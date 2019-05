Raiffeisen: Fordulatot hozott a május

Raiffeisen Alapkezelő:"Fordulatot hozott a május az év tőkepiaci folyamataiban, és ez a fordulat nem volt pozitív. Az idei év narratíváját eddig a jó amerikai gazdasági adatok dominálták, illetve az a várakozás, hogy az amerikai-kínai kereskedelmi háború hamarosan megállapodással ér véget, elhárítva az akadályt a globális kereskedelem bővülése elől, illetve megszüntetve egy nagy kockázatot a gazdasági döntéshozók várakozásaiban. Ehhez adódott hozzá, hogy az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve megfordította a tavalyi év végéig jellemző kommunikációját, és a további szigorítás helyett a monetáris környezet szinten tartását, vagy akár lazítását is kilátásba helyezte. Ezen faktorok támogatták leginkább az igen erős részvénypiaci teljesítményt. Voltak emellett azonban óvatosságra intő történések is. A részvénypiaci jó hangulatot nem követte a kötvényhozamok emelkedése, illetve a másik nagy gazdasági térség, az eurózóna gazdasági mutatói kifejezetten gyengék voltak. Ebbe a környezetbe érkezett május első hétvégéjén Donald Trump amerikai elnök Twitter üzenete, amiben újabb vámok bevezetését lengette be további kínai árucikkekkel szemben. Ez teljesen szembe ment a korábbi piaci várakozásokkal, amik a megállapodás nagyon közeli nyélbe ütését várták. A hónap során a belengetett vámok ténylegesen bevezetésre kerültek, illetve újabb eszközöket vetett be az amerikai kormányzat a kínai cégek helyzetének megnehezítésére, beleértve például az amerikai technológiákhoz való hozzáférés korlátozását. A kereskedelmi feszültség éleződése és az újabb frontok megnyílása, továbbá az amerikai választási ciklus ütemezése miatt egyelőre nem látszik valószínűnek, hogy a közeli jövőben újra a megállapodás irányába mozduljon a folyamat, bár továbbra is mindkét fél hosszú távú érdeke ez lenne.

A fentiek miatt óvatos pozícionáltságot látunk helyesnek a következő időszakra, alacsonyabb, elsősorban fejlődőpiaci részvény súllyal. Nehéz azonban átcsoportosítani az eszközöket, mert a kötvénypiacok már jelenleg is viszonylag nagy recessziós valószínűséget áraznak. Az olajárak közelmúltbeli esése és a még mindig meglévő kínálati oldali kockázatok, illetve az arany jó ciklus végi befektetés volta miatt (a gazdasági növekedési ciklusok utolsó szakaszában, ahol jó eséllyel most is tartózkodunk, az arany általában jól teljesít), növeljük a nyersanyag kitettséget. A Közép-Európai régió továbbra is reziliens az Eurózóna lassulásával szemben, jó gazdasági adatok érkeztek és az EKB lazuló hozzáállása is segíti a régiós jegybankokat a támogató környezet fenntartásában. Emiatt a részvénypiacok közül a régióra relatíve konstruktívak maradunk."