Csalókra figyelmeztet az MNB, kártérítéssel szédítik az áldozatokat

A ciprusi felügyelet tájékoztatta a nemzetközi tőkepiaci felügyelőket tömörítő szervezetet, az IOSCO-t (International Organization of Securities Commissions) a vele kapcsolatban zajló csalássorozatról.A magukat felügyeleti vagy központi banki tisztviselőnek kiadó csalók hamis ígéreteket tettek arra, hogy díj fejében segítik a befektetőket a felügyelet által korábban szankcionált cégekkel kapcsolatos esetleges károk rendezésében. E cégek eredetileg jellemzően spekulatív befektetési termékeket kínáló internetes kereskedés miatt kerültek korábban a ciprusi felügyelet látókörébe. A károsultaktól személyes adatokat, elérhetőséget kérnek, sokszor telefonon, emailben keresik meg őket. A megkeresés valódinak tűnhet, hiszen a csaláshoz felhasználják a ciprusi felügyelet nevét, címét, hivatalos logóját, pecsétjét, valódi tisztviselők aláírásának másolatát.A CySEC ezzel kapcsolatban már több figyelmeztetést is kiadott.Korábban a Magyar Nemzeti Bank (MNB) nevében is történt hasonló csalás. A jegybank ügyfélbejelentések alapján értesült arról, hogy ismeretlenek a jegybank nevében vagy annak "elvárásaira" hivatkozva, esetenként az MNB hivatalos elérhetőségeit is tartalmazó, az MNB által alkalmazott levelek formavilágához hasonló magyar nyelvű elektronikus levelet küldtek ki magánszemélyekhez. Ehhez hasonló megtévesztő csalási kísérlet ezt megelőzően 2016 decemberében is történt.Ahogyan a ciprusi felügyelet, úgy az MNB sem küld ki ilyen tartalmú leveleket, és nem kéri a bankszámla, bankkártya adatokat, az MNB fogyasztók esetében átutalással összefüggő ügyintézést nem végez, azzal kapcsolatos információt e-mailben nem igényel. Az üzenetek feladói ismeretlen bűnözők, akik egyértelmű célja a fogyasztók megkárosítása. A jegybank azt javasolja az ilyen tartalmú üzeneteket kapott fogyasztóknak, hogy semmiképp ne válaszoljanak, és az esetet mielőbb jelezzék az MNB-nek.