Mibe fektessek 2018-ban?

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Nem lesz egyszerű

Szigorodó monetáris politika: idén várhatóan tovább emeli majd a kamatokat a Fed és az EKB tavaly október óta tartó mérlegleépítése is folytatódik. Mindez pedig korlátozni fogja a piacon a likviditást, drágítja a hitelezést és lassíthatja a gazdaság növekedését. A szigorítás viszont kis lépésekben, mérsékelten ütemben történik, a jegybankok hagynak időt a piacnak reagálni. Egyedül a dollárban eladósodott feltörekvő gazdaságok, vállalatok járhatnak rosszul, mivel az adósságuk törlesztése nehezebb lesz, a Fed eddigi mozgásából viszont úgy tűnik, egy nagyobb, Amerikán kívül sokkot nem hagyna figyelmen kívül az amerikai jegybank. Ha el is mozdulnak a befektetők szép lassan a kötvények felé, a részvénypiacokat várhatóan csak mérsékelten fogja megviselni ez a folyamat, a jegybankok mozgása valószínűleg nem fog összeomlást okozni.

idén várhatóan tovább emeli majd a kamatokat a Fed és az EKB tavaly október óta tartó mérlegleépítése is folytatódik. Mindez pedig korlátozni fogja a piacon a likviditást, drágítja a hitelezést és lassíthatja a gazdaság növekedését. A szigorítás viszont kis lépésekben, mérsékelten ütemben történik, a jegybankok hagynak időt a piacnak reagálni. Egyedül a dollárban eladósodott feltörekvő gazdaságok, vállalatok járhatnak rosszul, mivel az adósságuk törlesztése nehezebb lesz, a Fed eddigi mozgásából viszont úgy tűnik, egy nagyobb, Amerikán kívül sokkot nem hagyna figyelmen kívül az amerikai jegybank. Ha el is mozdulnak a befektetők szép lassan a kötvények felé, a részvénypiacokat várhatóan csak mérsékelten fogja megviselni ez a folyamat, a jegybankok mozgása valószínűleg nem fog összeomlást okozni. Fújódnak a lufik: sokkal nagyobb problémát okozhat jövőre, ha az egyszerre számos piacon fújódó lufi kipukkad. Tavaly 1600%-ot emelkedett a Bitcoin ára a Coindesk adatai szerint, a kriptodeviza hihetetlen volatilitásának plusz kockázata pedig az, hogy a piac teljesen kontrollálatlan és ha összeomlás indul, nincs, aki megállítsa az esést vagy kimentse a csávából a befektetőket. Lufi fújódik ezen kívül a kínai ingatlanpiacon is, ahol már van, hogy személyi kölcsönből vesznek lakást, sőt, megvan a saját kis magyar részvénypiaci lufink is, amit a "Mészáros-papírok" őrült emelkedése okozhat. Ezek közül egyedül a kínai ingatlanpiacon merül fel annak a komolyabb kockázata, hogy átterjed más piacokra is egy itt történő esetleges összeomlás.

sokkal nagyobb problémát okozhat jövőre, ha az egyszerre számos piacon fújódó lufi kipukkad. Tavaly 1600%-ot emelkedett a Bitcoin ára a Coindesk adatai szerint, a kriptodeviza hihetetlen volatilitásának plusz kockázata pedig az, hogy a piac teljesen kontrollálatlan és ha összeomlás indul, nincs, aki megállítsa az esést vagy kimentse a csávából a befektetőket. Lufi fújódik ezen kívül a kínai ingatlanpiacon is, ahol már van, hogy személyi kölcsönből vesznek lakást, sőt, megvan a saját kis magyar részvénypiaci lufink is, amit a "Mészáros-papírok" őrült emelkedése okozhat. Ezek közül egyedül a kínai ingatlanpiacon merül fel annak a komolyabb kockázata, hogy átterjed más piacokra is egy itt történő esetleges összeomlás. Harmadik világháború: izzik a helyzet a Távol-Keleten, sok elemző (és helybéli) aggódik amiatt, hogy Donald Trump és Kim Dzsongun verbális konfliktusa könnyen fegyveressé fajulhat. Ráadásul, ha az Egyesült Államok támad először, Kína, sőt még Oroszország is beavatkozhat, ami teljes káoszt, potenciálisan világháborút okozhat. Ha kisebb konfliktus is lesz (már amennyire egy hatmilliós aktív és tartalékos katonai személyi állománnyal rendelkező országgal vívott háború kicsinek nevezhető), hongkongi elemzők szerint előfordulhat, hogy Kína kihasználja a régiós anarchiát és az amerikaiak kapacitásának lefoglaltságát arra, hogy Tajvant az irányítása alá vonja. Fölösleges taglalni, hogy bármely ezek közül a konfliktusok közül milyen hatással lehet az értékpapírpiacokra.

