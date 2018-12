Elbukhatja jövőre Magyarország a piac szerelmét?

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Kérje demószámláját még ma!

A jegybankok mozgatják a szálakat

Megint beleszerettek Magyarországba, de ez hamar változhat

Nem meglepő, hogy az utóbbi években a jegybankok monetáris politikája határozta meg a kötvénypiaci folyamatokat, 2018 nagy meglepetése sokak számára. Európában nem láttunk hasonló váratlan folyamatot, az EKB folytatta eszközvásárlását, ami alacsonyan tartotta a nyugat-európai hozamokat, de tovább nem tudtak csökkenni.Miben lehet más 2019? A szakértők szerint elég sokmindenben. A lassuló növekedés óvatossá teheti a jegybankokat a további szigorítással kapcsolatban, ráadásul a bővülés visszaesése az inflációt is lefelé nyomhatja, ami szintén abba az irányba mutat, hogy nem lesz további szigorítási nyomás a Feden és az EKB-n. Az amerikai tízéves hozamban könnyen lehet, hogy az idén láttuk a csúcsot a jelenlegi ciklusban, a tízéves jegyzés 3,25% körül tetőzött, aminél magasabbat nem biztos, hogy látunk jövőre - véli például Charles Schwab világhírű befektető, aki a Seeking Alpha hasábjain osztotta meg véleményét. Szerinte az amerikai jegybank 2019 közepe körül akár véget is vethet a kamatemeléseknek, ez pedig korlátozza a további hozamemelkedés terét.Schwab szerint jövőre is komoly ingadozásokra lehet számítani a kötvénypiacon, hiszen a piac próbál felkészülni az olcsó pénz korszakának végére. Ugyanakkor a fő trend az lehet, hogy, vagyis a rövid jegyzések is elindulhatnak felfelé.Közben az EKB sarokba szorulhat, hiszen az eddigi kommunikáció alapján épp 2019 második felében kellene elkezdenie kamatot emelni, azonban ha a növekedés lassul és az infláció nyomott lesz, akkor az könnyen megtorpedózhatja a szigorítási terveket. Így a nyugat-európai hozamok emelkedésére sincs igazán nagy tér, legfeljebb az hajthatja fel kicsit a jegyzéseket, hogy a jegybank lezárja eszközvásárlásait.Az utóbbi hetekben többször írtunk arról , hogy megint elkezdett emelkedni a külföldi befektetők forintkötvény-állománya, mely átlépte a 4000 milliárd forintot. Erre évek óta nem volt példa, így bátran kijelenthető, hogy valaki vagy valakik megint beleszerettek a magyar piacba. Egyelőre konkrét befektetőket, cégeket nem látunk a sztori mögött, azt sem lehet tudni, mennyire koncentrálódik egy kézben az elmúlt néhány hónap növekedése.

Közben a magyar hozamok szempontjából felemás év volt 2018, hiszen eleinte újabb és újabb történelmi mélypontokat döntöttek a kötvényeink, majd tavasztól a forint gyengülésével párhuzamosan a hozamok is emelkedésnek indultak. Közben a rövid oldalt továbbra is horgonyozza az MNB alacsony kamata, így volt olyan pillanat, amikor jó eséllyel a magyar volt a világ legmeredekebb hozamgörbéje , a legnagyobb volt a különbség a rövid és a hosszú jegyzések között.A szakértők szerint, könnyen jelentős hozamemelkedést láthatunk. A Societé Generale elemzői szerint a jelenlegi 3,2 százalék körüli tízéves hozam 2019 végére 4,6% is lehet, vagyis 140-150 bázispontos emelkedést láthatunk, ez pedig a brazil piac után a második legnagyobb lehet a francia bank szerint.

Összességében a nemzetközi kötvénypiacon a Fed várható politikája határozhatja meg 2019 legfontosabb trendjét, illetve az lehet a kérdés, hogy az EKB vásárlásainak leállásával elindulnak-e felfelé az európai hozamok. Itthon az infláció és az arra adott jegybanki válasz lehet meghatározó, ha az MNB tovább késlekedik az infláció emelkedése mellett, akkor könnyen megbüntetheti a piac Magyarországot, akár jelentős alulteljesítés is jöhet a feltörekvő piacokhoz képest. Ha pedig elindul egy komolyabb hozamemelkedés, akkor az negatívan érintheti a most felhízott külföldi állományt, a tőkekivonás pedig az illikvid bankrendszer mellett tovább hajthatja felfelé a hozamokat. Persze arra is van esélyünk, hogy megússzuk az egészet, az infláció szép lassan lecsillapodik, vagy legalábbis nem emelkedik olyan ütemben, ahogy várják, az EKB kitart 2019 második feléig az alacsony kamat mellett, akkor pedig az MNB-n sem lesz nyomás, hogy szigorítson.

Vagyis komoly alulteljesítés jellemezheti a magyar piacot, ha például csak a régiót vizsgáljuk, akkor a lengyel tízéves hozam ma 15 bázisponttal marad el a magyartól, egy év múlva ez a különbség 70 bázispont is lehet a SocGen szerint. A cseh papírokkal szemben pedig a jelenlegi 120 bázispont körüli hozamfelárunk 250 bázispontra emelkedhet. Vagyis az elemzők azt gondolják, hogy szinte csak a magyar hozamok emelkednek majd a régióban. Minek köszönhető ez?A szakemberek kiemelik, hogy az elmúlt években a magyar gazdaság komoly növekedést produkált, ami a munkaerőpiac korábban nem látott feszességéhez és emelkedő bérekhez vezetett. Az MNB igyekezett a maginflációra koncentrálni, emiatt alacsonyan tudta tartani a kamatokat, mostanra azonban reális annak veszélye, hogy a jegybank túl messzire ment, illetve a piac elkezdi beárazni az elszabaduló infláció kockázatát. (Az elemzés még a keddi kamatdöntés előtt készült, így nem tudni, hogy a most megütött kimondottan héja hangvétel változtat-e a SocGen véleményén.). A francia bank szerint jelenleg főleg a hosszú magyar kötvények számítanak drágának a piacon, ezért 2019-re enyhe alulsúlyozást javasolnak. Az elemzők szerint kockázatot jelent az is, hogy a magyar bankrendszer likviditásszűke miatt egy fontos vételi erő tűnhet el az állampapírok piacáról.