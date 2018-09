Új sláger készül nyugdíjfronton: beszivárog az ingatlanőrület?

A megtakarítási és öngondoskodási piaci kihívásokról és lehetőségekről lesz szó a Portfolio október 16-ai Öngondoskodás konferenciáján. Ne maradj le róla! ÁTTEKINTÉS

Mint minden dolog, ez sem egy tényezőre vezethető vissza. Mi a tőzsdén ezt úgy látjuk, hogy félig van teli a pohár: nagyszerű hír, hogy lassan 50 ezermilliárd forintnyi a háztartások vagyona, ezen belül viszont nem éri el a 800 milliárd a tőzsdei részvény, ami nagyjából 1,6 százalékos arányt jelent. A statisztikák alapján tudjuk, hogy ez más országokban sokkal több, 3-7 százalék, még az olyan országokban is, mint például Ausztria, ahol nem alakult ki egy erős részvénykultúra.

Mi, magyarok, konzervatívan eszünk, öltözködünk és takarítunk meg.

Van ennek egy kínálati oldala, illetve oka: a tőkepiacok szerepe Magyarországon kicsi, emiatt a tőkepiaci műveletek, értékpapírok nem számítanak egy természetes megtakarítási formának, nem beszélve arról, hogy hazánk egy ultrakonzervatív megtakarítási szerkezettel bír.Magyarországon hozzá vagyunk szokva, hogy itt mindig válság válságot követett, de szerintem majd elérünk egy olyan vagyoni szintet, amikor az ember már mer tudatosan kockáztatni.Amit a tőzsde kontrollálni tud, az éppen ez a kínálati oldal. Úgy gondoljuk, hogy a gazdaság fejlődésével egyre több cég ér majd olyan stratégiai útelágazódáshoz, amelynek lesz egy pénzügyi vetülete is, és ott a tőkepiacok be fognak jönni opcióként. Ennek érdekében hoztuk létre a BÉT Xtend piacot, mert hiszünk abban, hogy kisebb cégek is kijöhetnek a tőkepiacra. Mi tehát a tőzsdén a kínálati oldalon tudunk dolgozni.Keresleti oldalról is vannak szűk keresztmetszetek, de hadd maradjak kicsit a kínálatnál. Magyarországon a régiós átlaghoz képest is alulreprezentált a részvények aránya. Ennek van historikus oka is, de ott van például az tény is, hogy a klasszikus blue chipek száma nemhogy nem növekedett, hanem csökkent az elmúlt időszakban. A részvénybefektetések súlyának növelését az az egyébként helyes gazdaságpolitikai törekvés sem segítette, ami erőteljesen államkötvény irányába tolta el a hazai megtakarítási piacot.

Ez a kockázatorientált gondolkodás egyáltalán nem jellemző a magyar befektetési piacra, sajnos vagy hála istennek - én inkább azt mondom, hogy sajnos.

