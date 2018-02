MNB a zivatarban: a kamatok emelkednek, de a forint nem erősödik

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Átlátható, közvetlen. Kérje demószámláját még ma!

Elindult a nemzetközi piaci pánik

Mi pont most vennénk fel a harcot

Az év elején hirtelen emelkedésnek indult a globális hozamkörnyezet, elsősorban az amerikai hozamok indultak intenzíven felfelé. A tengerentúli tízéves hozam például jelenleg 2,76%, ami négyéves csúcsot jelent. Európában egyelőre kisebb ez a hatás, de a tízéves német hozam is két és féléves csúcsra ment az utóbbi hetekben.A folyamat legfontosabb katalizátorai a jegybankok, hiszen a piac most arra számít, hogy az év végéig az EKB is kivezeti majd eszközvásárlási programját azt követően, hogy a Fed már több mint két éve elkezdett kamatot emelni, és azt várhatóan folytatja az idén is. Sőt, az eddig tántoríthatatlannak tartott Japán is óvatos utalást tett arra, hogy nem tart majd örökké az ingyen pénz korszaka.A jegybankok politikájában beállt éles fordulat elsősorban az emelkedő inflációs kilátásoknak köszönhető, a befektetők most kezdik érzékelni azt, hogy a nulla százalékos infláció sem tartható fenn, és akár az eddig vártnál gyorsabb is lehet az emelkedés. Vagyis most kezdik beárazni a pénzromlás emelkedését, ami magasabb kamatokat és magasabb hozamokat hozhat a világban.. Ennek jegyében éppen decemberben indultak el januárban a monetáris politikai kamatcsere-ügyletek (MIRS), illetve a jelzáloglevél-vásárlások.Először úgy tűnt, hogy sikeres lesz a jegybank törekvése, hiszen 2018 elejére 2% alá esett a magyar tízéves hozam, ami történelmi mélypontot jelentett és elmaradt a hasonló amerikai hozamszinttől. Azóta viszont nagyot fordult a piaci hangulat, mostanra 2,7%-ra emelkedett a magyar tízéves hozam.

Ráadásul a hozamemelkedés szinte folyamatos volt, az utóbbi bő egy hónapban alig volt olyan nap, amikor nem emelkedett a tízéves referenciahozam. A hétfői több mint 20 bázispontos ugrás pedig már egészen kiemelkedőnek mondható.

Nem lehet szembe menni a világgal

A múlt héten már az MNB is felismerte, hogy nem tud szembeszélben cselekedni, emiatt a kamatdöntést követően jelezték, hogy a relatív hozamszintet tartják szem előtt. Vagyis már nem az a cél, hogy visszatérjen a 2% alatti tízéves hozam, hanem az, hogy ne emelkedjen jobban, mint a hasonló futamidejű német vagy lengyel hozam.Egyelőre ebben a tekintetben sem állunk túl jól, az utóbbi hetekben alulteljesítők voltak a magyar kötvények. Persze ez annak köszönhető, hogy a közelmúltban látott szárnyalással a magyar kötvények jelentősen felülteljesítették a régiós versenytársakat.

December eleje óta a magyar tízéves hozamszint több mint 60 bázisponttal emelkedett, miközben a régióban ennél lényegesen kisebb, legfeljebb 20 bázispont körüli emelkedést láttunk. Persze így sincs még okunk az aggodalomra, hiszen a régióban csak a cseheknél alacsonyabb a hozam nálunk, de feltűnően csökkent a korábbi hozamelőnyünk. És nem csak a régióban igaz ez, a német és az amerikai hozam is kisebb mértékben emelkedett a magyarnál. Vagyis ha ezeket vesszük a relatív hozamváltozás alapjának, akkor nem biztos, hogy elégedett a jegybank, és elképzelhető, hogy az átmeneti piaci turbulencia elmúltával további lépéseken gondolkodnak majd.

Közeleg a rally vége - Vagy már el is múlt?

Az osztrák bank szakértői szerint ha a német-magyar 165 bázispontos hozamkülönbségből indulunk ki, akkor az év végén 2,5% körül lehet a tízéves magyar hozam. Úgy gondolják viszont, hogy a jegybank továbbra sem mondott le arról, hogy közvetlenül beavatkozzon a hozamok csökkentése érdekében esetleg további eszközökkel, ha pedig ez megtörténik, akkor akár alacsonyabb is lehet a magyar tízéves hozam.

Az utóbbi napok hozamemelkedését látva több elemző is foglalkozott a magyar kötvénypiaccal, az Erste Bank szerint példáulAz Unicredit szintén részletes elemzést közölt az MNB újabb lépéseiről, melynek végén arra a következtetésre jutnak, hogy. Az ügyleten így is szép, 3%-os hozamot realizáltak euróban tavaly június óta.Összességében az Unicredit szakemberei szerint sikeres lesz az MNB a hozamgörbe további lapításában. Ahhoz azonban, hogy a hosszú hozamok ismét lefelé induljanak, nagyobb összegű MIRS-ügyleteket kellene kötnie a jegybanknak komolyabb diszkonttal. A jelenlegi helyzetben a német hozamok látható emelkedése mellett az elemzők szerint érdemes lehet még kivárni kedvezőbb beszállási pontokra, ahonnan majd ismét lefelé indulhatnak a hozamok.Persze az egész bűvészkedés a hosszú hozamok lebeszélésével, a külső környezet függvényében történő menedzselésével alapvetően egy másik, ki nem mondott célt szolgál: a forint erősödésének mindenáron történő megakadályozását. Kis túlzással történhet addig bármi a hozamokkal, amíg a forint árfolyamát féken tudja a jegybank tartani. Innen nézve pedig az MNB eddig nem bukta el a háborút, sőt inkább nyerésre áll benne.