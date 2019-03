Most hal meg a magyar bankok aranytojást tojó tyúkja - Így kerül veszélybe a kormány mesterterve?

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Kérje demószámláját még ma!

Hirtelen zuhant nagyot a lakossági állomány

A januári 7543,9 milliárd forintról februárban egyszeriben 7331 milliárd forintra esett vissza a lakossági állampapírok állománya - derül ki a Pénzügyminisztérium által közzétett részletes államháztartási tájékoztatóból. Ekkora havi esésre évek óta nem volt példa, 2013-14 óta egyértelmű sikertörténet volt a lakossági állampapírok értékesítése Magyarországon.

Ebből az látszik, hogy az értékesítés ugyan kicsit lassult, ennél is jobban befolyásolta viszont az állományt az, hogy közben majdnem másfélszer annyi volt a törlesztés, mint az előző hónapban, a 200 milliárdnyi visszaesés szinte kizárólag ebből ered.

A jelentés szerint a lakossági termékek friss értékesítése 409 milliárd forint volt februárban a januári 461 milliárd forint után, a törlesztés viszont 621,8 milliárdot tett ki, miközben egy hónappal korábban még csak 433 milliárdot kellett visszafizetni.

Mi történt februárban?

Januárban egyébként szintén a korábbinál visszafogottabb volt a növekedés, mindössze 28,2 milliárd forintot tett ki a nettó állományváltozás, akkor a Portfolio fel is hívta arra a figyelmet, hogy vészesen lassul a lakosság rohama:A havi állománynövekedés azért érdekes, mert a tavaly decemberben publikált 2019-es finanszírozási tervben 800 milliárd forintos növekedéssel számolt az ÁKK. Ezzel szemben az év első két hónapjában 180 milliárdos volt a csökkenés, vagyis a fennmaradó tíz hónapban kellene ezt is ledolgozni, hogy ne boruljanak a tervek. Persze az adósságkezelésen belül van valamekkora mozgástere az ÁKK-nak, tudnak például több állampapírt eladni a nagybani piacon, vagy végső esetben devizakötvénnyel is kiléphetünk a nemzetközi piacra.A februári egyszeri visszaesés annyira szokatlan, hogy érdemes egy kicsit közelebbről is megvizsgálni. Barcza György, az ÁKK vezérigazgatója csütörtökön a Portfolio Investment, Wealth and Savings konferenciáján adott elő, ahol érintőlegesen már beszélt a múlt havi folyamatokról . A szakember azt emelte ki, hogy elsősorban az ÁKK visszavásárlásainak volt köszönhető a szokatlanul nagy törlesztés, ez viszont akár kedvező folyamat is lehet, hiszen nő a ténylegesen a lakosság kezében lévő állomány.Az elmúlt években ugyanis az volt megszokott, hogy jelentős lakossági állampapír-állomány került például a bankokhoz, melyek visszavásárolták azt ügyfeleiktől, aztán a piacinál magasabb kamatok reményében maguknál tartották. Az adósságkezelő fokozatosan szigorított ezen a gyakorlaton, ennek keretében kezdtek visszavásárolni papírokat a bankoktól. Erre utalt Barcza György, amikor az egyszeri visszaesés okairól beszélt.

Ha azonban megnézzük az ÁKK február végi statisztikáját a honlapjukon, akkor abból az derül ki, hogy. Az egyes kötvénysorozatok állományának februári változását megvizsgálva az látszik, hogy. Ez pedig nem elsősorban visszavásárlásokkal magyarázható, a fő ok, hogy lejárt három olyan sorozat (2019/06, 2019/07, 2019/08), melyekben egyenként 100 milliárd forint körüli állomány volt. Ez nagyjából a duplája a többi sorozat átlagának. Ehhez képest az új értékesítés sokkal kisebb volt, az új sorozatokból átlagos, 40-60 milliárdos állomány került a piacra.

Vagyis valószínűleg az történt februárban, hogy a korábban a bankokhoz került lakossági állomány egy része lejárt, és már nem tudták megújítani, ezért esett vissza hirtelen a teljes állomány. Ilyen nagyobb lejáratok máskor is lehettek, de akkor a "valódi" lakossági értékesítés ezt részben elfedhette. Az utóbbi hónapokban azonban a lakossági rohamban is visszaesést láttunk már.

Nehéz lesz így megvalósítani a kormány álmát

A jelenlegi növekedési ütem alapján azonban nehezen valósítható meg ez a cél, hiszen ha a bankokhoz köthető egyszeri nagy lejáratokat nem számítjuk, akkor is lelassult az értékesítés, márpedig az évi ezermilliárdos nettó növekedéshez ennél több kell.

A többi lakossági termék közül a Féléves Magyar Állampapír (FMÁP) esetében látszott még nagyjából 7 milliárd forintos csökkenés, de az ott is elsősorban annak volt köszönhető, hogy az új sorozatokból az értékesítés elmaradt a havi lejáratoktól. A többi termék és a piacon lévő sorozatok esetében minimális volt a változás januárhoz képest.Februárban egyébként egy egyszeri hatás is befolyásolhatta a lakosság keresletét: az ÁKK a hónap végén jelentette be , hogy jelentősen megemeli az állampapírok kamatát. A lépés előtt könnyen lehet, hogy sokan kivártak a kamatemelésre számítva, hogy majd a vonzóbb sorozatokból vásárolhassanak. Emellett hónapok óta tervben vannak új lakossági termékek, lehetnek olyan befektetők is, akik ezekre az új termékekre várnak a döntésükkel.A lakossági állampapírok állománya a következő időszakban azért is érdekes lehet, mert a kormány nyíltan felvállalta azt a célt , hogy öt éven belül szeretné megduplázni azt. Ha levonjuk a bankoknál és egyéb intézményeknél lévő tételeket, akkor is nagyjából 5000 milliárd forintról van szó, ami most ténylegesen a háztartások kezében van.Az értékesítés felpörgetését szolgálhatják az ÁKK tervezett újabb lépései. Azt már többször bejelentették, hogy az idén egy új nyugdíjcélú állampapírt dobhatnak a piacra, de attól jelentős állománynövekedést nem várnak az első időszakban. Emellett a Portfolio csütörtöki konferenciáján Barcza György részleteket árult el egy másik tervükről: az adósságkezelő a bankokkal közösen egy kisbefektetői számlacsomagot alakítana ki, melyet havi néhány tízezer forintnyi állampapír-befektetés mellett lehetne igénybe venni kedvező feltételekkel. Ez elsősorban a készpénz és a látra szóló betétek szempontjából jelenthet alternatívát, korábban az MNB is szorgalmazta, hogy a lakosság jelentős készpénzállományát be kellene csatornázni az állam finanszírozásába.