Ugyanakkor tény, hogy ahogy haladunk felfelé az egy ügyfélre jutó megtakarítás mértékében, annál nagyobb lesz a részvények aránya. Az előbb említett 1,6 százalékos átlagos részvénysúlyhoz képest a privátbanki szektorban például 8-10 százalék körül van akár a direkt, akár az indirekt részvénykitettségek aránya. Ez a helyzet erőteljesen ellentmond André Kosztolany klasszikus mondásának, miszerint "akinek van pénze, annak szabad kockáztatnia, akinek meg nincs, annak muszáj."Ezért is örülünk nagyon minden új kezdeményezésnek, így az Xtendnek és az új kibocsátásoknak is, reméljük, ezek sikeresebbek lesznek, mint a múltbéli próbálkozások. Az MKB Bank közreműködésével, ezek is hatékonyabbak tudnak lenni.A klasszikus kérdés az, hogy túlfűtött-e a piac vagy sem? Ezt a kérdést minden alkalommal, minden napi vagy heti egyeztetésen feltesszük magunknak. Ennél is fontosabb kérdés, hogy mi, bankárok képesek vagyunk-e a kockázatokat pontosan felmérni és bemutatni a befektetőknek. Ha a helyes kockázati spektrumon helyezzük el a részvényeket, azok ugyanúgy indokolható befektetési eszközök, mint az állampapírok, a vállalati kötvények vagy esetleg a lekötött betétek.A részvénykitettségnek, a kockázatvállalásnak van egy hosszú távú öngondoskodási aspektusa. Nem azért tesszük bele a megtakarításainkat a részvénybe, mert holnap, holnapután pénzt akarunk csinálni ebből. Az elég jól dokumentált, hogy a részvénymegtakarítások hosszú távon jobb hozammal járnak. Ezért vannak például az angolszász országokban a nyugdíjportfóliókban 40-60 százalékos részvénykitettségek, hogy ezt a megfelelő hozamot hosszabb távra biztosítani tudják.Én ezt egy másik irányból közelíteném meg. Szerintem jelentős probléma a magyar részvénypiacon az intézményi befektetők hiánya. New Yorkban befektetői kapcsolattartóként tárgyaltam anno texasi tanárok nyugdíjalapjával, amelyik önmagában kezelt 150 milliárd dollárt - számunkra felfoghatatlan összegeket - és ők direkt részvénybefektetéseket is eszközöltek. Ez ma Magyarországon elképzelhetetlen. Nemcsak azért, mert nincs meg ez a fajta kockázatvállaló mentalitás, hanem azért is, mert nincsenek ilyen professzionális befektetők, akik adott esetben a lakossági befektetőket is magukkal tudnák húzni. Ez egy komplex helyzet, a mi feladatunk a keresleti és a kínálati oldalon is az, hogy minél több tapasztalatot, tudást adjunk át mindkét félnek.Teljesen egyetértek abban, hogy egy olyan, hosszú távra befektetni képes, hosszú távon kockázatot kezelni tudó, nagy kockázattűrő intézményi réteg, mint az önkéntes nyugdíjalapok, lehetnének erősebbek is a magyar piacon. Bár az nagyon pozitív, hogy van több mint egymillió önkéntes nyugdíjpénztári tag, és ahogy a gazdasági helyzet javul, a taglétszám nő, a hozzájárulások nőnek, ettől függetlenül a nyugdíj-megtakarítási vagyon Magyarországon a GDP-nek mintegy 3-4 százaléka, miközben Skandináviában ez 80 százalék körül van, Hollandiában, Nagy-Britanniában 150 százalék, tehát van még lehetőség a fejlődésre, mindez pedig a magyar tőkepiacoknak is nagyon jót tenne.

A viszonylag kis részvénykitettség mellett körülbelül a forgalom negyedét adják Magyarországon a kisbefektetők, és reméljük, hogy ez a továbbiakban sem fog változni.

Magyarországon a háztartás és a kisbefektető sokkal fontosabb ármeghatározó tényező, mint amennyit a tulajdona alapján gondolnánk.Ez abból a szempontból nehéz kérdés, hogy egyedi részvényeket nem nagyon tudunk kommentálni, viszont abból a szempontból könnyű, hogy a négy blue chip nálunk is elviszi a forgalom 90-95 százalékát. A befektetők már pontosan tudják, hogy melyik részvénynek, mi a szerepe. A Telekom például egyértelműen osztalékpapír, és a Molnak, a Richternek, az OTP-nek is megvan a szerepe a befektetési portfólióban. A "többiek" jóval kevésbé látszódnak. Ez utóbbi papírok esetén akkor tapasztalható felfutás, ha kijön valami hír velük kapcsolatban. Ilyenkor sokan megpróbálnak "felszállni a vonatra", ami nem mindig jó ötlet. A jövő nagy kérdése az, hogy ezt az előbb említett klasszikus "nagy négyest" hogyan, kivel tudjuk bővíteni.Ez nagyjából stagnál. Amiben volt változás, az részben az összetétel: megjelentek a tudatosabb befektetések, amikor egy sztorit "vesznek meg", ilyen volt az elmúlt időszakban az Alteo. Illetve az elmúlt években a közvetett részvénykitettség jelentősen nőtt a privátbanki portfóliókban - köszönhetően az abszolút hozamú alapok térnyerésének - amelyek jelentős befektetéseket eszközöltek ebben az eszközosztályban is.

