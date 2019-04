Ajándék állami százezrekre csaphatsz le, alig 40 napod maradt

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Tegyük fel, hogy bruttó fizetésünk 340 600 forint havonta (a magyar átlagos havi bér volt tavaly áprilisban) és két gyereket nevelünk. Ebben az esetben összesen 185 627 forint adóterhet kell befizetnünk, melyből 51 090 forint személyi jövedelemadó, a családi adókedvezmény miatt viszont ebből 40 000 forintot megspórolhatunk. A maradék 11 090 forintot egy nyugdíjcélú megtakarításon keresztül visszaigényelhetjük, melynek eléréshez havi 55 450 forintot (évi 665 400) kell évente félretennünk. Ha nem önkéntes nyugdíjpénztárt indítunk, ahol az adójóváírás maximuma 150 ezer forint, ezt az összeget csak több típusú termék indítása esetén érhetjük el, hiszen az adójóváírás együttes maximuma 280 ezer forint.



Önkéntes nyugdíjpénztár

itt a legnagyobb az adójóváírás maximuma (150 ezer forint az egészség és önsegélyező pénztárak után igénybe vett adójóváírással együtt),

ez a legkényelmesebb megtakarítási forma, hiszen gyakorlatilag csak aktívan kezelt portfóliókat vehetünk igénybe, ezért nehéz mellényúlni,

tíz év eltelte után hozzáférhetünk a hozamhoz (amely, ha kifejezetten nyugdíjra akarunk spórolni, nem nevezhető mindenképp előnynek, ugyanis időskori önmagunktól vesszük el ezt a pénzt),

a munkáltató befizetése is gyarapíthatja a félrerakott vagyont.

ha megszorulunk tíz éven belül, nem férhetünk hozzá, maximum tagi kölcsön formájában, ami jelentős plusz költségeket jelenthet,

ez a legkevésbé transzparens termék, szinte fogalmunk sincs legtöbbször, hogy pontosan miben van a pénzünk, vagy hogy pontosan milyen költségeket fizetünk ki a működési, likviditási és belépési költségeken felül.

Hiába indítunk nyugdíjcélú megtakarítást, ha nincs személyi jövedelemadó, amit visszaigényelhetünk. Ez jellemzően a következő esetekben fordulhat elő:Az önkéntes nyugdíjpénztár előnye, hogy:Hátránya, hogy:A termék legnagyobb vonzereje talán a 150 ezer forintos állami támogatás, melyet 750 ezer forintos éves befizetés mellett tudunk elérni. A 20% viszont nem alanyi jogon, automatikusan jár: ezt nekünk kell igényelnünk adóbevallásunkban.Nyugdíjpénztárunk minden év február 15-éig adóigazolást állít ki és küld el, mely igazolja, hogy a számlánkra beérkezett a befizetés.Adóbevallásunkban a 131-es és 138-as sorok közt találjuk a kitöltendő részeket, (itt az elektronikus szja-bevallásban):

a különféle pénztárakba befizetett összegek 10-20%-át (önkéntes nyugdíjpénztár esetén 20%), amely után az adójóváírás jár,

a visszaigénylendő adóösszeget,

a pénztárunk adószámát (ezután az e-szja a nevet, számlaszámot automatikusan kitölti).

Nyugdíjbiztosítás

a tanácsadó, biztosító noszogat, hogy fizessük a megtakarításunkat rendszeresen,

számos olyan plusz extrát tudunk venni, mint a kockázati kiegészítők (vagyis munkaképesség csökkenésére; rokkantságra, tartós betegségre is nyújthat fedezetet), a haláleseti alapbiztosítás, a díjátvállalás, árfolyamfigyelés (szintén nem feltétlen előny, erről itt írtunk), a sok esetben díjmentes portfólió-módosítás lehetősége,

ez lehet a legdrágább termék, ha nem jól választunk, ha nem fizetjük rendszeresen, végig az előre meghatározott futamidő alatt, ha pedig az első 1-2 év után mondjuk fel, a tőkénk 80-100%-át is elbukhatjuk (mivel a már igénybe vett adójóváírást 20%-kal növelten is vissza kell fizetnünk),

a tanácsadó, akinek a zsebébe vándorol a kezdeti költség jelentős része, jellemzően nem lesz ott húsz év múlva is mellettünk.