izzik a helyzet a Távol-Keleten, sok elemző (és helybéli) aggódik amiatt, hogy Donald Trump és Kim Dzsongun verbális konfliktusa könnyen fegyveressé fajulhat. Ráadásul, ha az Egyesült Államok támad először, Kína, sőt még Oroszország is beavatkozhat, ami teljes káoszt, potenciálisan világháborút okozhat. Ha kisebb konfliktus is lesz (már amennyire egy hatmilliós aktív és tartalékos katonai személyi állománnyal rendelkező országgal vívott háború kicsinek nevezhető), hongkongi elemzők szerint előfordulhat, hogy Kína kihasználja a régiós anarchiát és az amerikaiak kapacitásának lefoglaltságát arra, hogy Tajvant az irányítása alá vonja. Fölösleges taglalni, hogy bármely ezek közül a konfliktusok közül milyen hatással lehet az értékpapírpiacokra. Kína terjeszkedik, pedig otthon sincs minden rendben: Kína idén katonai bázist nyitott Dzsibutiban, elindította az Út és Övezet programot, mellyel infrastruktúrafejlesztési projekteket indított a világ legkockázatosabb országaiban. Pedig a kínai közepes- és kisméretű bankokat elképesztő mennyiségű árnyékbanki forrással pumpálták tele, az ország online befektetési piaca hemzseg a piramisjátékoktól, a felügyelet kemény fellépése, melyet érdemben tavaly kezdtek el, pedig azzal fenyeget, hogy az ország gazdaságát is borítja azzal, hogy az instabil, gazdaságba mélyen beivódott árnyékbank-szektorral felveszi a harcot. Persze sokan azt gondolják, hogy ha Kína borul, a kommunista párt majd úgyis megmenti.

Mivel érdemes kockáztatni?

Az amerikai részvénypiacot vélhetően a Fed mozgása fogja főleg befolyásolni, hiszen Trump nagy adócsomagját tavaly sikerült átverni a törvényhozáson, így a republikánus elnök gazdasági reformjainak talán legfontosabb intézkedését már beárazták a befektetők. Emellett a tech-szektor is érdekes lehet, a FAANG-részvényeken kívül is ezer olyan startup van, amely bármikor előállhat egy olyan sikersztorival, mint a Tesla vagy a Facebook. Érdemes azonban óvatosan lépkedni, hiszen az amerikai részvények sok elemző szerint túlértékeltek, az S&P 500-ba tartozó vállalatok P/E, P/BV rátái a válság előttinél is magasabban vannak.

Az európai tőkepiacokon a politikai és demográfiai feszültség úgy tűnik, kezd alábbhagyni, az EKB pedig a kamatemelésnek egyelőre még nem állt neki. Óvatos emelkedés jellemezheti az európai tőzsdéket 2018-ban, hacsak nem kavarja fel valamilyen nem várt politikai lépés az állóvizet.

Oroszország szenved az alacsony olajárak és nemzetközi szankciók súlya alatt, miközben a bankrendszer omladozik, a MICEX-től valószínűleg 2018-ban sem várhatunk csodát. A kínai tőzsdék jól teljesíthetnek, ha a felügyelet szigorú intézkedései nem borítják be a bankrendszert. Indiával kapcsolatosan kirívóan jó várakozások érkeznek, többek közt Ray Dalio, a világ legnagyobb hedge fundjának vagyonkezelője is úgy gondolja, hogy ha sikerül csökkenteni az ország gazdaságát és vezetését átszövő korrupciót, a következő öt évben hatalmas fejlődésen mehet keresztül az ország.

Óvatosabb duhajoknak

Idén az MNB várhatóan még nem nyúl az irányadó kamatokhoz, a betéti kamatok így 2018-ban is alacsonyan maradnak, így a kockázatkerülő befektetőknek érdemes lehet máshol keresni a hozamot.

A rövid állampapírok kamatai nagyot estek tavaly, az MNB 2,5%-os inflációs prognózisával számolva ezekkel már nem lesz lehetséges reálhozamot elérni, hiába a bankbetétekhez képest attratkív, 2% körüli hozam.

A hosszabb állampapírok (pl. PMÁP) kamatprémiuma is nagyot csökkent idén, a kamatbázis viszont emelkedni fog jövőre a tavalyi infláció alapján. Mivel a tavalyi évre várt infláció nem lényegesen kevesebb (2,3%) mint az idei évre prognosztizált érték (2,5%), az inflációkövető állampapírok jó menedéket jelenthetnek az óvatosabb befektetőknek.

