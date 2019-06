Raiffeisen: folytatódott a politikai irányváltás

Raiffeisen Alapkezelő:"Az elmúlt hónapban az év elején megindult monetáris politikai irányváltás tovább folytatódott, azaz a tavalyi szigorúbb hangvételt enyhébbre cserélték a jegybanki vezetők. Az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve kamatdöntő ülésén változatlanul hagyta irányadó kamatát, továbbá a sajtótájékoztató során Jerome Powell elmondta: bár az amerikai gazdaság továbbra is erős, aggódik az infláció gyengélkedése és a gazdaság esetleges lassulása miatt. Egyelőre nem volt jelentős támogatottsága a kamatcsökkentésnek, azonban nyitva hagyták ezt az opciót is a következő ülésre.

Mario Draghi EKB elnök egy konferencián nyilatkozott az Európai Központi Bank várható lépéseiről, amiben hangsúlyozta, hogy megvannak az eszközeik a lazításra is, és ha szükséges, akkor használni is fogják ezeket. Jelenleg a piaci várakozások már idén három kamatvágást várnak Amerikában és egyet Európában. A részvénypiac annak ellenére pozitívan fogadta a döntéseket, hogy a gazdasági kilátások romlása indokolja a stimulatív monetáris politikai környezetet. Az amerikai indexek új csúcs közelében tartózkodnak, és az európai és fejlődő piaci indexek többsége is pozitívan teljesített az elmúlt hetekben. A kötvény-, és részvénypiacok közti divergencia vélhetően azzal magyarázható, hogy jelentős recessziót nem vár a piac, viszont egy lassulásra vélhetően agresszívan reagálnak majd a jegybankok, így a részvénypiaci relatív árazása nem magas. Ha újra mennyiségi lazításba kezdenek a fejlett jegybankok, illetve ha a már most is rekord szinten lévő negatív hozamú eszközök aránya tovább nő, akkor pl.: az S&P 500 Index 5% körüli nyereséghozama egyáltalán nem alacsony. A tavalyi év végi pánikban vélhetően sokkal fontosabb szerepe volt a Fed kamatemeléseinek, mint a várható gazdasági lassulásnak. A várhatóan sokáig fennmaradó negatív kamatkörnyezet és a geopolitikai feszültségek hatására az arany kitört a korábbi évek 1150 - 1350 dolláros sávjából, és 1430 dollár fölé kapaszkodott. Az olaj szintén emelkedett, elsősorban az iráni - amerikai konfliktus eszkalálódásának hatására. A hazai hozamok hasonlóan reagáltak nemzetközi társaikhoz, azaz főleg hozamgörbe hosszabb vége jött jelentősen lejjebb. Érdekes kettőség jellemzi továbbra is a hazai kamatkörnyezetet, 3% feletti adószűrt maginfláció mellett a 10 éves swap hozamok is bőven 2% alatt vannak. Ezeket a szinteket továbbra sem látjuk attraktívnak, érdekes lesz látni az év második felében, hogy valóban a várakozásoknak megfelelően konvergálnak-e az inflációs mutatók a 3%-os célértékhez, vagy a hazai bérnövekedés lemossa a külső lassulás hatását."