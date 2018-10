Elvérzett a lakástakarék, mihez kezdjünk most a pénzünkkel?

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

1. Rendszeres befizetés + magas hozam

A lakástakarékok egyik legnagyobb előnye sokak szerint az volt, hogy kisebb, rendszeres befizetésekkel is jelentősebb hozamra tudtunk szert tenni, éves 240 ezer forint befizetésével ugyanis 72 ezer forint állami támogatás ütötte a markunkat; négy év alatt így akár 1,3 millió forintot is összerakhattunk. Szerencsére továbbra is számos rendszeres megtakarításra lehetőséget elérhetünk a piacon, melyeken keresztül magas hozamot érhetünk el, ezek viszont a piaci árfolyamok változásától függenek, tehát semmilyen garanciát nem élvezünk rájuk.A unit-linked biztosítások jellemzően rendszeres díjas, megtakarítással kombinált termékek, bár kevésbé népszerű, egyszeres díjas változatuk is elérhető a piacon. Havonta vagy évente fizethetünk be rajtuk keresztül aktív és passzív eszközalapokba - a portfólió elrendezéséről viszont nekünk kell döntenünk.Számos olyan unit-linked biztosítás érhető el a piacon, melyeken keresztül akár éves 20-40%-os hozamot is elérhetünk, hiszen kockázatos és egzotikus piacokon (pl. Távol-Kelet, Latin-Amerika, árupiac) befektető eszközalapokat is elérhetünk: ez a hozam azonban nem garantált, így előfordulhat, hogy ugyanez a hozamszint mínuszban jelenik a számlánkon. Egy korábbi gyűjtésben megnéztük, milyen hozamot értek el a népszerűbb magyar UL-nyugdíjbiztosítások legjobban teljesítő alapjai 1 év alatt (augusztus végéig) és az MNB tavaly életbe lépett etikus életbiztosítási koncepciója óta.

Érdemes megjegyezni, hogy a magasabb hozampotenciállal rendelkező eszközalapok jellemzően drágábbak is (a fentiek bruttó hozamok), mint kevésbé kockázatos versenytársaik, erről a termékekhez elérhető Kiemelt Információs Dokumentumokban (KID) és az MNB oldalán tájékozódhatunk.Ha nyugdíjbiztosításként indítjuk el, az UL-biztosítások mellé akár 20%-os éves, befizetésarányos adójóváírást is igénybe vehetünk, 130 ezer forintos éves felső határig. 20 év alatt ez kb. még 2 százalékponttal dobja meg a hozamokat. Fontos megjegyezni, hogy ezzel nyugdíjcélra köteleződünk el, ha ennek elérése előtt feltörjük a biztosításunkat, az állami támogatást 120%-kal növelve vissza kell fizetnünk.Az önkéntes nyugdíjpénztár szintén egy államilag támogatott nyugdíjcélú megtakarítási forma, itt is jár a 20%-os állami támogatás, viszont ennek felső határa magasabb, 150 ezer forint évente. A nyugdíjpénztárakon keresztül menedzselt befektetési alapokba fektethetünk, ezek viszont többnyire kötvénytúlsúlyosak és / vagy más befektetési alapokba fektetik tovább az ügyfelek pénzét, így kifejezetten egzotikus (magas kockázat / magas hozam- és veszteségpotenciál) alapok itt többnyire nem érhetők el.

