Íme a szuperállampapír legnagyobb áldozatai - Még véletlenül sincs köztük a készpénz

Június 3-a óta jegyezheti a lakosság a szuperállampapírként becézett MÁP Pluszt, amellyel öt éves átlagban 4,95%-os hozamot is el lehet érni. Az azonnal nagy népszerűségnek örvendő állampapír a már eddig is létező inflációkövető állampapírt (PMÁP) is reflektorfénybe helyezte, így ez a kettő komoly átrendeződést indított el nemcsak az állampapírokon belül, hanem a teljes megtakarítási piacon is. Az MNB ma közzétett előzetes pénzügyi számlái azért érdekesek, mert már a teljes magyar megtakarítási piac második negyedéves változásait mutatják, amelyekben az állampapír-értékesítés felpörgetésének júniusi hatásai jócskán megmutatkoznak.Az elmúlt egy évben kereken 9%-kal, 56 ezer milliárd forint fölé nőtt a magyar háztartások bruttó pénzügyi vagyona. Az adóssággal csökkentetett nettó pénzügyi vagyon 9,7%-kal 47 ezer milliárd forint fölé emelkedett.

Reálértéken 5,4%-kal nőtt a háztartások pénzügyi eszközeinek értéke egy év alatt, ami az infláció növekedésével egyidejűleg a reálértelemben vett gyarapodás lassulását jelenti az előző évekhez képest.

Nagy verseny alakult ki a legnépszerűbb magyar megtakarítás címéért. Míg korábban a lekötött betétek, 2015 óta pedig az alacsony kamatkörnyezet miatt a folyószámla-betétek álltak az első helyen, hamarosan az állampapírok érhetik el a legnagyobb állományt. Június végén már 6572 milliárd forint hevert ezekben.

2008 óta a háztartásoknál lévő állampapírok állománya csaknem a hétszeresére nőtt. Csak az elmúlt fél évben közel annyival nőtt a háztartásoknál lévő állampapírok összege, amennyit tíz évvel ezelőtt összesen birtokoltak a háztartások.

A folyószámlabetét és az állampapír után a készpénz a harmadik legnépszerűbb (széles értelemben vett) megtakarítás, háztartási állománya megközelíti az 5000 milliárd forintot. Jelentősen elmarad ma már ettől az befektetési alapokban lévő lakossági vagyon.

Az elmúlt egy évben az említésre méltó megtakarítási formák közül csak a befektetési jegyek és az egyéb betétek (főleg lekötött betétek) állománya csökkent. 4,4%-kal kevesebb volt a befektetési alapok vagyona június közepén, mint egy évvel korábban. Emögött az alacsony piaci hozamok és a szuperállampapír kiszorító hatása mellett már az ingatlanalapok szabályozásának májusban életbe lépett szigorítása áll.

A lakossági állampapír-értékesítés felpörgetése nyomán az idei első félévben nagyobb mértékben nőtt a háztartásoknál lévő állampapírok állománya, mint a tavalyi év egészében. A féléves nettó tranzakciós adatok alapján 100 forintnyi új lakossági megtakarításból 62 forint állampapírba ment, 17 forint a folyószámlán, 10 pedig készpénzben maradt.

Ha közelebbről megnézzük a második negyedév tranzakciós adatait, akkor elmondható, hogy elsősorban a befektetési jegyek, másodsorban az egyéb betétek (főleg lekötött betétek), harmadsorban pedig az életbiztosítások lehettek az állampapír-értékesítés felpörgetésének legnagyobb vesztesei. Igaz, ezek negyedéves és nem kizárólag júniusi adatok, sokat elmondanak a MÁP Plusz bevezetésének hatásairól.

Az állampapírnál kockázatosabb megtakarítási formáknak az a "szerencséjük", hogy a hozam szempontjából viszonylag jól teljesítettek az első félévben. A befektetési alapok 186 milliárd forintos első féléves negatív nettó tranzakcióját például 131 milliárd forint értékben kompenzálták az átértékelődések, vagyis lényegében az elért hozamok. Jól teljesítettek e téren az életbiztosítások, a nyugdíjpénztárak és a részvények is.