Irgalmatlan nagyot fog kaszálni, aki lecsap a magyar lakosság dugipénzére

Fontos téma lesz ez Öngondoskodás 2018 konferenciánkon, semmiképp se maradjon le róla! ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Az átlagfelnőttre több mint 600 ezer forint készpénz jut

A magyar gazdaság teljesítménye idén folyó áron 1,5-szerese lesz a 2008-asnak. Ehhez képest a forgalomban lévő készpénzállomány a 2,7-szeresére, a háztartások készpénzállománya pedig a 2,4-szeresére nő egy évtized leforgása alatt. Egy átlagfelnőttre több mint 600 ezer forint (!) készpénz jut ma.

Míg 2008 végén még csak az éves GDP 8,5%-át tette ki a forgalomban lévő készpénzállomány, ez 2018 végére meghaladhatja a 15%-ot. A háztartások készpénzállománya a tíz évvel ezelőtti 7,7%-ról valamivel 12% fölé emelkedhet GDP-arányosan karácsonyra.

Ezzel már Európában is a csúcstartók közé tartozunk, a 2016-os adatok szerint az alábbi ábrán látható országok közül egyedül Görögországban tartottak maguknál több készpénzt a háztartások és az intézmények a G4S adatai szerint.

Klikk a képre!

Ha a készpénzre mint szélesebb értelemben vett megtakarításra tekintünk, akkor elmondhatjuk, hogy a folyószámlabetétek és az állampapírok után a legnépszerűbb megtakarítási formáról van szó. Több készpénzt tartunk, mint amekkora vagyon befektetési alapokban gyarapszik vagy lekötött betétben kamatozódik.

A kormány készpénzmentesítő célkitűzései 1. Elektronikus fizetések elfogadásának ösztönzése fokozatosan, több lépcsőben (támogatott POS-terminálok telepítése) 2019 végére.

2. Szektorokra és kereskedési méretekre vonatkozó kártyaelfogadás, elektronikus fizetés lehetőségének előmozdítása (pl. azonnali fizetés), szabályozási koncepció kialakítása 2018 végére.

3. a vállalkozások közötti készpénzes fizetésre vonatkozó havi értékhatár csökkentése több lépcsőben - szabályozási koncepció kidolgozása, pozitív ösztönzőkkel 2019 közepére,

4. a vállalati szektor szabályozási eszközökkel történő ösztönzése az elektronikus fizetési megoldások használatának előtérbe helyezésére - szabályozási koncepció kialakítása 2019 közepére,

5. helyzetfelmérés a munkabérek és egyéb juttatások kifizetésének módjairól 2018 végére,

6. állami intézmények és bizonyos méretet elérő gazdálkodó szervezetek esetében a munkabérek és egyéb járandóságok fizetési számlára utalásának ösztönzése, szabályozási koncepció kidolgozása 2018 végére,

7. állami intézményeknél az elektronikus fizetés lehetőségének megteremtése (POS terminálok telepítése, azonnali fizetés stb.) - szükség esetén szabályozási koncepció készítése 2018 végére,

8. az állam felé irányuló fizetéseknél az elektronikus fizetési módok előtérbe helyezése - szükség esetén szabályozási koncepció elkészítése 2018 végére,

9. az azonnali fizetési rendszer központi infrastruktúrájának megvalósítása 2018 végére,

10. az azonnali fizetési rendszer indulása, a pénzforgalmi szolgáltatók csatlakozása az azonnali fizetési rendszerhez 2019 végére.

Ki csap le erre az óriási vagyonra?

A mérsékelt esetben visszakerül a háztartási készpénz / GDP arány a 2008-as 7,7%-os szintre, feltételezve, hogy a gazdaságnak ennyi készpénzre van szüksége. Ez az eset lényegében nem számol a pénzforgalom digitalizációjával, csak a gazdaság enélkül szokásosnak mondható készpénzigényével. Ez a szint nagyjából megfelelhet a mostani francia szintnek, és még felette van a német, holland, román arányszámnak.

A radikálisabb esetben viszont sikerül a Törökországra vagy Nagy-Britanniára jellemző 4% körüli szintre csökkenti a háztartások GDP-arányos készpénzállományát. Ez az eset már számolna a digitalizáció hatásaival is, ugyanakkor még nem jelentene annyira drasztikus készpénztelenítést, amekkora Svédországban már végbement.

