30-szoros kamatokkal támad a Robinhood

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Tegnap jelentette be a Robinhood, hogy az amerikai átlagos éves banki kamatok körülbelül 30-szorosának megfelelő kamatokkal nyithatnak náluk megtakarítási számlát az ügyfelek. Akár a brókerszámlát, ezt a szolgáltatást is ingyenesen kínálja a startup. A Robinhoodról itt írtunk:A cég egyébként valóságos árazási háborút indított az amerikai brókerpiacon, a JP Morgan Chase például idén augusztusban indította el saját díjmentes kereskedési appját, de Európában is inspirált egyes szolgáltatókat, mint a FreeTrade vagy a Revolut. Ezekről itt írtunk: