Kicsit döcögősre sikerült az év második kötvényaukciója

A hároméves kötvények esetében a meghirdetett 20 milliárd forintnyi tételre mindössze 23,7 milliárd forint értékben nyújtottak be ajánlatot a befektetők, így az ÁKK csak 17 milliárdot fogadott el. Az átlaghozam 1,22 százalék volt, ami három bázisponttal haladta meg a két héttel korábbit és 11 bázisponttal a szerdai másodpiaci jegyzést.

Az ötéves papírok esetében 25 milliárd forint volt az ÁKK eladási célja, erre 40,2 milliárd forint értékben érkezett ajánlat, így a tervezett mennyiséget adták el. Az átlaghozam ebben az esetben 2,34 százalék volt, ami 7 bázispontos emelkedést jelentett a január eleji aukcióhoz képest és ugyanennyivel haladta meg a referenciaértéket is.

Tízéves kötvényből 20 milliárdot adott volna el az ÁKK, majd a 39,8 milliárdnyi ajánlatot látva ehhez tartotta is magát. A leghosszabb papírok átlaghozama 2,84 százalék volt, ami 8 bázispontos emelkedést jelentett a két héttel korábbihoz képest és öt bázisponttal haladta meg a másodpiaci értéket.

Az alacsony érdeklődésben és a hozamemelkedésben az is szerepet játszhatott, hogy tegnap Nagy Márton, az MNB alelnöke jelezte, hogy közel a jegybanki szigorítás ideje. Ennek az információnak szép lassan át kell szivárognia a kötvénypiacra is, az emelkedő kamatszint tolhatja feljebb a hozamokat is. Egyelőre az látszik, hogy a piac óvatos lett, de hajlik arra, hogy elhiggye a jegybank szavait.A délelőtti értékesítés után az ÁKK kora délután az úgynevezett nem kompetitív értékesítés során még további kötvényeket adhat el, de a mostani visszafogott érdeklődés után meglepő lenne, ha jelentős tétel találna gazdára.