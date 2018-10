Ez tényleg nagy dobás lenne: az állam kirázná a pénzt a párnacihánkból

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Kérje demószámláját még ma!

Akkor most kell ennél több lakossági állampapír?

Eljött egy olyan pillanat, hogy az adósság negyede már lakossági állampapír, ami az utóbbi években dinamikusan fejlődött. Ilyen dinamikus növekedési ütemet a jövőben nem érdemes fenntartani, az adósság jelenlegi szerkezete számunkra optimális

Tényleg ennyi készpénzünk van?

Az alacsony kamatkörnyezetben a párnacihában tartott pénz nem okoz kamatveszteséget.

Az elektronikus szolgáltatások a bankadó, illetve a tranzakciós illeték bevezetésekor megdrágultak.

Az ingyenes készpénzfelvétel limitje havi 150 ezer forint, ami miatt sokaknak jobban megéri készpénzt tartani.

Kiemelkedően magas a magyar háztartások megtakarításának állománya, ráadásul azon belül is jelentős a készpénz súlya. Ha ennek csak a fele megjelenhetne a lakossági állampapírok piacán, akkor azzal Magyarország majdnem önfinanszírozóvá válhatna - mondta a Portfolio konferenciáján Nagy Márton , az MNB alelnöke. Egyelőre nem tudni, mennyire gondolja komolyan ezt a célt a jegybank, de az utóbbi években azt szoktuk meg, hogy ha egy ilyen tervet nyilvanosságra hoznak, akkor amögött már komoly szándék, esetlenként konkrét végrehajtási terv húzódik.Nagy Márton MNB-alelnök a Budapest Economic Forumon arról beszélt, hogy a háztartások jelentős készpénzállománya jobban hasznosulhatna például az állampapírpiacon. A jegybank alelnöke szerint, ha csak az 5000 milliárd forintnyi készpénzállomány fele bekerülne lakossági állampapírba, már az is hatalmas eredmény lenne. Azért volt meglepő Nagy kijelentése a lakossági állampapírokkal kapcsolatban, mert korábban inkább olyan nyilatkozatok láttak napvilágot, hogy lassan elérhette a csúcsát az európai szinten is kiemelkedő állomány. Nálunk több állampapír talán csak Máltán van a háztartások kezében. mondta például tavaly decemberben a Portfolionak adott interjúban Barcza György, az ÁKK vezérigazgatója. A szakember hozzátette: ha a korábbi évekhez hasonlóan a tervezettnél sokkal erősebben alakul a lakossági értékesítés, akkor nem kizárt, hogy valamilyen eszközzel fékezniük kell majd azt.A készpénz mennyiségéről az MNB statisztikái árulkodnak: a jegybank mérlegének előzetes adata szerint szeptember végén 5811,9 milliárd forint volt a teljes készpénzállomány. Ez tavaly év végéhez képest több mint 650 milliárd forintos növekedést jelent. A készpénzállomány 2013-tól kezdett intenzíven emelkedni, 2012 végéhez képest már megduplázódott. A lakosság készpénzimádatára jellemzően három okot szoktak felhozni:Persze a kormány időről időre meghirdeti, hogy igyekszik csökkenteni a készpénz mennyiségét például POS-terminálok telepítésének csökkentésével vagy a cégek esetében szabályozással, azonban amíg ezek a fő okok nem szűnnek meg, addig kár álmodozni arról, hogy jelentősen csökkenhet a készpénz állománya. A készpénz jelentős részét nem fizetési célból, hanem kényszer-megtakarításként tartjuk, pedig ez a felesleg az állampapírpiac mellett a pénzügyi szektor számára is becsatornázható lenne. Alábbi cikkünkben néztük meg, mit nyernének vele az egyes szektorok, a megtakarítási piac különféle szereplői:A jegybanknak van egy másik statisztikája is: a háztartások pénzügyi számlái szerint szerint június végén majdnem 4450 milliárd forint készpénz volt a háztartásoknál, ez az akkori teljes állomány 79,5 százaléka volt. Ez szintén jelentős emelkedést mutat, két év alatt majdnem 900 milliárd forinttal hízott. Ráadásul nincs éles határvonal, hiszen a vállalatok kezében lévő készpénz jelentős része is a kkv-szektorhoz kötődik, így gyakran háztartási megtakarításként "viselkedik".

Érdemes nemzetközi összehasonlításban is megvizsgálni a magyar készpénzállományt, ehhez azonban a nominális összegnél célszerűbb a GDP-arányost nézni.

