Teletömték kötvénnyel a bankokat, évek óta nem láttunk ilyen menekülést tőlük

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Átlátható, közvetlen. Kérje demószámláját még ma!

Két kézzel szórták a kötvényt decemberben

A tavalyi év utolsó hónapjában, így az állományuk 8368,7 milliárd forint volt az év végén. Az MNB erre vonatkozó statisztikája szerint utoljára négy éve, 2013 decemberében volt a mostaninál nagyobb nettó eladás a bankoknál, ennek ellenére folyamatos volt az állomány növekedése.

Azért így is megvettek több mint 500 milliárdot tavaly

A decemberi jelentős eladást egyébként részben szezonalitás magyarázza, az elmúlt öt évben az egyébként intenzív növekedés ellenére. Banki forrásunk szerint ennek oka az, hogy az év végén hagyományosan megnövekedik a látra szóló betétek állománya az ügyfeleknél, emiatt pedig a hitelintézetek is egyre több likvid pénzt tartanak elővigyázatosságból. Éppen ezért több évben is megfigyelhető volt, hogy a decemberi eladás egy részét januárban ismét növekedés követte. Így most sem lenne meglepő, ha az év első hónapjában megint jelentős nettó vásárlók lennének a bankok a kötvénypiacon.A decemberi eladással együtt 2017 egészében, vagyis az év végi megtorpanás a trendet nem fordította meg, csak lassította az éves növekedést. Ez szintén 2013 óta a legkisebb ütemű bővülést jelentette, vagyis ugyan van még tartalék a bankoknál, de egyre kisebb ütemben tudják növelni állampapír-állományukat.

Összességében azonban öt év alatt 4450 milliárd forinttal nőtt a bankoknál lévő állampapírok állománya, mely ennek köszönhetően csaknem megduplázódott. Ez jelentős részben az MNB lépéseinek volt köszönhető, hiszen a jegybank mindent megtett azért, hogy kötvényvásárlásra ösztönözze a hitelintézeteket. Első lépésben a jegybanki irányadó eszközt alakították át és csökkentették az állományát szinte nullára, majd legutóbb tavaly ősszel a hosszú hozamok csökkentésére fókuszáltak további lépésekkel.Az utóbbi évek felfutásának köszönhetően mostanra a központi költségvetés adósságának majdnem a harmada volt a hitelintézetek kezében, ugyanez az arány 2013-ban még a 20%-ot sem érte el.

Tavaly egyébként voltak olyan elemzők, akik már felvetették, hogy ez a helyzet mindkét fél szempontjából veszélyes: egyrészt a bankok túl nagy kockázatot vállalnak magukra az állam finanszírozásával, az állam pedig fokozza a sérülékenységét azzal, hogy egy szektor kezében ilyen jelentős állomány van, amit előbb-utóbb meg kell majd újítani.A bankok szempontjából egyébként egészen addig logikus lépés a kötvényállományuk további növelése, amíg a hitelezéssel nem tudnak ennél nagyobb marzsot elérni. Amíg ugyanis nem élénkül tovább a hitelkereslet, addig akár a jelenlegi szinten is jobban megéri a felesleges likviditásukat lekötni állampapírban, mint a jegybanknál elhelyezni negatív kamat mellett.