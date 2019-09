18 éves mélypontra szakadt a forint

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Kérje demószámláját még ma!

Ezekben a napokban sok igen fontos kérdés eldől a Brexit ügyében, így például az, hogy átmegy-e a brit alsóházon a Brexit újabb halasztásával és a megállapodás nélküli kizuhanás blokkolásával kapcsolatos ellenzéki törvényjavaslat. Mindemellett Boris Johnson brit kormányfő tegnap este ígéretet tett arra, hogy ő sohase fog további Brexit-halasztást kérni és közben a Politico brüsszeli információi szerint nincs is semmiféle életképes, konkrét terve a brit kormánynak a sokat kritizált északír-ír tartalékmegállapodás helyett. Mindezek miatt az Európai Bizottság szerint tényleg az az alapforgatókönyv, hogy a brit parlament által ratifikált megállapodás nélkül fog kizuhanni az Egyesült Királyság az EU-ból október végén. Emiatt holnap, azaz szerdán egy újabb, erre a helyzetre felkészítő kommunikációs anyagot fog kiadni a Bizottság és egyúttal az EU-s költségvetés 2020-as megvágását is kilátásba helyezi.A megállapodás nélküli Brexit egyre nagyobb esélye nagyon nyomasztja a fontot is, amely ma reggel 1,20 alá bukott a dollárral szemben és jelenleg 1,1980 körül jár, ami 3 éves fontmélypontot jelent. 2016-ban 1,1920 körül érte el Brexit utáni mélypontját a font, így tehát ahhoz egyre közelebb kerül az árfolyam. Ma reggel egyébként a 10 éves font államkötvény hozama történelmi mélypontra bukott, akárcsak az olaszé (ott ma a koalíciós kormányzást jóváhagyó elektronikus szavazás zajlik, annak esti eredményére kell várni).

A megállapodás nélküli Brexit az eurót is nyomasztja, és ez, illetve az EKB-tól szeptemberre várt további intenzív (akár 20 bázispontos) további kamatvágás együttesen vezetett oda, hogy a dollárral szemben az 1,10-es szint alá bukott már pénteken és azóta is ott maradt. Sőt, ma reggelre 1,0940-ig tovább hanyatlott, ami új 2,5 éves dollárcsúcsot jelent.

A forint a múlt csütörtökön az euróval szemben elért történelmi mélypont óta érdemben nem tudott visszaerősödni, továbbra is a 331-es szint felett ingadozik az árfolyam, ma reggel éppen 331,4-nél.

A forint tartósan gyenge szintje és a dollár rendkívüli ereje együtt oda vezetett, hogy a dollár/forint jegyzések ma hajnalban 302,5 fölé lendültek, 303-ig, amire 18 éve nem volt példa.

2001 végén a forint történelmi mélypontja a dollárral szemben 319,4-nél volt, így tehát ahhoz képest még van tér a további gyengülés irányába.

Egyébként az angol font szenvedése és a forint gyengélkedése együtt most 362 körüli árfolyamot eredményez a bankközi piacon. Amint alább látjuk: augusztus közepén még 350 alatt is járt az árfolyam, azóta viszont a forint gyengülési hulláma 365 körülig emelkedő árfolyamhoz vezetett.