Az előzetes terveknek megfelelően zajlik, erre egyébként EU-s kötelezettségvállalása is van a banknak. Eredményesen folynak az előkészítő munkálatok, a döntések a bank tulajdonosainak kezében vannak.Egyrészről elindult a BÉT Xtend piac, oda 2-3 jelentkezőt várunk idén, ezek között is a nagyobb növekedési profillal bíró, kisebb méretű vállalatokat. Másrészről a SZIT törvény módosítása nyomán azt várjuk, hogy számos új SZIT megjelenik majd a tőzsdén, mellyel létrejön egy olyan új eszközosztály, ami a befektetőknek befektetést enged az ingatlanokba a nyílt és a zárt végű ingatlanalapokon túl.A Megakrán az első cég, amely valószínűleg belép az Xtendre.A Megakránnak az MKB a NOMAD-ja. A Megakrán sikeres emeléstechnikai vállalat, 24 éve van jelen a magyar piacon; eszköz- és gépparkjával olyan egyedi szolgáltatásokat képes biztosítani, amelyeket a piac többi szereplő nem. Amiben a Megakrán biztosan megelőzi a hazai kkv-k döntő többségét, az a nagyon tudatos gondolkodás, amelyet az elmúlt 20 évben konzekvensen képviselt a vállalat. Különösen érdekes és sikeres volt a Megakrán jól felépített stratégiája a válságot követően. Mialatt mindenki "összement", közben a Megakrán képes volt nagyobb mértékben növelni eszközállományát, árbevételét, piaci részesedését. Ha az emberi oldalát nézzük fontos, a tulajdonos két lábbal a földön járó, nagyon hatékonyan és logikusan gondolkodó üzletember. Sok - ilyen és ehhez hasonló - oka van annak, hogy a Megakrán kitűnő növekedési kilátásokkal bír.Nincsenek preferált szektorok. Azt várjuk, hogy a tőkepiacon kint lévő kibocsátók majd egyre jobban leképezik a magyar gazdaság szerkezetét. Nagyon sokféle recept van, hogy hogyan lehet valaki sikeres Magyarországon. Szerintem a fő üzenet itt az, hogy a tőkepiaci finanszírozás egy nagyon valós, legitim alternatíva a kisebb cégek számára is.Tíz éve vagyok privátbankár, elmondhatom, hogy jól ismerem a hazai helyzetet. Bátran állíthatom, hogy a Megakrán mellett, látok még 15-20 nagyon ígéretes vállalatot, amelyek hasonló filozófiával működnek, hasonlóan magas minőségű szolgáltatásokkal, termékekkel rendelkeznek, európai vagy akár világszinten is megállják a helyüket. Az a fajta iparágakon átívelő szerep, amivel a tőzsde rendelkezik, kínálati oldalról is megalapozott. A kérdés az, hogy a tulajdonosok mikor jutnak el arra a felismerésre, hogy a tőzsde számukra is a továbblépés logikus útja. A tőzsdének erőteljes szerepe lehet a mostanában egyre többet emlegetett tulajdonosi generációváltásban is, ami a magyar kkv piacot és a privátbanki területet is egyaránt érinti.Ezeket a pénzpiaci alapok alternatívájaként használják a befektetők, és talán ez nem a legszerencsésebb. Úgy gondolják, hogy kellene egy alacsony kockázati profilú pénzpiaci befektetés, és akkor esik a választás az ingatlanalapokra, mert a bennük kezelt vagyon körülbelül fele államkötvényben, a másik fele pedig ingatlanban van, ahol a volatilitás nagyon alacsonynak tűnik.Egyetértek. A piacon jelenleg elérhető ingatlanalapok nem klasszikus ingatlanalapok. Tipikusan van egy nagy likvid rész, és vannak kereskedelmi ingatlanok, amelyeket bérbe adnak és ennek a hozamából valamint az árfolyam-emelkedésből profitál az alap. Ugyanakkor azt a fajta ingatlanpiaci befektetést, amire az ügyfelek sokszor gondolnak, nem biztos, hogy egy ingatlanalappal ugyanígy leképezhető.

