Minden magyar kötvényét kiszórja a világ egyik legnagyobb befektetője

A magyar piacon nincs komoly okunk az aggodalomra, a legfrissebb portfóliójelentés szerint 2018 végén mindössze 22,8 millió dollár (mintegy 6,5 milliárd forint) volt az alap pozíciója magyar kötvényekben. Az elmúlt években volt példa ennél sokkal nagyobb piaci súlyra is, 2013-ban és 2014-ben a 300 millió dollárt is meghaladta a magyar

A norvég állami olajalapnak legutóbb már 310 milliárd dollár, teljes vagyonának harmada volt kötvényekben, ezért lépett most közbe a pénzügyminisztérium, mely utasította, hogy építse le néhány feltörekvő piaci portfólióját. A lépésre reagálva az alap tíz országot ki is vesz a benchmarkjából, Magyarország mellett Lengyelországban, Csehországban, Chilében, Izraelben, Malajziában, Mexikóban, Oroszországban, Dél-Koreában és Thaiföldön sem terveznek befektetni. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy a fenti országokat eleve kizárják, hiszen bármikor vehetnek az eszközeikből, ha jó lehetőséget látnak, de azzal, hogy a benchmarkból kikerülnek, nem kötelező tartani ezekből az eszközökből.A fentiek mellett más feltörekvő országok, például Brazília és Indonézia súlyát is jelentősen visszavághatja az olajalap a portfólióján belül. Az alap szabályzatában eddig is szerepelt, hogy kötvényportfóliója legfeljebb 5%-át, mintegy 15 milliárd dollárt fektethet be a feltörekvő piacon, ennek ellenére jelenleg ennek majdnem a duplája a portfóliója, így nem meglepő, hogy a leépítés mellett döntöttek. A legnagyobb befektetései Mexikóban és Dél-Koreában vannak a norvég alapnak, ők érezhetik leg leginkább a mostani lépést.portfóliójuk.

A magyar állampapírok mellett a norvég alapnak van 40,4 millió dollárnyi portfóliója az Eximbank vállalati kötvényeiben, könnyen lehet, hogy azokat is eladják, ha Magyarország kikerül a benchmarkból.A mostani lépés azzal is összefügg, hogy az állami olajalap nemrég kapott felhatalmazást, hogy részvényportfólióját a teljes kezelt vagyon 70%-ára növelje, részben emiatt is kell most megszabadulnia több milliárd dollárnyi kötvényétől.