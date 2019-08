Az eurózónába menekül a tőke az amerikai-kínai háború miatt

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Kérje demószámláját még ma!

Az euróövezeti állampapírok hozamai hétfőn is csökkentek, amikor is a 30 éves holland és a tízéves ír államkötvények hozamai először estek a zéró szint alá.

A válságok idején biztos menedéknek számító kötvények hozamai csökkentek, a részvénypiacokon viszont tovább nőttek az amúgy is tetemes veszteségek, miután az amerikai pénzügyminisztérium hétfőn hivatalosan devizamanipulátornak minősítette Kínát, 1994 óta először. Arról, hogy ez mennyire volt megalapozott volt, vagy mennyire csak politikai jellegű, ebben a cikkünkben írtunk bővebben:A kínaiak már be is jelentették, hogy válaszcsapásként leállítják az amerikai agrártermékek importját, amit kimondottan a Trump szavazóbázisának való ártás motivált:Az euróövezeti referenciának tartott tízéves német államkötvény hozama 8 bázisponttal mínusz 0,517 százalékra csökkent a kedd délelőtti jegyzésekben. A tízéves állampapírok közül a francia 6 bázisponttal esett, mínusz 0,239 százalékra, az osztrák 7 bázisponttal mínusz 0,283 százalékra, a holland 4 bázisponttal mínusz 0,396 százalékra, míg az ír 9 bázisponttal 0,026 százalékra, a spanyol 6 bázisponttal 0,244 százalékra, az olasz pedig 25 bázisponttal 1,539 százalékra mérséklődött.A Fed a múlt héten hajtott végre kamatcsökkentést, 2008 először, hogy "bebiztosítsa" az amerikai gazdaságot a kereskedelmi feszültségek kedvezőtlen hatásai ellen.Brókerek közel 40 százalékra teszik annak az esélyét, hogy a Fed szeptemberi ülésén 0,50 százalékpontos kamatcsökkentést hajt végre.Az, hogy a két nagyhatalom szembenállása miatt a tőke egy része az eurózónába és a jelek szerint főként az államkötvényekbe menekül, abból is látszik, hogy az euró jelentősen erősödött hétfő hajnal óta a főbb devizákkal szemben. Az euró/dollár jegyzések 1,1110-ről átmenetileg 1,1250-ig ugrott ma reggelre, majd 1,12-ig visszasüllyedt.

(emelkedő árfolyam, csökkenő hozam) is. Tegnap az ÁKK referencia-hozam adatai szerint a 3-15 éves szegmensben 8-17 bázispontos, azaz jelentős esés volt a kötvényhozamokban.