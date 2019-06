Szuperállampapírt venni babaváró hitelből: az évszázad befektetése?

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

1. eset: nem akarunk gyereket, vagy nem születik baba

Ez a lépéssorozat felfogható egy 45-46 ezer forintos rendszeres havi megtakarításként, amelynek végén, 5 év múlva 3,158 millió forintot vehetünk kézhez. Ez 433 ezer forinttal több havi megtakarításaink összegénél. Belső megtérülési ráta (IRR) számításunk alapján ennek a "rendszeres megtakarításnak" az éves hozama évi 6,0%-ra jön ki, ami magasabb minden általunk ismert kockázatmentes fix hozamú rendszeres megtakarításnál.

Tévedés, hogy a július 1-jétől felvehető babaváró hitel kizárólag azok számára lenne jó lehetőség, akik gyereket akarnak. Ha valaki megugorja az alapvető feltételeket (Magyarországon élő házaspár, amelyben a feleség 18 és 41 közötti, legalább egyik fél 3 éves folyamatos tb-vel rendelkezik, stb.), akkor gyermekvállalás nélkül is érdemes felvennie a 10 milliós összeget 20 évre, és az első 5 évre szuperállampapírba fektetnie az összeget. A kölcsön kamatmentes, így a havi törlesztőrészlete megáll 46 ezer forint alatt, csupán ennyire kell hitelképesnek nyilvánítania a házas adóstársakat valamelyik banknak. A már igénybe vett kamattámogatást azonban az 5. év végén vissza kell fizetni, ha addig nem születik gyermekük, és egy ennél magasabb kamatot is el kell kezdeni törleszteni. Előbbi nem, utóbbi azonban elkerülhető.Hogy érdemes kombinálni? A legjobb eredményt azzal érhetjük el, ha a maximális, 10 milliós felvett összeget azonnal a 4,95%-os éves hozamú 5 éves állampapírba fektetjük. Cash flow-nk így kezdetben nulla forint, elkezdődik azonban a hitel törlesztése: a törlesztőrészlet elvileg havi 45 833 forinttal indul, majd (a tőke csökkenését évente lekövető, 0,5%-os állami kezességvállalási díj miatt) fokozatosan, az 5. évre havi 45 000 forintra csökken.a kezességvállalási díjjal együtt. Ebből 2,5 millió ment tőketörlesztésre, 225 ezer forint kezességvállalási díjra, a megmaradt tőketartozásunk az 5. év végén 7,5 millió forint lesz.Az 5. év végén viszont egyszerre több minden történik:Összehasonlításképp: alig akad Magyarországon ma olyan lakás-takarékpénztári konstrukció, ami 2%-nál nagyobb éves hozamot ígérne, a rendszeres banki megtakarítási programok többségéről vagy a garantált életbiztosításokról nem is beszélve. Ráadásul azáltal, hogy a 2,7 millió forintos "tőkét" nem egy összegben, a futamidő elején kell előteremtenünk, hanem a futamidő során elosztva, a MÁP+ normál 4,95%-os hozamát is sikerül közel 1 százalékponttal megverni.

2. eset: születik egy gyermek 5 éven belül

Egy gyermek születése esetén, a fenti forgatókönyv mellett 1,098 millió forint befizetésből 3,732 millió forintnyi 5 év múlvai egyenleg keletkezik, ami az eltelt 5 évre vetítve 195%-os éves hozamnak felel meg, nominálisan pedig 2,635 millió forintot nyert a házaspár ahhoz képest, mintha azonnal elköltötte volna a 10 millió forintot.

