, jellemzően nem lesz ott húsz év múlva is mellettünk.

Fontos megjegyezni, hogy a 20% éves adójóváírás a teljes tőkére vetítve egyre kisebb hozamot jelent, így előfordulhat, hogy az állam nem is vezeti ezt be a nyugdíjkötvényre, helyette olyan kamatozást kínál, mellyel tőkearányosan hasonló többlethozamot tud nyújtani hosszú távon, mint az adójóváírás.

Mindhárom termék legnagyobb vonzereje a 20%-os adójóváírás, melyet éves befizetésünkkel arányosan, maximum a fent említett összegig vehetünk igénybe. Egyszerre több megtakarítást is indíthatunk, együttesen ezekhez 280 ezer forint állami támogatást vehetünk igénybe évente.Az adójóváírás igénylésének metodikájáról itt írtunk:Az adójóváírás maximumán kívül számos különbség van egyes nyugdíjcélú termékek esetén. Most bemutatjuk ezeknek egyes előnyeit és hátrányait.Az önkéntes nyugdíjpénztár előnye, hogy:Hátránya, hogy:A nyugdíjbiztosítás előnye, hogy:Hátránya, pedig:Érdemes megjegyezni, hogy a nyugdíjbiztosításnál kétféle megtakarítási forma érhető el: befektetési egységekhez kötött (unit-linked) és garanciákkal működő (vegyes). Előbbinél eszközalapok (lényegében befektetési alapok) közt kell válogatnia az ügyfélnek, míg utóbbinál a biztosító fekteti be a megtakarításunkat (kockázatkerülő eszközökbe, jellemzően állampapírba) és valamekkora garantált hozamot is fizet rá (technikai kamat, általában kevesebb, mint a termék teljes költsége).Az állami nyugdíjkötvény főleg a vegyes életbiztosítások értékesítését szoríthatja háttérbe, hiszen ez az egyetlen olyan államilag támogatott nyugdíjtermék, amely garantált hozamot fizet. A nettóban (vagyis költségekkel csökkentve) negatív kamatoknál vélhetően attraktívabb hozamot tud majd nyújtani az állampapír, a vegyes életbiztosítások egyedül akkor maradhatnak versenyképesek, ha a 20%-os állami támogatást a nyugdíjcélú állampapír nem kapja meg.Ennek általunk számolt mértékét mutatja az alábbi táblázat:

itt a legszélesebb a befektetési eszközök választéka, hiszen nemcsak befektetési jegyeket / egységeket, hanem kötvényeket, részvényeket, egyéb instrumentumokat is választhatunk,

ha jól használjuk, ez a legolcsóbb megtakarítási forma,

ha rövid távon fel kell törnünk a számlát, itt szenvedjük el a legalacsonyabb veszteséget,

a széles választék a kevésbé pénzügyileg tudatos ügyfeleknek zavarba ejtő lehet,

a 20 százalékos adójóváírás maximális mértéke itt a legalacsonyabb (100 ezer forint, 2020 előtt nyugdíjba vonulók esetén 130 ezer forint),

öröklés esetén az adójóváírásra való jogosultság elvész.

A NYESZ előnye, hogy:hátránya, hogy: