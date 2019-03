Félmilliárd dollártól szabadul meg Magyarország hétfőn

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Kérje demószámláját még ma!

Újabb devizalejárat jön hétfőn

Magyarország 2014. március 25-én öt- és tízéves dollárkötvényeket adott el a piacon , ezekből jár most le a rövidebb papír. Ennek éves kamatozása 4% volt, míg a tízéveseké 5,375% jelenleg is. A kibocsátáskor az ÁKK annyit közölt, hogy közel ötszörös volt a túljegyzés az aukción, végül az ötévesből egymilliárd, a tízévesből pedig kétmilliárd dollárt adott el az adósságkezelő.Az eredetileg kibocsátott mennyiségből már nincs az egész a piacon, az ÁKK adatai szerint tavaly. Ez annak köszönhető, hogy az eredeti mennyiség közel felét már visszavásárolta. Ez a visszavásárlás részben a 2017 őszi devizakötvény-csere során valósult meg, akkor 258,6 millió dollárnyit vettünk vissza, hogy egy friss eurókibocsátással (és alacsonyabb kamatozással) váltsuk ki.A mostani törlesztéssel: április 25-én egymilliárd jüan értékben jár le az első magyar jüankötvényünk, amit 2016-ban bocsátottunk ki. Annak összege persze még a mostanihoz képest is elenyésző, jelenlegi árfolyamon alig 150 millió dollárt tesz ki. Utána csak jövő januárban jön egy nagyobb törlesztés, amikor egy 2 milliárd dolláros papírt kell visszafizetnünk, amiből még mindig több mint 1,7 milliárd van a piacon.

Kinek kell fizetnünk?

Miből fizetjük vissza?

A devizakötvények tulajdonosi szerkezete gyakran nem teljesen publikus, bár a Thomson Reuters adatbázisában találni ezzel kapcsolatos adatokat. A jelenleg lejáró papír esetében a piacon lévő mennyiség mintegy negyedét, 116,9 millió dollárt tudtak csak feltérképezni, ami persze normális is egy ennyire berövidült papírnál, amit gyakran a lejárat előtt nem sokkal adnak el a tulajdonosok.Persze így sem lehetünk teljesen biztosak abban, hogy a Reuters adatai helytállók még mindig, hiszen nincs napi statisztika a tranzakciókról, a legtöbbször havi, negyedéves, vagy esetenként éves portfóliójelentésekre lehet csak támaszkodni. A hírügynökség gyűjtése alapján a legnagyobb tulajdonos a lengyel BZ WBK bank alapkezelője, bár esetükben csak tavaly júniusi adatokat látunk, melyek 15 millió dolláros részesedést mutattak ebben a magyar dollárkötvényben. Őket követi az amerikai Western Asset Management 11 milliárd dollárral (szeptember végi adat) és a szintén amerikai Vanguard Group, melynek 2018 végén volt 10 millió dolláros portfóliója ebből a papírból. Hasonló, 9 millió dollár körüli mennyiség lehet az amerikai Chubb Corporation és a PineBridge Investment birtokában.A devizakötvény-lejáratoknál időről időre felvetődik, hogy miből lesz forrás a visszafizetésre, ilyenkor általában a jegybanknál vezetett kincstári egységes számla (kesz) tartalékát veszi igénybe az állam. Erre most is van lehetőség, vagyisAz MNB statisztikája szerint február végén 1428,7 milliárd forint volt a kesz állománya, ebből 1108,2 milliárd volt a forintbetét, 320,3 milliárd pedig a deviza. Vagyis elvileg devizára sincs szüksége már az államnak az idei törlesztésekhez, a beérkező EU-források nélkül is rendelkezésre áll ehhez a forrás.