A közepes kockázatot vállaló befektetőknek a tartósan alacsony hozamkörnyezetben alacsony hozamot kínáló kötvényalapok jó alternatíva lehet akár egy ingatlanalap, akár egy aktívan kezelt, kevésbé kockázatos abszolút hozamú alap az idei évre, bár valamekkora árfolyammozgásra itt is készülnünk kell.

Lakásra gyűjtesz?

Nyugdíjra spórolsz?

A NYESZ esetében találkozhatunk a legbarátságosabb költségszerkezettel, viszont itt saját magunknak kell döntenünk a befektetésünk allokálásáról, a vagyonunk kezeléséről.

A nyugdíjpénztárral más dolgunk nincs, mint fizetni a tagdíjat, itt a szolgáltató gondoskodik a vagyonkezelésről, nekünk csak azt kell végiggondolnunk, hogy milyen időtávban szeretnénk befektetni és ennek kapcsán mekkora kockázatot vállalunk.

A nyugdíjbiztosítások jellemzően a legdrágábbak a piacon, viszont számos plusz szolgáltatást kapunk cserébe, mint a kockázati biztosítás, a garantált hozam lehetősége (vegyes biztosítások esetén), a tanácsadó segítsége, stb. Tavaly lépett életbe az etikus életbiztosítási koncepció is, amely többek közt a (nem csak nyugdíjcélú) termékek költségeit csökkentette, átláthatóbbá tette őket és az eszközalapok kínálatát is összehangolta.

2017 közel sem volt olyan mozgalmas, mint 2016, nyugodtság és viszonylag alacsony volatilitás mellett a fejlett, feltörekvő piacok és a magyar tőzsde is pluszban zárta az évet. 2018 fölött viszont számos kockázat és lehetőség lebeg:Persze tudjuk, hogy a legnagyobb katasztrófát mindig egy olyan esemény okozza, amelyre senki nem számít.Magyar részvények:Bár az év végére elfogyott a lendület, tavaly hatalmasat emelkedett a magyar blue chipek teljesítményét követő BUX index, több mint 20%-ot kereshettek azok, akik a hazai tőzsdeindexet követő alapba tették a pénzüket. Az igazi tőzsdei sztorit viszont nem a "négy nagy" részvény, hanem a "Mészáros-papírok," az Opus és a Konzum szállította, illetve gyakorlatilag minden más kis részvény (Appeninn, CIG Pannónia), amibe a kormányközeli üzletember közvetlenül vagy közvetetten belevett. Leginkább a Konzum szállt el, a szocreál pécsi bevásárlóközpontból kinőtt holdingcég részvényeinek árfolyama tavaly 6700%-ot emelkedett.Nem lennénk meglepve, ha ez a trend 2018-at is végig kísérné. Míg a Konzum vagy az Opus Global chartjai kezdenek lufiszerű állapotot mutatni, azok kaszálhatnak igazán nagyot a magyar tőzsdén, akik képesek lesznek eltalálni, hogy a felcsúti polgármester cégei melyik tőzsdén kereskedett vállalatba szállnak be és még azelőtt bevásárolni, mielőtt megindul a limites emelkedés.Külföldi részvények:Ha lakásra szeretnél elkezdeni gyűjteni 2018-ban, továbbra is a lakástakarék lehet a legjobb megoldás, ami 30 százalékos éves, befizetésarányos állami támogatást biztosít (a pletykákkal ellentétben idén sem fogják eltörölni a támogatást). Hasonlóan működik alapjáraton egy bankbetéthez: a pénztár biztosít bizonyos százalékú (általában 0,1-1%) kamatot a behelyezett pénzre, erre adják pluszban az állami támogatást, évi 72 000 forint felső határig.Négy évre érdemes megkötni a lakástakarékot, a hozamot ugyanis így lehet maximalizálni, lejárat után kedvező kamatozású hitellel is ki tudjuk egészíteni a befektetést, erről itt írtunk:Ha szeretnél elkezdeni nyugdíjra takarékoskodni, három lehetőség áll előtted, a nyugdíj-előtakarékossági számla, az önkéntes nyugdíjpénztárak és a nyugdíjbiztosítás. Mindhárom esetben igénybe vehető 20 százalék állami támogatás a számlára (NYESZ esetében 100-130 ezer, nyugdíjbiztosítás esetében 130 ezer, nyugdíjpénztár esetében 150 ezer forintos plafonig). Főbb jellemzőik, hogy: