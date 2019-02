318-nál állt meg a forint gyengülése - Merre tovább innen?

Kedd reggel 317,37-nél állt a forint az euróval szemben, ez minimális forinterősödést jelentett tegnaphoz képest. Az elmúlt napokban a forint gyengülése 318-nál állt meg, tegnap délután is efölé a lélektani határ fölé ment a jegyzés. A dollárral szemben 277,6-nál jártunk ma reggel, míg az angol font 362,15 forintba került.

A forint versenytársai közül a lengyel zloty és a cseh korona is stagnálással kezdte a napot az euróval szemben, a feltörekvő piacokon pedig a török líra 0,1 százalékkal erősödött a dollárral szemben, míg a dél-afrikai rand minimálisan gyengült.Az euró-dollár árfolyamban sem látunk komoly mozgást kedd reggel, továbbra is az 1,14-es szint határozza meg az árfolyamot. Most 1,143 körül jár a jegyzés, ami gyakorlatilag változatlan szintet jelent az utóbbi hetekben. Közben a japán jen minimálisan erősödött a dollárral szemben, az angol font pedig alig mozdult reggel.