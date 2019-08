Hová lett az a rengeteg pénz, amiből szuperállampapírt vettünk?

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Kérje demószámláját még ma!

Nagyon veszik a magyarok az új szuperkötvényt

Bő két hónap alatt egyértelműen slágertermék lett a MÁP+, hiszen már 1500 milliárd felett jár az értékesített mennyiség. A kezdeti roham csillapodott az utóbbi hetekben, de még így is folyamatosan 80 milliárd forint felett van a heti jegyzés.

Finanszírozhatja a költségvetés hiányát.

Lejáró állampapírok tőkéjét fizetheti vissza belőle.

Visszavásárolhat magasabb kamatozású papírokat a piacon. Ide sorolható a lakossági állampapírok esetleges visszavétele a bankoktól. Többször rámutattunk, hogy korábban jelentős tétel került a hitelintézetekhez azon keresztül, hogy az ügyfelek visszaváltották, de a bankok lejáratig tartják.

Tartalékolhat belőle a későbbi lejáratokra gondolva.

Vagyis megjelent majdnem 1500 milliárd forintnyi bevétel az államnál, most megpróbálunk utánajárni, ez mire mehetett el.

Az állam szempontjából nem a bruttó vásárlás a legfontosabb, hanem a lakossági állomány nettó növekedése . Ugyanis ha valaki más állampapír eladása után vesz a szuperkötvényből, akkor az államnak a tőkét előbb vissza kell fizetnie. A nettó növekedésre júniusi adatokat ismerünk, melyek szerint a közel 900 milliárdos MÁP+ eladás mellett 600 milliárddal nőtt az állomány. Ha ez a tendencia folytatódott júliusban is, akkor a majdnem 1500 milliárdos roham az állam számára csak 1000 milliárdnyi pluszforrást jelentett.

. Ugyanis ha valaki más állampapír eladása után vesz a szuperkötvényből, akkor az államnak a tőkét előbb vissza kell fizetnie. A nettó növekedésre júniusi adatokat ismerünk, melyek szerint a közel 900 milliárdos MÁP+ eladás mellett 600 milliárddal nőtt az állomány. Ha ez a tendencia folytatódott júliusban is, akkor a majdnem 1500 milliárdos roham az állam számára csak 1000 milliárdnyi pluszforrást jelentett. Az államnak vannak más bevételei is, állampapírokat értékesít például a nagybani piacon intézményi befektetőknek, illetve az EU-ból is érkeznek források a korábban felhasznált uniós pénzek után. Vagyis a kiadásokat sem csak a MÁP+ forrásaiból kell fedeznie az államnak.

Alig nőttek az állam tartalékai

Ha a júniust és a júliust vizsgáljuk, akkor az látszik, hogy mindössze 78,5 milliárd forinttal emelkedett a kormányzat likvid tartaléka.

Ezzel a lakossági állampapírok idei nettó növekedése már meghaladta az éves finanszírozási tervben szereplő 800 milliárd forintot, vagyis teljesült a 2019-es cél és messze még az év vége. De mit tud ennyi pénzzel kezdeni az állam? Több dologra fordíthatja:Persze két dolgot még érdemes leszögezni a legelején:Kezdjük a végén: ha azt feltételezzük, hogy az államnak nincs szüksége sürgősen pénzre, akkor az lenne a logikus, ha tartalékolna. Július végén az MNB-nél vezetett kincstári egységes számla (kesz) egyenlege 1756 milliárd forint volt, egy hónap alatt 233,7 milliárdnyi nettó tranzakció hizlalta ezt az állományt. Ez még messze van az 1400 milliárdtól.

Hova lett a maradék pénz?

Ez a növekedés kizárólag a forintbetéteknek volt köszönhető, a devizában elhelyezett kormányzati betétek gyakorlatilag stagnáltak. Vagyis a várakozásokkal ellentétben nem emelkedtek a tartalékok az egyszeri jelentős forrásbevonás ellenére sem.Ennek egyik magyarázata az, hogy: a 2019/A papírból május végén még volt a piacon 565,1 milliárd forintnyi, amit a következő hónapban vissza kellett fizetni. Ez szokatlanul nagy összeg, csak összehasonlításként idén még két kötvénysorozatunk jár le, melyek együttes összege nem éri el a 300 milliárd forintot. Júliusban ilyen nagy egyszeri lejárat nem volt.Ez egyébként meg is látszott az állam tartalékain: júniusban a 600 milliárdos nettó lakossági értékesítés mellett is 160 milliárddal csökkent a kesz állománya, míg júniusban ennél kisebb, 400 milliárd körüli növekedésből is maradt 230 milliárd a tartalékban.Ha a költségvetést nézzük, az is a júniusi csökkenés oka lehet, hiszen 213,6 milliárdos volt a deficit, miközben júliusban már többlet volt a büdzsében.Vagyis összefoglalva az eddigieket: ha semmi más bevétellel nem számolunk, csak a nettó 1000 milliárdos MÁP+ eladással, akkor a két hónap költségvetési hiánya és a júniusi nagy kötvénylejárat mintegy 650 milliárd forintot tett ki. Ehhez jött még a kesz-állomány minimális emelkedése, de még így is kérdéses további mintegy 300 milliárd forint sorsa.A cikk elején felsorolt lehetséges opciók közül már csak a visszavásárlásokat nem vettük számba. Ha a klasszikus nagybani piaci kötvényvisszavásárlásokat nézzük, akkor ott sem volt jelentős esemény az utóbbi két hónapban, a szokásos kisebb összegű aukciókat bonyolította le az ÁKK.A megoldást sokkal inkább a bankoknál bentragadt lakossági állampapírok visszavásárlása jelentheti. Az utóbbi években többször írtunk arról, hogy miután az ügyfelek egy része visszaváltotta lakossági állampapírját lejárat előtt, a bankokat egy ideig semmi nem kötelezte arra, hogy azt visszaadják az államnak. A pénzintézeteknek pedig megérte tartani a magasabb kamatozású lakossági termékeket a nyomott hozamkörnyezetben.Az utóbbi években az adósságkezelő fokozatosan igyekezett visszavásárolni ezt a lakossági állományt a bankoktól, azonban ezekről a vásárlásokról nem adtak tájékoztatást. Most úgy tudjuk, hogy az utóbbi néhány hónapban nagyjából 300 milliárdos ilyen vásárlás lehetett, amivel máris összeállna a kép, hogy mire mehetett el a szuperállampapírból befolyó összeg.Ezt támasztja alá egyébként az MNB múlt héten megjelent értékpapírpiaci statisztikája is. A friss júniusi adatok szerint nagyjából 1650 milliárd forintnyi lakossági állampapír lehet a bankoknál, ennyi ugyanis a különbség a lakossági és a háztartásoknál lévő állományok között. Ez stagnálást jelentett májushoz képest. Ebből azért lehetett a jelentősebb visszavásárlásokra következtetni, mert ha valóban sokan adtak el állampapírt azért, hogy MÁP+-t vehessenek, akkor elvileg növekedhetett volna a bankok állománya.