Ma sem maradtak rajtunk a kincstárjegyek

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Kérje demószámláját még ma!

A meghirdetett 40 milliárdnyi három hónapos diszkont kincstárjegyre 75,6 milliárd értékben adtak be ajánlatot az ÁKK keddi aukcióján, végül az adósságkezelő 50 milliárdot el is fogadott. A 0,1 százalékos átlaghozam megegyezett a múlt hetivel és a hétfői másodpiaci referenciahozammal is.