Nem gondolom, hogy a magyar ingatlanpiac túlértékelt lenne, akár európai, akár világ-összehasonlításban még bőven van hová fejlődnünk. Amennyiben fennmarad a relatív kedvező gazdasági környezet, az ingatlanpiacban van növekedési potenciál, ergo ebből lehet pénzt csinálni az ügyfeleknek, akár egy ingatlanalapon keresztül is. Dolgozunk azon, hogy erre alkalmas ingatlanalapokat hozzunk létre.Véleményünk szerint nagy fejlődési lehetőség van még az ingatlanszektorban. Mi abban hiszünk, hogy az ingatlanbefektetések egy része meg fog jelenni a tőkepiacokon akár befektetési alap, ingatlanfejlesztő cég részvénye, SZIT vagy akár kötvény formájában, és ezzel az ingatlanszektor nagyobb jelenléttel fog bírni a tőkepiacokon, mint jelenleg.Az is egy érdekes vetülete lehet ennek a dolognak, ha megjelennek olyan, ingatlanfedezettel működő pénzügyi eszközök, amelyek akár a nyugdíj-öngondoskodás témakört is támogatni tudják, hiszen az ingatlan tipikusan hosszú távú befektetés. 2019 szerintem erről is fog szólni.Ez esetben is a nagyon konzervatív megtakarítási szerkezet és a nagyon kockázatkerülő megtakarítási viselkedés tűnik fel. Hiszek abban, hogy akár rövid, de középtávon mindenképpen változni fognak ezek az arányok a beszélgetés elején felsorolt okok miatt. Ez a szerkezet nem jó a háztartásoknak, mert itt kvázi a vagyonosodási lehetőségről mondanak le. Nem jó a magyar vállalatok számára sem, de szerintem ez javulni fog, ehhez viszont nekünk a kínálati oldalon tovább kell dolgozni.Meglepett ez a nagyarányú készpénz és bankbetét kitettség. Azt gondolom, hogy az elmúlt 10 évben mind a bankok, mind a pénzügyi kormányzat elég intenzíven dolgozott a keresleti oldalon. Ha megnézzük, hogy mi történt 2010 óta a magyar gazdaságban, a pénzpiacokon, kezdve a TBSZ bevezetésétől a PMÁP, a BMÁP megjelenéséig, kimondhatjuk, hogy mind a közvetítő rendszer, mind a kormányzat jól vizsgázott. Képesek voltunk reagálni a kihívásokra, jelentős mértékben becsatornázni azokat a pénzeket, amelyek a gazdasági növekedésnek és az adócsökkentéseknek köszönhetően jelentek meg a magyar gazdaságban. Ehhez képest váratlan fordulat az, hogy most ezzel a helyzettel szembesülünk. Az kétségtelen tény, hogy még nem értünk a folyamat végére, van még egy sor kihívás ebben a tekintetben. Elég, ha a tőkepiacok hazai forrásból történő megerősítésére gondolunk.Szerencsére nem. Ez kis részben függ a szolgáltatótól is, de ha megnézel egy privátbanki statisztikát, a készpénz jellegű eszközök aránya 10-20 százalék környékén van, miközben 5 évvel ezelőtt 30-40 százalékokról beszélgettünk. Privátbankárként azt kell, hogy mondjam, hogy ha szabad pénz van, akkor azt befektetjük.Több oka is van, ebből kettőt had említsek. Az MKB Bank reorganizációja és utóbbi két évének eredményessége egyértelmű sikertörténet. Megtartottuk ügyfeleinket, mi több növeltük partnereink számát. Az MKB Bank privátbanki területén nagyon tudatos építkezést folytattunk az elmúlt egy évben, cserék történtek, új kollégák érkeztek. Jelentősen növeltük a privátbanki igazgatóság létszámát, dolgozunk a termék- és szolgáltatáspaletta bővítésén. Érezzük, azt is, hogy sikereink hatására régi ügyfeleink bizalma is erősödik és egyre több pénzt bíznak ránk. Energiát fordítanunk arra, hogy folyamatosan tisztítsuk profilunkat.Igen, és azt gondoljuk, hogy van tér arra, hogy a következő 2-3 évben hasonló mértékű erősödést produkáljunk.