Bedőlt egy újabb több százmillió dolláros kriptopénzes piramisjáték

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

55 000 ezer befektetőtől gyűjtöttek be pénzt a brazil svindlerek, akik 15%-os havi hozammal csábították az ügyfeleket, a sémát öt kirakatcégen keresztül összesen 13 ember üzemeltette. A régi befektetők hozamát az új befektetők tőkéjéből fizették. A rendszer Indeal néven működött.A hatóságok azért razziáztak a cégnél, mert nem volt engedélyük pénzügyi szolgáltatást nyújtani, még külön fedőnevet is adtak az akciónak, Egypto-hadművelet néven. A nyomozás során kiderült, hogy az Indeal üzemeltetői többek közt mintegy harminc autót vettek a gyanútlan befektetők pénzéből saját használatra.A kriptopénzek piacán viszonylag gyakran buknak ki piramisjátékok, a két legnagyobban, a BitConnectben és a OneCoinban magyar befektetők is jócskán érintettek voltak:Úgy tudjuk, a OneCoin egyébként még mindig toborozza a befektetőket, annak ellenére, hogy a vezetőség számottevő része már rács mögött van.