Elképesztő ütemben hízik a bankok nagy ellensége

Itt az új unikornis

85 millió fontnyi kockázati tőkét vont be a Monzo, ezzel átlépte az egymilliárd fontos értékeltséget és a Revolut után csatlakozott az úgynevezett "unikornisok" klubjába, vagyis egy olyan egymilliárd dollár fölötti értékeltségű fintechcég, amely nyereségesen működik.

A forrásbevonásban főleg kockázati tőkealapok, mint az Accel és a General Catalyst vettek részt; jellemző, hogy a cég a nagyobb forrásbevonási köröket az ilyen alapok segítségével bonyolítja le, míg a kisebb tőkeigényű projektekhez közösségi finanszírozást használ.

"A jövő bankja"

jár hozzá egy kártya is, mellyel külföldön is költekezhetünk a bankok által használt jelentős, árfolyamba épített pénzváltási díjakat kikerülve, ingyenesen vehetünk fel készpénzt, havonta 200 fontos összeghatárig bárhol a világon (utána 3%),

az appon keresztül tudunk pénzt küldeni ismerőseinknek akár Bluetoothon keresztül is, de integrálták a Transferwise nemzetközi pénzküldési szolgáltatását is, mellyel akár nyolcadáron tudunk pénzt küldeni külföldre, mint a hagyományos bankokkal,

ha hozzáférést adunk a Monzónak, más bankoknál vezetett számláink egyenlegét is láthatjuk az appon keresztül,

az elhelyezett pénzre az FSCS betétvédelmi alap is vigyáz, amely 85 000 fontig szavatolja a Monzón keresztül elhelyezett pénz biztonságát, ha a pénzt lekötjük. Bár kamatot erre nem kapunk, a rendszeren keresztül elérhető a dél-afrikai Investec lekötött betéte is, erre 1-1,5% kamatot írnak jóvá, de csak 1000 fontos lekötés felett elérhető.

van lehetőség túlköltési hitelt is felvenni az appon keresztül, akár 1000 dollárt is felvehetünk, melyet 30 nap alatt vissza kell fizetnünk. A túlköltés díja naponta fél dollár.

Monzo és a Revolut

a Monzo egyelőre csak fontban vezet számlát, a Revoluton keresztül számos devizában lehet topupolni, illetve ezek közt váltogatni.

A Revoluton keresztül túlköltés helyett személyek közti (P2P) hitelezésen keresztül lehet kölcsönt felvenni, ezen kívül kriptodevizákat és biztosítási termékeket is lehet rajta vásárolni, míg a Monzónál erre nincs lehetőség.

A Monzón keresztül lehetőség van azonnali, személyek közti átutalásra is, az elhelyezett betétekre pedig 85 000 fontos betétvédelem is jár, a Revolutnál mindez nincs.

A Revoluton keresztül prémium számlacsomagot is nyithatunk 6,99-12,99 fontos havidíjért, melynek köszönhetően meg tudjuk növelni azt a keretet, melyért cserébe külföldön díjmentesen vásárolhatunk vagy vehetünk fel pénzt.

A TechCrunch úgy értesült, hogy év vége felé a fintechcég egy újabb közösségi forrásbevonást tervez. A most bevont tőkével a vállalat 250 fős személyzetét akarják megduplázni, költségeiket akarják fedezni, valamint új termékeket akarnak indítani.A Monzo egy újfajta digitális pénzintézet, nincsenek fiókjai, hanem pénzügyi szolgáltatásai egy mobilos alkalmazáson keresztül érhetők el. Rendelkezik banki licenccel is, melynek megszerzése sok fintechstartupnak problémát jelent.Az app egy átfogó képet ad a felhasználó pénzügyeiről, például láthatjuk rajta keresztül, hány napunk van még fizetésig, mekkora összeget költhetünk el, illetve mi az, amire költünk / költhetünk (például étel, bevásárlás, rezsi, stb.). A Monzo persze nemcsak egy havi költségvetéstervező app, hanem:A Monzónál egyelőre még nem lehet értékpapírokkal kereskedni, de tervezik, hogy a Transferwiseon és az Investecen kívül más fintechcégek szolgáltatásait is integrálják az alkalmazásukba, így nem kizárt, hogy hamarosan akár online brókercégek szolgáltatásai is elérhetőek lesznek a Monzón keresztül (akár ingyenes appok is, mint a Freetrade vagy a Robinhood ). Az sem kizárt, hogy a Raisinhez hasonló betétgyűjtéssel foglalkozó szolgáltatást is nyitnak majd a jövőben vagy akár az is lehet, hogy magát a Raisint integrálják majd.Jelenleg a vállalatnak több mint 1 millió ügyfele van, többek közt ez annak köszönhető, hogy külön számlaszolgáltatást nyitottak, mellyel a 16 éveseket akarják elcsábítani, hogy ne egy hagyományos banknál nyissanak számlát, hanem jöjjenek a Monzo neobankhoz. Eddig a projekt csak részleges sikereket ért el, a Monzo ügyfeleinek nagy részét továbbra is a hagyományos bankoktól csábítja (részlegesen) át.Bár első látásra a Monzo nagyon hasonló, mint a már Magyarországon részlegesen elérhető Revolut, a brit fintechcégek közt számos különbség fellelhető:Míg a Revolut bevételének oroszlánrészét a kriptokereskedés és a prémium szolgáltatások igénybevétele adja, a Monzo bevételének oroszlánrészét a túlköltés, a likvid eszközeik befektetésén szerzett kamat, illetve a tranzakciós díjak adják.A Revolut egyébként jelenleg azon dolgozik, hogy Magyarországon is elérhetővé tegye szolgáltatását és forintban is lehessen kártyát feltölteni, a Monzónál egyelőre nincs szó ilyesmiről, nem is valószínű, hogy a közeljövőben hazánkba érkeznek. A fintechcég fórumain kiderül, hogy a kártyájuk egyébként Magyarországon használható, a számlanyitásra és forintos feltöltésre azonban itthon egyelőre nincs lehetőség.Egyéb források: CB Insights