A gyermekvállalási feltételt örökbefogadással is lehet teljesíteni, figyelni kell azonban a gyermek életkorára: csak a 2019. július 1-je után születő gyermekek számítanak. Ellenkező esetben egy összegben, a teljesülés elmaradásától számított 120 napon belül kell visszafizetni a kamattámogatást, amire speciális esetekben (pl. haláleset, igazolt egészségügyi gyermekvállalási akadály) felmentés, méltányossági alapon 24 havi részletfizetés kérhető. Ez utóbbi lehetőséggel most nem számoltunk.(Felvetődik az a kérdés is, hogy minden esetben érdemes-e végtörleszteni a hitelt, ha nem jön a baba 5 éven belül. A válasz: attól függ. Érdemes figyelembe venni, hogy ha valaki még számít gyermekre ezt követően is (akár mert pl. örökbe fogad), akkor ismét kamatmentessé tehető a törlesztőrészlete, ellenkező esetben azonban a futamidő végéig az említett magasabb kamatot kell fizetnie, piaci alapon. Ennek plafonja a jelenlegi kamatkörnyezet alapján 7,73%, de jóval magasabb is lehet, mert a hitel 5 évente árazódik át, és két évized alatt jelentősen is nőhet a hozamkörnyezet. Ha viszont marad a mostanihoz hasonló hozamkörnyezet, a jellemzően drágább személyi kölcsönök alternatívájaként is szóba jön a babaváró hitel felvétele, fenntartása.)Természetesen teljesen más eset, ha megérkezik a baba. A futamidő végéigjár azoknak a házaspároknak (a magzati lét 12. hetétől), akiknek 2019. július 1-je után, egyúttal a hitelszerződés megkötését követően 5 éven belül gyermekük születik (vagy örökbe fogadnak egy 2019. július 1-je után született gyermeket, szintén 5 éven belül).Az időzítést illetően sokféle forgatókönyv létezik, az alábbiakban egy olyan esetből indulunk ki, amikor már úton van a baba, megköti a házaspár a hitelszerződést, majd az első 3 évben igénybe is veszi a hiteltörlesztés felfüggesztését, újabb gyermek azonban nem érkezik (valószínűleg ez lesz a leggyakoribb kimenetel, pláne, hogy a már gyermekkel rendelkezők is részt vehetnek a programban). Ez esetben a hitelfelvételt követő 4. és 5. évben kerül csak sor hiteltörlesztésre. Mivel az említett felfüggesztés nem számít bele a lehetséges 20 éves futamidőbe, szintén 45 833 forintos, majd csökkenő törlesztőrészlettel számolhatunk.Többszörösen kedvezőbb helyzetben van ez az házaspár az 1. pontban említettnél, hiszentörlesztőrészletet kell csak fizetnie (azt is csak a 4-5. évben), ésEbben az esetben az 5. év végénTermészetesen ebben az esetben feltehetően nincs értelme előtörleszteni ezt az összeget, ezt az időtartamot csak a MÁP+ futamideje és az előző esettel való összevetés illusztrálása céljából választottuk. A fenti 5 éves periódust a kedvező állampapír-kamatok fennmaradása mellett, illetve újabb gyermek(ek) születésével akár többször is meg lehet ismételni.

3. eset: két vagy három gyermek születik

a második újonnan születő gyermeknél a fennálló tőketartozás 30%-át, a harmadiknál pedig a 100%-át elengedik a tartozásból.

A második és további gyermekek születésére már nem vonatkozik (az első gyermek 5 évéhez hasonló) határidő, ugyanakkor minél előbb születnek ezek a gyermekek, annál jobban járhat a házaspár a babaváró hitellel, ugyanisAmennyiben sorozatban érkeznek a gyermekek (vagyis pl. folyamatosan felfüggesztésre kerül a törlesztés), akkor két gyermek esetén a tartozáselengedésselforintot, három gyermek eseténforintot is nyerhet a házaspár mindenféle befektetés vagy befizetés nélkül. Ehhez jön hozzá a jelenlegi kamatfeltételek mellett a 10 milliós babaváró hitel befektetésével a szuperállampapíron, valamint az ennek befektetésével elért kamatnyereség. Amennyiben az inflációtól tartunk, a babaváró hitel egészét vagy egy részét 5 éves PMÁP-ba érdemes fektetni, ennek (az idén mérvadó tavalyi 2,8%-kal szemben) tartósan 3,25%-os éves infláció mellett lenne a szuperállampapírhoz hasonló 5 éves hozama. Szinte biztos, hogy ez idén bekövetkezik, így a jelenleg elérhető PMÁP a jövő évben például többet fial a szuperállampapírnál is.