A készpénz hallatlan népszerűségének okát elsősorban az alacsony kamatkörnyezetben és a havi 150 ezer forint erejéig ingyenes kétszeri készpénzfelvételben látjuk. Amíg a díjmentes készpénzfelvétellel a kormány a készpénztartást ösztönzi, nem tűnik hitelesnek és ígéretesnek a lakosság pénzügyi tudatosságának fejlesztő stratégia, amely az alábbi 10 pontot tartalmazza.A készpénz / GDP arány historikus és a nemzetközi összehasonlításából joggal következtethetünk arra, hogy a magyar gazdaság zavartalan működéséhez nincs szükség ennyi készpénzre.A készpénzállomány részleges átcsatornázására más megtakarításokba nyilvánvalóan csak fokozatosan és nem rövid távon kerülhet sor. Hogy mekkora összeg mozdulhat meg, arra kétféle, egy mérsékelt és egy radikális forgatókönyvet néztünk meg:Előbbi esetben az általunk 2018 végére előre jelzetthez képesta magyar háztartásoknál egyéb megtakarítási célra. Ez nagyjából annyi lenne, amennyi pénz a lekötött betéteket elhagyta 2013 vége óta. A második esetben viszont, amennyit ugyanez időszak alatt sikerült átterelnie az ÁKK-nak az állampapírok piacára.Az alábbi ábrán azt mutatjuk be, hogy elméletileg mennyivel nőhetnének az egyes megtakarítási állományok, ha a teljes fölösleges készpénzmennyiséget egyenként fel tudnák szívni a mérsékelt, illetve a radikális forgatókönyv esetén.

A siker jórészt a stratégiai cél meglétének (pl. bankok esetében a hitelezés támogatása betétgyűjtéssel 100% fölé emelkedő hitel/betét arány esetén) és az értékesítési stratégia hatékonyságának a kérdése. A bankrendszer és az állampapírpiac korábban már képes volt ekkora forrás felszívására, igaz, elsősorban nem a készpénzállomány, hanem egymás rovására. Bármely szereplő dolgát nagyban támogatná, és a versenyt intenzívebbé tenné a kamat- és hozamkörnyezet látványosabb emelkedése.

Nem reális, hogy a teljes készpénzfelesleget egyetlen szegmens szívja fel a következő években, ugyanakkor reálisnak tűnik, hogy a készpénzfelesleg minél nagyobb részének becsatornázását a jelentősebb szereplők (pl. bankok a betétállomány esetében vagy az állam az állampapíroknál) célul tűzzék ki maguk elé, akárMiután az állam idén már visszafogta az állampapírok lakossági értékesítését, a bankok viszont a hitelezés felfutása miatt néhány év múlva egyre inkább rászorulhatnak a lakosság pénzére, jelenleg a minden más szegmensnél kiterjedtebb és professzionálisabb értékesítési hálózattal rendelkező bankrendszer tűnik a legesélyesebbnek a versenyben. Egyelőre mélyponton vannak a betéti kamatok, a hozamkörnyezet emelkedésével azonban ez is megváltozhat, és középtávon újra eljöhet a betéti verseny ideje Magyarországon. Ehhez a hitel/betét arány 100% közelébe emelkedését is nagy valószínűséggel meg kell várni, ami még tényleg évek kérdése (jelenleg még mindig 80% alatt vagyunk).A készpénzfelesleg minél nagyobb arányú felszívásának azis óriási jelentősége lehet, annál is inkább, mert az öngondoskodási termékekben lévő vagyon növekedése az utóbbi időben nem tudta tartani a lépést a teljes lakossági megtakarítási piac növekedésével, és a magyar lakosság az öngondoskodás területén nemcsak az eurózónához, de számos régiós országhoz képest is jelentős lemaradásban van. A magán-nyugdíjpénztári rendszer szinte teljes felszámolása és a cafeteria megszüntetése nem támogatja ezt a folyamatot. Kardinális kérdésről van szó, az öngondoskodási piac jövőjéről Öngondoskodás 2018 konferenciánk előadói és panelbeszélgetői részletekbe menően beszélni fognak októberben.