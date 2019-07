A kamatdöntés sem mozdította ki a holtpontról a forintot

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Kérje demószámláját még ma!

Szerda reggel 325,8-nál járt a forint az euróval szemben, ez egy hajszálnyi erősödést jelentett a kedd esti árfolyamhoz képest. A magyar deviza tegnap a nap második felében kicsit gyengült miután az MNB a kamatdöntést követő közleményben jelezte, hogy az adószűrt maginfláció emelkedése megtorpanhatott, és a globális jegybankok óvatos politikája a magyar kamatdöntéseket is befolyásolhatja. A Monetáris Tanács a szakértők szerint legkorábban szeptemberben mozdulhat el valamerre, ha addig az EKB és a Fed is a lazítás útjára lép, akkor itthon is fordulhat a szélirány. A dollárral szemben 292,15 körül járt a forint, míg az angol font 363,7-nél járt.

A régióban a lengyel zloty kismértékű gyengüléssel kezdte a napot az euróval szemben, míg a cseh korona stagnált. A feltörekvő piacon eközben a török líra 0,1 százalékkal tudott erősödni a dollárral szemben, a dél-afrikai rand pedig szintén kicsit erősödött.A dollár nagyot erősödött tegnap, 1,12 alá esett az euróval szembeni jegyzés. Ez egyrészt az amerikai adósságplafonnal kapcsolatos megállapodásnak volt köszönhető, másrészt erősödnek azok a piaci hangok, melyek szerint az EKB akár már holnapi ülésén kamatcsökkentésről határozhat. Persze a jövő héten a Fed is a lazítás felé mozdulhat a várakozások szerint. Ma reggel 1,115 körül jár az euró-dollár jegyzés, ami gyakorlatilag megegyezik a kedd estivel. A japán jen 0,1 százalékkal erősödött a dollárral szemben, míg az angol font minimális erősödést mutat.

A ma megjelenő adatok közül az előzetes európai bmi-kre lehet érdemes figyelni, hamarosan a francia és a német konjunktúramutatót is megismerhetjük.