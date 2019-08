Raiffeisen: a hónap hívószava a volatilitás volt

Raiffeisen Alapkezelő:"Az elmúlt egy hónap hívószava a volatilitás volt. Az Egyesült Államok jegybankjának szerepét betöltő Fed július 31-én tartotta kamatmeghatározó ülését, melynek során ugyan megtörtént a kamatcsökkentés, azonban a Fed a két lehetséges opció, a 25 illetve 50 bázispontos csökkentés közül a kisebb mértékűt választotta, illetve ami ennél is fontosabb volt, hogy Jerome Powell Fed elnök a döntést követő sajtótájékoztatón vegyes üzeneteket küldött a piacnak, inkább visszafogni próbálta az élénkítési várakozásokat. Ezek után az amerikai részvénypiacok esésbe kezdtek, majd az egész augusztust hektikus mozgások jellemezték. Hasonlóan alakult a többi részvénypiac is. Európában is július jelentette az idei csúcsot, utána esés és volatilitás jött, de a fejlődő piacok is jelentőset estek augusztus elején. A csalódást okozó jegybanki intézkedéseket tetézte a kereskedelmi háború újabb fordulata, amikor a már szokásosnak mondható forgatókönyv szerint Donald Trump amerikai elnök újabb vámok kivetésével fenyegette meg Kínát. Problémák további körét jelenti, hogy az európai gazdasági mutatók továbbra is nagyon gyengék, mind a gazdasági statisztikákat, mind a várakozásokat tekintve.

A másik nagy eszközosztály, a kötvénypiac klasszikus mintát felvéve a részvénypiac gyengélkedésével párhuzamosan igen jól teljesített. Az amerikai 10 éves kötvényhozam 1,5% alá esett - ez kevesebb, mint fele a tavalyi negyedik negyedéves hozamszinteknek - a német 10 éves kötvényhozam pedig -0,70% alá esett, minden idők legalacsonyabb szintjét mutatva. A tradicionális menekülőeszköz hírében álló arany is nagy emelkedést mutatott.A képlet tehát az, hogy a világgazdaság Amerikán kívül része gyengélkedik, Amerikában nőnek a kockázatok, de a befektetők várakozásai szerint ezeket a problémákat az erőteljes jegybanki lazítások ellensúlyozni fogják, így érdemes kötvényt venni és a részvények sem túlértékeltek.Ebben a feltételezett forgatókönyvben azért látunk kockázatokat. Kérdés, hogy a jegybanki döntéshozók tényleg eléggé elkötelezettek-e a lazítások folytatására, illetve még nagyobb kérdés, hogy 10 év ultra laza monetáris politika után mennyire lehetnek hatékonyak ugyanezek az eszközök a jövőben.Mindazonáltal rövid távon növeljük a portfólió részvénysúlyát. Az augusztusi korrekció kissé javította az árazásokat, illetve a nagyon erős kötvényrally is kedvezőbbé tette a részvények relatív értékét. A részvénysúly összességében azonban továbbra is igen konzervatív hosszú távon nézve, amit a fent részletezett kockázatok magyaráznak."