Raiffeisen: feltörekvő piacokba érdemes fektetni

Raiffeisen Alapkezelő"Igen hektikusan alakul az év vége a tőkepiacokon. Az októberben indult részvénypiaci esés nagyobb volatilitású kereskedést eredményezett, aminek legutóbbi lefelé tartó ágát tapasztalhattuk meg december első felében mind az amerikai, mind az európai fejlett részvénypiacokon. A kötvénypiacok is ehhez hasonlóan, kockázatkerülő üzemmódban működtek. A két legfontosabb kamatozó eszköz, a dollár és az euró benchmark hozamnak tekinthető tízéves amerikai és német állampapírok esetében is csökkentek a hozamok, azaz árfolyamuk emelkedett. Emögött alapvetően két makro trend húzódik meg. Egyrészt a geopolitikai kockázatok, illetve az erre való befektetői érzékenység növekedése, másrészt a makrogazdasági adatok - ideértve a hard és soft mutatókat is - romlása. Nyilván ez a kettő nem független egymástól, míg a kereskedelmi háború indulásakor csak találgatni lehetett, hogy milyen hatással lesz a gazdasági döntéshozók gondolkodására, illetve a gazdasági teljesítményre, mostmár az idő múlásával az adatokon is látszik a változás. A kérdés persze az, hogy a piaci árazások tényleg jól tükrözik-e a jövőt. Historikus tapasztalatok alapján a jelenlegi árszintek viszonylag hamar és viszonylag nagy valószínűséggel bekövetkező recessziót jeleznek előre, ami egyelőre a még romló adatok mellett is kevéssé tűnik valószínűnek, bár nem kizárható. Ha viszont nem lesz recesszió, akkor a részvénypiaci árazások sokkal kedvezőbbé váltak, mint az októberi esés előtt voltak. A bináris kimenetek miatt óvatos allokáció lehet indokolt, de érdemes lehet relatíve felülsúlyozni a feltörekvő piacokat. Ezeket különösen erősen sújtották a kereskedelmi háborús félelmek, így attraktívabb árazásokat látunk, jó kimenetel esetén erősebb emelkedési potenciállal.

A magyar piac szép természetét mutatta az elmúlt időszakban. A kötvénypiac tudott profitálni a fejlett piacok jó teljesítményéből, viszont a részvénypiac nem mozgott együtt az eséssel, a december eleji kisebb korrekciótól eltekintve erős emelkedést mutatott, mindezt ráadásul a forint árfolyam stabilitása mellett. Az MNB decemberi ülése fontos lehet a kötvénypiac és a forint árfolyama szempontjából, a piac várja a jeleket a szigorítás elindításával kapcsolatban, ezek elmaradása vagy megjelenése érdemben befolyásolhatja az árakat.Fontos eseménye volt az elmúlt időszaknak az olaj jelentős áresése, az október eleji csúcsról bő 35%-ot csökkent az árfolyam. Az olaj jelentős hatással van az inflációra globálisan, ami pedig a jegybankok viselkedésének fő mozgatórugója. A fenti hatások összességében pedig már elegendőek lehetnek arra, hogy megváltoztassák a jegybanki kamatpályákkal kapcsolatos várakozásokat.Az új allokációban csökkentettük a hazai kötvény és részvény súlyt, és növeltük a nemzetközi kötvény és a fejlődő piaci részvény súlyt, valamint csökkentettük a hedge fund/abszolút hozam arányát."