Itt ki kell töltenünk:A nyugdíjbiztosítás előnye, hogy:hátránya, pedig:Itt sem jár automatikusan az adójóváírás, a biztosítónktól ugyanúgy kapunk igazolást a megszolgált összegekről. Az e-szja felületén a visszaigénylés így néz ki:

a tavalyi befizetésünk 20%-át,

a visszaigénylendő adóösszeget,

a biztosító nevét, adószámát, számlaszámát (külföldi biztosító után még olyan adatokat is, mint a pontos címét, országkódot, SWIFT kódot),

és a nyugdíjbiztosítás szerződésszámát.

Nyugdíj-előtakarékossági számla

itt a legszélesebb a befektetési eszközök választéka, hiszen nemcsak befektetési jegyeket / egységeket, hanem kötvényeket, részvényeket, egyéb instrumentumokat is választhatunk,

ha jól használjuk, ez a legolcsóbb megtakarítási forma,

ha rövid távon fel kell törnünk a számlát, itt szenvedjük el a legalacsonyabb veszteséget,

a széles választék a kevésbé pénzügyileg tudatos ügyfeleknek zavarba ejtő lehet,

a 20 százalékos adójóváírás maximális mértéke itt a legalacsonyabb (100 ezer forint, 2020 előtt nyugdíjba vonulók esetén 130 ezer forint),

öröklés esetén az adójóváírásra való jogosultság elvész.

Itt ki kell töltenünk:Mivel több biztosítónál vezetett nyugdíjbiztosítás után is igényelhetünk vissza szját, az "új elem hozzáadása" füllel adhatunk hozzá újabb szerződéseket.A NYESZ előnye, hogy:hátránya, hogy:Akár más termékeknél, itt is manuálisan kell visszaigényelnünk az adónkat:

a befizetett összeg 20%-át,

hogy mennyit igénylünk vissza,

a szolgáltató nevét, adószámát, számlaszámát, ahol az NYESZ-számlánkat vezetjük,

illetve azt, hogy 2020 előtt elérjük-e a nyugdíjkorhatárt - ebben az esetben ugyanis 100 helyett 130 ezer forint az éves maximum adójóváírás.

Veszélyes konkurens közeleg

Új, hosszú lejáratú állampapírtípus lenne.

A rendszeres, nyugdíjcélú előtakarékosságot segítené elő vele a kormány.

Csak magánszemélyek fektethetnének bele.

Nyugdíjba vonuláskor egy összegben vagy járadék formában lenne felhasználható.

A babakötvényhez hasonlóan valamekkora kamatprémiumot fizetne az infláció felett.

Elképzelhető, hogy ez a prémium az életkor függvényében változna.

A meglévő állampapírokhoz hasonlítóan (és több nyugdíjcélú megtakarítástól eltérően) "költségkímélő" megtakarítási forma lenne.

Adózás

Ki kell töltenünk:Tavaly év végén egy Portfolio konferencián jelentette be Barcza György, hogy az ÁKK is belép egy saját nyugdíjcélú termékkel a piacra, ez egy kötvény típusú eszköz lesz, de egyelőre még nem forgalmazzák.A nyugdíjkötvényről egyelőre kevés információnk van, de amit eddig tudunk:Azt még nem tudjuk viszont, hogy pusztán egy új állampapírról lenne szó, vagy valamilyen saját intézményrendszer is épülne rá.A ködös információk ellenére a három nyugdíjszolgáltató-kategória szakértői aggódva szemlélik a nyugdíjkötvénnyel kapcsolatos fejleményeket, hiszen a termék jó eséllyel erős alternatívát kínál majd az öngondoskodóknak.Az államilag támogatott nyugdíjcélú megtakarítások (NYESZ, nyugdíjbiztosítás, önkéntes nyugdíjpénztár) mellé nemcsak szja-jóváírást lehet igényelni, hanem ha lejáratig tartjuk őket, adómentesek is, így megspóroljuk többek közt a befektetési alapok, részvények, kötvények, betétek hozamára fizetendő 15%-os kamatadót, szja-t is.Ha lejárat előtt feltörjük ezeket a termékeket, előfordulhat viszont, hogy adóznunk kell, az alábbi paramétereknek megfelelően:

Melyik most a népszerű?

A Portfolio és a Gemius nemrég végzett egy kutatást, melyből kiderült, hogy egyébként a fönti megtakarítási lehetőségek közül a nyugdíjpénztár a legismertebb, viszont a válaszadók több mint negyede még ezekről sem hallott, a legkevésbé ismert termék pedig a NYESZ.

A válaszadók kevesebb mint fele tervez egyébként a következő öt évben bármilyen nyugdíjcélú megtakarítást indítani. Azok között, akik indítanának, a nyugdíjpénztár a legnépszerűbb.