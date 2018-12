Vadul rángatják Amerikát

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

A pénteki kereskedés félidejéhez közeledve a Dow Jones index 150 pontos, 0,6 százalékos pluszban volt, ez azonban jelentős hangulatromlást jelentett az utóbbi órákban, a nap első felében ugyanis 350 pontos is volt az emelkedés, úgy tűnt, hogy megpróbálhat talpra állni a mutató az utóbbi napokban látott vesszőfutást követően. Onnan aztán majdnem nullába esett a Dow, hogy aztán újabb éles fordulattal felfelé induljon. Az S&P-500 eközben már csak 0,4 százalékos erősödést mutatott, míg a Nasdaq már 0,7 százalékkal csütörtöki záróértéke alatt állt.

Említettük, hogy kifejezetten gyenge hetük volt az amerikai indexeknek, a Dow Jones 6%-ot zuhant az elmúlt napokban, ezzel az egész éves 7,3%-os esés nagy részét ebben az időszakban szedte össze. Ezzel párhuzamosan az európai részvényindexek is szenvednek, 2008 óta a legrosszabb évüket zárhatják. Szépítésre ugyanis már nincs sok idő, a jövő héten még két napra nyitnak ki a részvénypiacok a világ nagy részén.De vissza a Wall Streetre! A nap nyertese eddig egyértelműen a Nike, a sportszergyártó 8%-ot ugrott miután a vártnál jobb eredményeket tett közzé. Jól megy a Coca-Colának, a Wal-Martnak és a McDonaldsnak is, a másik oldalon viszont szenved a Walgreens, a Goldman Sachs és az Apple is, a techcég kapcsán például attól tartanak, hogy a kínai-amerikai kereskedelmi háború nagy vesztese lehet.

Az elmúlt napokban a részvénypiacok zuhanása mellé párosult az olaj esése is, a nyersanyag piacán ma eddig kicsit fellélegezhetnek a befektetők, hiszen a Brent egy százalékot esett, a WTI jegyzése pedig stagnál.