Már nem Kína az amerikai állam legnagyobb hitelezője

Japán mintegy 21 milliárd dollárért vásárolt amerikai állampapírt júniusban (nettó értelemben), így részesedése 2016. októbere óta a legnagyobb. A kínai állomány csak 2 milliárd dollárral növekedett az előző hónaphoz képest.Kína érezhetően kevésbé agresszív vásárlója volt az Egyesült Államok államadósságának, ezért fel is merült a gyanú, hogy az Egyesült Államokkal folytatott kereskedelmi háború egyik eszköze, hogy mérsékelje a kitettségét. Az eladások ugyanis zavart okozhatnak az amerikai állampapírpiacon, és akár hozamemelkedést is kiválthatnak. A kereskedők szerint azonban nincs jele, hogy ez történne, és a számok sem ezt mutatják.Az Egyesült Királyság a harmadik legnagyobb tulajdonos 342,3 milliárd dollárral, az állomány itt is emelkedett a májusi 323,1 milliárd dollárról.