Látható, hogy az összes rendszerben lévő készpénz összege idén elérheti a nemzeti össztermék 15 százalékát a korábbi 8-10 százalékkal szemben. Ez pedig nemzetközi összehasonlításban is kiemelkedőnek számít, 2016-ban egész Európában csak Görögországban volt nálunk több készpénz forgalomban a G4S adatai szerint:

Még évekig táplálhatná a lakossági állampapírokat

Ha csak a lakosság kezében lévő 4450 milliárd forintnyi állományból indulunk ki, akkor is jelentős összegről van szó. Persze arra kevés az esély, hogy az összes készpénz elinduljon más befektetési formák felé, de ahogy Nagy Márton is említette, ha csak a fele megmozdulna, már akkor is komoly lökést adhatna.Ez a bő 2000 milliárdos potenciált a jelenlegi 7368 milliárdnyi forint alapú lakossági állampapír-állománnyal összevetve látható, hogy akár 30 százalékos növekedést is okozhatna. Ezzel megközelíthetné a 10 ezer milliárd forintos bűvös határt a lakossági termékek állománya. Ha pedig megvizsgáljuk az utóbbi évek állománynövekedését, akkor látszik, hogy ennyi friss tőke hosszú időre biztosíthatná a további folyamatos bővülést ezen a piacon:

A lakossági állomány további növekedése elsősorban azért lenne kedvező, mert szinte teljesen kiválthatná a ma mintegy 4000 milliárd forintos külföldi állományt a forintkötvények piacán. Ha Nagy Márton elképzelése szerint a készpénzállomány fele, mintegy 2225 milliárd forintból vásárolnának állampapírt a háztartások, akkor az elméletileg a külföldiek kezében lévő állampapírok közel kétharmadának "kivásárlására" lenne elegendő.

Cikkünk megírása után beszélt pénteken Matolcsy György a Figyelő TOP200 konferenciáján, az általa elmondottak alátámasztják vélekedésünket. A jegybank elnöke kiemelte, hogy a fő gazdaságpolitikai cél, hogy az államadósságon belül nullára csökkenjen a devizaadósság aránya, ennek érdekében új állampapír-kibocsátási stratégiát kell kidolgozni és bevezetni - mutatott rá. Mindez azt jelenti, hogy egyrészt egy egyszerű ötletnél többről van szó, elképzelhető, hogy az MNB-ben már konkrét javaslatok is vannak az új stratégiára. Ennek a része lehetne akár az is, hogy a lakossági kereslet megjelenésével átalakítanák a jelenlegi aukciós rendszert, hiszen valószínűleg kevesebb nagybani értékesítésre és esetleg több visszavásárlásra lenne szükség.

Mit tehetünk, ha komolyan a lakosság pénzét akarjuk?

Az ÁKK emelhet a kamatokon, ha extra keresletet szeretne generálni, az utóbbi években megszokhattuk, hogy ezzel fel lehet kelteni a lakosság érdeklődését.

Az adósságkezelő a jutalékon keresztül érdekeltté teheti a forgalmazókat az állampapírok eladásában.

a kincstári értékesítést is lehetne erősíteni (az MNB szakértői épp a napokban érveltek egy cikkben emellett, mivel a jutalékon keresztül évente tízmilliárdok vándorolnak a bankokhoz).

Megpróbálhat új termékeket bevezetni az ÁKK, bár egyelőre úgy tűnik, hogy például a svéd mintára kitalált lottókötvény ötlete lekerült a napirendről.

Ha ennél hatékonyabb lenne a készpénz átcsatornázása, akkor. Persze a devizakötvényeken keresztül így is maradnának nemzetközi befektetők a piacon, de a deviza részarány egyre kisebb a teljes adósságon belül, ma már 20 százalék alatt van.Ahhoz, hogy a külföldi szereplők jelenléte csökkenjen, arra lenne szükség a lakossági termékek népszerűsége mellett, hogy a nagybani piacon negatív legyen a nettó kibocsátás, vagyis az ÁKK kevesebb állampapírt értékesítsen, mint amennyi lejár. Ezt pedig két eszközzel érhetné el: vagy csökkentenie kellene az egyes aukciókon elfogadott mennyiséget, vagy ritkítani az aukciókat. Mivel jelentős összegről van szó, ezért valószínűleg a második, drasztikusabb megoldáshoz is nyúlni kellene. Ezen felül az állampapírok visszavásárlásának intenzívebb alkalmazása jöhet még szóba.Első körben a fent említett három, készpénztartásra ösztönző tényezőt kellene gyengíteni. Ha ez megtörténne, akkor az itt felhalmozott megtakarítások elindulnának valamilyen eszközbe. Akkor pedig a második lépés az lehetne, hogy az állampapírok vonzerejét növeljék, erre már vannak jól bevált eszközök: