Masszív bírságot kapott a Magyarországon tomboló piramisjáték, az ügynökök sem úszták meg

Az MNB határozatának legérdekesebb része talán az, hogy a Questra egyik MLM-ügynökét is megbírságolták, amiért akadályozta a piacfelügyeleti eljárást, a svindler 400 ezer forintos bírságot kapott.

Az Magyar Nemzeti Bank az AGAM-ot azért bírságolta meg, mert jogosulatlanul végzett pénzügyi tevékenységet Magyarországon, ugyanakkor megállapítják, hogy a vizsgálatuk során "nem bizonyosodott be, hogy az ügyfélpénzek befektetése érdekében a társaság ténylegesen bármiféle tőkepiaci kereskedést folytatott volna."Ahogy mi is írtunk róla korábban, a Questra / AGAM heti 4-6%-os hozamot ígért befektetőinek, melynek elérését a zöld-foki légitársaság (TACV) tőzsdei bevezetésével akarták állítólag megszerezni, erre azonban - ahogy már tavaly is megjósoltuk - sose került sor:Az MNB egyébként 22 másik ország hatóságait is megkereste az ügy miatt, hiszen egy világszerte elterjedt hálózatról volt szó és a rendőrségnél is feljelentést tett. A rendőrség egyébként cikkünk megjelenése és az MNB korábbi feljelentése miatt piramisjátékozás miatt vizsgálja a Questrát / AGAM-ot, már egyszer beszüntették a nyomozást, majd miután megírtuk, hogy ez hiba volt, újraindították azt:A 91 millió forintos bírság meghatározásakor az MNB egyebek mellett kiemelt súllyal értékelte, hogy a társaság a korábbi ideiglenes eltiltó végzés ellenére is folytatta működését, a jogszabályokat súlyosan és ismétlődően szegte meg, valamint a tevékenység végzéséhez szükséges - befektetők védelmét biztosító - személyi, tárgyi, technikai feltételekkel sem rendelkezett. Súlyosító körülménynek számított továbbá, hogy tevékenységét széles körben - a spanyol Questra World Global SL társasághoz köthető MLM rendszer segítségével - hirdette, ügyfeleiben a jogszerű működés hamis látszatát keltette, valamint az MNB által előírt adatszolgáltatást nem teljesítette.Korábban a piramisjátékokat terítő MLM-ügynököket nagyon ritkán bírságolták, inkább a séma üzemeltetőire mentek rá a hatóságok, az idei évtől azonban lehetőség van arra is, hogy az értékesítőket is felelősségre vonják:Ettől függetlenül a Questra számos ügynöke átment a séma bedőlése után más piramisjátékokba, különösen népszerű célpontjuk volt az Invia World nevű állítólagos "kriptopénzbánya," ami valószínűleg szintén piramisjáték volt; Daniel Zdesar, a Questra egyik régiós vezetője és R. Levente, a Questra egyik vezető magyarországi értékesítője is az Inviánál kötött ki: