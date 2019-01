Félelmetes démonjától szabadulhat meg Magyarország

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Kérje demószámláját még ma!

A lakosság talicskázta a pénzt a deviza helyett

Az elmúlt években megszokottá vált, hogy visszafogta a deviza-kibocsátást Magyarország,. Vagyis többször negatív volt a nettó deviza-kibocsátás, a különbözetet elsősorban a lakossági állampapírok eladása fedezte.

Az év végén a 2019-es finanszírozási terv bemutatásakor Barcza György ÁKK-vezérigazgató azt vetítette előre, hogy az év végére 17 százalék lehet a deviza aránya a teljes adósságon belül.

A fentiek szerint utoljára 2011-ben volt pozitív nettó deviza-kibocsátás, de akkor is inkább csak jelzésértékű. 2012 és 2019 között (a tervek szerint) majdnem 6000 milliárd forintnyi devizaadósság tűnhet el, aminek köszönhetően 50 százalék közeléből már most 20 százalék alá zuhant a deviza részaránya.A devizaadósság eltűnésével párhuzamosan a teljes adósságunk összege növekedett. De akkor ki lépett be új vásárlóként a piacra? A devizaadósság leépülése egyértelműen a lakossági állampapírok értékesítésének felpörgésével járt együtt, gyakorlatilag a háztartások számára szánt termékek eladásából pótolta a negatív nettó deviza-kibocsátást az állam. 2011 vége óta a lakossági termékek állománya több mint 7000 milliárd forinttal emelkedett.

Mi a bajunk a devizaadóssággal?

Vagyis azzal, hogy a deviza részarányát egyre kisebbre sikerült csökkenteni, egyrészt a magyar gazdaság és az adósság egyre kevésbé kitett a devizaárfolyam ingadozásának, másrészt ezzel lehetett megalapozni az utóbbi évek fokozatos adósságráta-csökkenését.

Megszabadulhatunk a teljes devizaadósságtól?

A fenti átrendeződés tette lehetővé a devizaadósság arányának jelentős csökkenését. Ez egyébként nem csak a lejáró devizakötvények visszafizetését jelentette, hanem például a 2008-2010-ben felvett IMF-hitel törlesztését, ezért volt a jelentős negatív nettó deviza-kibocsátás.Abban megegyezhetünk, hogy a devizaadósság csökkenése jelentősen hozzájárult Magyarország sérülékenységének visszaeséséhez az elmúlt években. A 2008-as válságot követően részben amiatt emelkedett a deviza arány, mert a forint jelentősen gyengült, ezzel az év végi átértékelődéssel magasabb lett az adósság.Hüvelykujjszabály alapján azt lehet mondani, hogy ha például az adósság 50 százaléka van devizában, akkor minden egy százaléknyi forintgyengülés önmagában 0,5 százalékkal emeli meg az adósság összegét. Ezzel párhuzamosan persze a GDP is növekszik valamennyivel általában, így a GDP-arányos adósságban ez nem jelenik meg teljesen. A jelenlegi 20 százalék alatti deviza arány mellett már csak 0,2 százalékpontos emelkedést jelent egy ugyanekkora, egy százalékos forintgyengülés.Ugyanez a hatás nem csak az állomány átértékelődésében, hanem a kamat- és tőketörlesztésekben is megjelenik, gyengébb forintárfolyam mellett értelemszerűen forintban többet kell kifizetni egy ugyanakkora devizalejárat esetén.A meredek csökkenést látva egyre inkább valós kérdés lehet, hogy meddig lehet lefaragni a devizaadósságot, eltűnhet-e akár teljesen. Illetve talán ennél is fontosabb, hogy el kell-e tűnnie teljesen, mi a kormány és az adósságkezelő célja.A lehetőség elvileg adott lenne, a következő években 2023-ban lesz egy kiemelkedő lejárat, amikor több mint 1000 milliárd forintot kell devizából törlesztenie az államnak, de láthattuk, hogy volt már példa az utóbbi években ennél nagyobb negatív nettó kibocsátásra is, így elvileg ez sem okozna gondot. Főleg, ha azt feltételezzük, hogy a lakossági értékesítés növekedési üteme fennmarad a következő években. A kormány épp az év végén tűzte ki célul öt éven belül a lakossági állomány megduplázását, vagyis ha ezt a célt komolyan gondolják, akkor nem okozna gondot a devizalejáratok folyamatos kiváltása sem. Ebben az öt évben ugyanis a devizalejáratok 3800 milliárd forintot tesznek ki, miközben a lakossági állomány megduplázása több mint 7000 milliárdos forrásbevonást jelenthetne, így még a költségvetési hiány finanszírozása mellett is maradna tér a további csökkenésre.

Érlelődik a nagy fordulat a devizaadósságban

De hogyan lehetne eltüntetni a devizaadósságot, ha még 2041-es lejáratú kötvényeink is vannak a piacon? Például úgy, hogy a bőségesen befolyó forintforrásból az ÁKK elkezdhetne akár visszavásárolni devizakötvényeket, ha szeretne.Vagyis csak az a kérdés, hogy el akarjuk-e tüntetni teljesen a devizaadósságot vagy sem. Az utóbbi évek folyamatai alapján talán meglepő, de az apró utalásokból úgy tűnik, hogy a kormány sem szeretne teljesen megszabadulni ettől a tehertől. Varga Mihály pénzügyminiszter az év végi sajtótájékoztatón azt vetítette előre, hogy még öt év múlva is az adósságunk 18%-a lesz devizában, vagyis gyakorlatilag az idei csökkenés után stagnálásba vált. Ezzel egybevág az ÁKK 2017-es éves jelentése, melyben azt írták, hogy a kívánt szint elérése után a 15-25 százalék közötti sávban érdemes tartani a devizaadósság arányát.Piaci szempontból egyébként indokolható is valamekkora devizaadósság fenntartása, hiszen elsősorban a külföldi befektetők számára fontos lehet, hogy jelen legyünk a piacon, legyenek referenciapapírjaink. Ezt a célt szolgálta például a tavaly őszi egymilliárd eurós kibocsátás amellett, hogy a korábbinál alacsonyabb hozam mellett lehetett eladni a papírokat.Vagyis várhatóan a következő években az lesz a tendencia, hogy stagnál majd a deviza arány a teljes adósságon belül. De akkor mire fordíthatja az állam a lakossági eladásokból befolyó jelentős forrást? Például visszavásárlásra, vagy visszafoghatják a forintpiaci kibocsátást, ha azt látják, hogy van esély az ambiciózus cél megvalósulására.Emellett elindulhat egy átrendeződés a maradék devizaadósságon belül, legalábbis erre utalhatnak Orbán Viktor novemberben mondott szavai. A kormányfő akkor úgy fogalmazott az MNB konferenciáján , hogy ha bocsátunk ki a jövőben devizakötvényt, akkor az keleti irányban fog történni jó eséllyel jüanban. Az elsőre nem volt világos, hogy ezzel Magyarország örökre leszámol-e az euró- és dollárkötvényekkel, úgy is lehetett érteni, hogy csak a 2018-as évre vonatkozott a kijelentés. Az év végén a Portfolio rákérdezett Varga Mihálynál erre a kijelentésre, ő annyit válaszolt, hogy a miniszterelnök szavait nyugodtan lehet hivatalos célnak tekinteni, vagyis nem lettünk okosabbak.Az mindenesetre nem lenne meglepő, ha a jövőben is előnyt élvezne a jüan a nemzetközi kibocsátásoknál, vagyis a stagnáló arány mellett lassan elkezdene a kínai deviza felé eltolódni, a lejáró euró- és dollárkötvények helyett egyre több jüanalapú papír jelenne meg, és csak annyit bocsátanánk ki nyugati devizában, amennyire feltétlenül szükség van a benchmark fenntartásához.