2. Rendszeres befizetés + kiszámítható hozam

Fontos megjegyezni, hogy az önkéntes nyugdíjpénztár esetén lehetőségünk nyílik a hozam lefölözésére háromévenként a tizedik év eltelte után, sőt, huszadik év eltelte után a tőkénk likviditása is szépen, lassan felszabadul, a pénztárakból nyugdíj előtt mégsem érdemes pénzt kivenni, hiszen ezzel idős önmagunktól vesszük el a megélhetést.Bár nem kifejezetten egy rendszeres megtakarítási formáról van szó, technikailag megoldható, hogy rendszeres jelleggel kockázatos eszközöket, például részvényeket vagy részvényalapok befektetési jegyeit vásároljuk meg egy értékpapírszámlán. Előfordulhat az is, hogy egy-egy pénzintézet különféle kedvezményekkel, például számlavezetési díjmentességgel még támogatja is ezt a lehetőséget.Egy "sima" értékpapírszámla helyett érdemes elgondolkodni azon is, hogy egy nyugdíj-előtakarékossági számlán (NYESZ) fektetünk be, hiszen itt is jár 20% adójóváírás, ennek éves maximuma azonban csak 100 ezer forint.Érdemes megjegyezni, hogy egy-egy részvény hatalmas hozampotenciált rejthet magában, viszont akár teljes tőkevesztéssel is járhat, ha egy olyan cég papírjait vásároljuk meg, amely végül csődbe megy. Szinte közhely, hogy a részvényekbe való sikeres befektetéshez jelentős szakértelem szükséges.Az országgyűlés nem szántja be teljes egészében a lakástakarékokat, csak az állami támogatást veszi le rólunk, így ezek továbbra is megmaradnak, mint biztonságos, kiszámítható hozamot szolgáltató termékek, viszont ez a hozam vélhetően lényegesen alacsonyabb lesz az eddiginél (az állami támogatás elvétele miatt várhatóan új terméket kell kidolgoznia a lakástakarékoknak). Ha ezzel nem vagyunk elégedettek, még mindig bőven van a piacon olyan rendszeres megtakarítási termék, mellyel hozamot tudunk elérni.Ez a terméktípus abban különbözik az UL-ektől, hogy itt nincsenek eszközalapok, melyekből válogatnunk kell, hanem a biztosító gondoskodik befektetésünk elhelyezéséről és maximum 2,3%-os technikai kamatot is garantálnak a szerződésünkre. Bár ez első látásra nagyon jó hozamnak tűnik, fontos észben tartani, hogy a termék core költségei jellemzően megközelítik, sőt, bizonyos esetben túl is lépik a technikai kamatot, így jellemzően csak hosszú, legalább 20 éves időtávon érünk el pozitív hozamot, ha nem ér el jelentős többlethozamot a piacokon a biztosító. Az alábbi táblázatban jól látszik ez az anomália:

Sokat segít ennek a problémának a megoldásán, ha inkább nyugdíjbiztosítást indítunk, így ez bár nyugdíjig nem hozzáférhető a befektetett pénzünk, az éves befizetésünk arányában 20% adójóváírást kérhetünk rá, 130 ezer forintos felső határig.A Babakötvény egy inflációkövető állampapír, melyet a MÁK-nál vezetett számlára nemcsak díjmentesen lehet vásárolni, hanem még 10%-os, maximum 6000 forintos éves állami támogatás is jár hozzá.Ha ez nem lenne elég, érdemes megjegyezni, hogy az infláció felett 3% kamatprémiumot is fizetnek ezek az eszközök, vagyis most összesen 5,4%-ot kamatoznak, ami az állami támogatástól eltekintve is kifejezetten szép hozamnak számít a mostani hozamkörnyezetben. Bár nem fix hozamról van így szó, azért kiszámítható.Egyetlen hátránya, hogy csak a gyermekünk javára lehet felhasználni 18 év eltelte után, tehát nem lehet például medencét és szaunát vásárolni belőle.Előfordulhat, hogy egy-egy pénzintézet plusz kamattal jutalmazza azokat, akik vállalják, hogy havonta kisebb-nagyobb összegeket rendszeresen lekötnek betétbe, a mostani kamatkörnyezetben ebből viszont nem lehet meggazdagodni, hiszen alig néhány bázispontnyi extra hozamról van szó a normál betétekhez képest.

3. Magas + kiszámítható hozam

Sajnos az LTP-k állami támogatásának elvétele után eltűnt az utolsó 10% körüli hozamgaranciával működő termék a magyar piacon, viszont még bőven elérhetők olyan eszközök, melyek a bankbetétel minimális hozamánál magasabb hozamot érnek el fix módon.Bár az állampapírok hozama jelentősen csökkent az elmúlt években, még mindig kapahatóak olyan termékek, melyek megközelítik egy tíz évre kötött LTP hozamát. Inflációs környezetben a legjobb döntés a Prémium Magyar Állampapír lehet, hiszen ez a kamatbázisát a tavalyi inflációhoz igazítja, sőt, 1,1-1,4%-os kamatprémiumot is fizet ezen felül.

találkozhatunk magasabb hozamú vállalati kötvényekkel, mint a magyar állampapírok, viszont ebben az esetben jellemzően kockázatosabb intézményeknek nyújtunk kölcsönt, melyért kamatfelárat fizetnek a kibocsátók.

A vállalati kötvényeknek van másodpiaca, így nem fix visszavásárlási áron adhatjuk el őket, ha meg akarunk tőlük szabadulni lejárat előtt. Ha így teszünk, akár jelentős veszteséggel, de jelentős extraprofittal is eladhatjuk a hitelpapírunkat.

Mivel a lakossági állampapíroknak nincs másodpiaca, ezért minimális kamatveszteséggel bármikor visszaválthatók.Magyarországon elsősorban intézményi befektetők körében népszerűek a vállalati kötvények (már amennyire), viszont vannak olyan kötvények is, melyek elérhetők lakossági befektetők számára is. Ezekkel kapcsolatosan érdemes észben tartani, hogy