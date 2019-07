Lakástakarék-döntés: megjött az Alkotmánybíróság reakciója

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

A képviselők először is azt kifogásolták, hogy a parlamenti többség visszaélt a kivételes eljárás lehetőségével, egyetlen nap alatt átnyomta a váratlanul beadott törvényjavaslatot. Ráadásul azt a köztársasági elnök még aznap aláírta és kihirdette, tehát felkészülésre sem adtak időt - idézi fel a lap.Bánki Erik, a gazdasági bizottság fideszes elnöke a panasz szerint azért egyéni képviselői indítványként nyújtotta be ezt a fontos tervezetet, hogy kikerülje az egyébként előírt egyeztetéseket. Mindezek miatt a képviselők eljárási, közjogi szempontból kérték a törvény megsemmisítését.A kivételes eljárást a házszabálynak megfelelően alkalmazták, a képviselőknek joguk van önálló indítványokat beterjeszteni, a köztársasági elnök pedig nem köteles kivárni az öt napot az aláírással, mert az csak a maximális határidő. A felkészülésről az az Ab véleménye, hogy mivel csak a hatályba lépés után kötött szerződések nem kapnak állami támogatást, a polgároknak pusztán azt kellett eldönteniük, hogy enélkül is kötnek-e lakástakarék-szerződést.